Crimen y Justicia

Encontraron más de un kilo de cocaína oculto en el baño de un micro que viajaba de Salta hacia Neuquén

El control se realizó sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1358. Las autoridades lograron identificar al portador y quedó detenido

El can antinarcóticos halló casi
El can antinarcóticos halló casi dos kilos de cocaína ocultos en el baño de un micro de larga distancia (LMNeuquen)

Un operativo realizado este sábado por personal de Gendarmería Nacional Argentina permitió el secuestro de 1,48 kilos de cocaína, ocultos en el baño de un colectivo de larga distancia que circulaba por la ruta nacional 9.

El procedimiento se desarrolló en el Puesto de Control “Trancas”, bajo jurisdicción del Escuadrón 55 de Tucumán, e involucró a una unidad que cubría el itinerario Salta-Neuquén.

La intervención tuvo lugar a la altura del kilómetro 1358 de la mencionada arteria nacional, donde los gendarmes detuvieron el ómnibus para una fiscalización preventiva. De esta manera, se procedió a una revisar el micro con un can antinarcóticos.

El animal marcó la presencia de sustancias prohibidas en el cesto de basura del baño, un sitio frecuentemente utilizado para ocultar estupefacientes en transportes interurbanos, según informó el portal LM Neuquén.

De acuerdo con la información oficial difundida por Gendarmería Nacional, tras la señal del perro, el personal procedió a inspeccionar el compartimiento. La revisión permitió ubicar dos envoltorios en forma de placa, cuya apariencia levantó sospechas entre los uniformados.

Los elementos fueron sometidos a la prueba de campo Narcotest, procedimiento que confirmó la presencia de cocaína. El pesaje realizado en el lugar determinó que el material incautado totalizaba 1 kilo 480 gramos, cantidad considerada relevante para el tránsito interprovincial.

Según detallaron fuentes oficiales, una vez localizado el estupefaciente, los gendarmes avanzaron en la identificación de los pasajeros para determinar quién era el propietario de los envoltorios.

Tras la constatación de los pertenencias y una investigación preliminar, un ciudadano fue sindicado como responsable del material oculto.

Por instrucción del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, se dispuso el inmediato secuestro de la droga y la detención del pasajero señalado. El procedimiento incluyó la confección de actas, el resguardo de las pruebas y el traslado del implicado a la sede judicial correspondiente, desde donde se definirán los pasos procesales de rigor.

El detenido en el operativo quedó a disposición de la Justicia (LMNeuquen)

Encontraron 100 kilos de cocaína durante un control en Santa Fe

A principios de diciembre, en la provincia de Santa Fe, personal de la Gendarmería Nacional incautó más de 100 kilos de cocaína ocultos en un auto que circulaba por la Ruta Nacional N° 34. Los ladrillos tenían una particularidad: su envoltorio amarillo llevaba la imagen de un delfín y la leyenda: “Premium Quality, satisfaction guaranteed”. En español, calidad premium, satisfacción garantizada.

El hallazgo fue posible luego de que el can Sasha, entrenada en detectar narcóticos, se alarmara al detectar la presencia de la droga en la parte trasera del vehículo.

Según precisaron fuentes de la GNA a Infobae, el procedimiento se llevó adelante en el kilómetro 289 de la RN 34, donde efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceres”, pertenecientes al Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela”, detuvieron la marcha de un auto procedente de la ciudad jujeña de La Quiaca.

El trabajo de Sasha resultó decisivo, ya que la perra señaló la existencia de sustancias sospechosas en el baúl y los zócalos del auto.

“Ahí está marcando la rueda, por la parte de adentro”, se escucha decir a uno de los efectivos en el video que encabeza esta nota, cuando el can detectó la sustancia que viajaba oculta.

Tras detectar la posible presencia de estupefacientes, los uniformados solicitaron autorización a la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela para llevar a cabo el operativo. Ante testigos, los agentes intensificaron la inspección del vehículo y hallaron 100 panes envueltos que, tras una prueba de campo, se confirmó que contenían un total de 105,911 kilogramos de cocaína. Además del estupefaciente, los gendarmes incautaron el automóvil y otros objetos considerados de interés para la causa.

El conductor del vehículo, por su parte, permaneció detenido bajo los cargos de infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes en Argentina.

