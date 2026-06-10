Panamá recibirá 100 mil vacunas adicionales contra el sarampión ante aumento de la demanda

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo y puede provocar complicaciones graves en personas no vacunadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la llegada de un nuevo lote de 100 mil dosis de vacunas contra el sarampión para reforzar el abastecimiento nacional, en medio del incremento de la demanda registrado en las últimas semanas debido a los viajes previstos hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, informó que las nuevas dosis llegarán al país entre el 12 y el 21 de junio. La medida busca garantizar la disponibilidad de vacunas en todas las regiones sanitarias luego de que más de 100 mil personas se inmunizaran en menos de un mes.

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El aumento de la demanda ocurre en momentos en que varios países de Norteamérica registran brotes de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que había sido eliminada en gran parte del continente gracias a las campañas de vacunación, pero que ha reaparecido en comunidades con bajas coberturas de inmunización.

Según las autoridades sanitarias panameñas, la recomendación es que todas las personas que tengan previsto viajar al Mundial verifiquen previamente su esquema de vacunación y se apliquen las dosis correspondientes antes de salir del país.

Panamá no registra transmisión autóctona de sarampión desde 1995, según las autoridades sanitarias. (FOTO: La Prensa)

“Lo que queremos es que las personas que viajen a Canadá, México y Estados Unidos lo hagan protegidas y que, a su regreso, no introduzcan la enfermedad al país”, indicó Itzel de Hewitt.

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Una enfermedad altamente contagiosa

El sarampión es considerado uno de los virus más contagiosos del mundo. Se transmite por el aire a través de gotas respiratorias que se dispersan cuando una persona infectada tose, estornuda o incluso habla.

Los síntomas suelen aparecer entre siete y 14 días después de la exposición al virus e incluyen fiebre alta, tos persistente, secreción nasal, ojos enrojecidos y una erupción cutánea característica que comienza en el rostro y posteriormente se extiende al resto del cuerpo.

Aunque muchas personas se recuperan sin complicaciones, el sarampión puede provocar neumonía, encefalitis, ceguera, hospitalizaciones e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños, personas inmunocomprometidas y adultos no vacunados.

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Las autoridades recomiendan a los viajeros verificar su esquema de inmunización antes de desplazarse a Estados Unidos, México o Canadá. crédito Secretaría de Salud

Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la vacunación como la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad y evitar brotes comunitarios.

Panamá mantiene vigilancia epidemiológica

Panamá no registra casos autóctonos de sarampión desde 1995, un logro atribuido a las campañas de vacunación sostenidas durante décadas.

Sin embargo, la movilidad internacional obliga a mantener una vigilancia permanente. Durante 2026, las autoridades sanitarias confirmaron dos casos importados en turistas que ingresaron al país procedente de Costa Rica.

Posteriormente se detectó un tercer caso relacionado con uno de esos contagios importados. Este fue clasificado como un caso de “sarampión modificado”, una condición que ocurre cuando una persona vacunada adquiere la infección, pero desarrolla una forma más leve de la enfermedad debido a la protección parcial que brinda la inmunización.

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Esta infografía detalla los síntomas comunes del sarampión, como fiebre alta y erupciones cutáneas, y explica los principios básicos de su tratamiento para una pronta identificación y manejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pacientes con sarampión modificado suelen presentar síntomas menos intensos, menor duración de la enfermedad y una menor capacidad de transmisión, aunque continúan siendo objeto de seguimiento epidemiológico.

Las autoridades han reiterado que ninguno de estos episodios representa transmisión autóctona sostenida dentro del territorio nacional, ya que todos tienen origen en exposiciones ocurridas fuera del país.

Antes de los casos registrados este año, Panamá había mantenido por años su condición de país libre de transmisión endémica del virus.

Los últimos eventos importados relevantes ocurrieron en 2011 y 2012, cuando se detectaron viajeros infectados procedentes del extranjero. En ambos casos, las autoridades activaron protocolos de vigilancia, rastreo de contactos y vacunación de bloqueo para evitar la propagación comunitaria.

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Desde entonces, el país ha fortalecido sus mecanismos de vigilancia epidemiológica en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, especialmente ante el aumento del flujo internacional de viajeros.

Panamá mantiene vigilancia epidemiológica luego de detectar casos importados relacionados con viajeros procedentes del extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Mundial 2026 representa uno de los mayores movimientos de personas registrados en la región en los últimos años.

Miles de panameños tienen previsto viajar a Estados Unidos, México y Canadá para asistir a los partidos del torneo, una situación que ha llevado al Minsa a reforzar las campañas de inmunización y educación sanitaria.

La selección panameña jugará dos partidos en Canadá y uno en Estados Unidos durante la fase de grupo.

Además de la adquisición de nuevas vacunas, la Dirección de Provisión de Servicios de Salud mantiene activo un Plan Nacional de Contingencia para responder de manera rápida ante cualquier caso sospechoso que pueda surgir durante los próximos meses.

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Las autoridades recordaron que la vacuna contra el sarampión continúa disponible de forma gratuita en todas las instalaciones de salud del país y reiteraron el llamado a revisar los esquemas de vacunación antes de emprender cualquier viaje internacional.

Con más de 11 millones de dosis aplicadas desde 1979, Panamá mantiene una de las coberteras históricas más altas de la región. Sin embargo, el resurgimiento de brotes en varios países demuestra que la amenaza sigue presente y que la prevención continúa siendo la principal herramienta para evitar el regreso de una enfermedad que el país logró erradicar hace más de tres décadas.

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