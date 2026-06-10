Estados Unidos

El jefe del Pentágono, de visita en Guantánamo, advirtió a Cuba que no compre armas que amenacen a EEUU

Pete Hegseth dijo que, si lo hace, el régimen “estaría abriendo la puerta a una confrontación que no puede mantener”

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Pete Hegseth habla con las tropas en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba (REUTERS/Phil Stewart)
Pete Hegseth habla con las tropas en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba (REUTERS/Phil Stewart)

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió este miércoles a Cuba que no compre o piense en utilizar armas que puedan suponer una amenaza contra Estados Unidos, durante una visita a la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo.

La visita de Hegseth, anunciada inesperadamente la víspera, se produce en momentos de enorme presión de Estados Unidos sobre la isla, mediante sanciones a sus dirigentes y un bloqueo petrolero.

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Sería imprudente que el gobierno de Cuba intentara procurarse o acceder a tipos de armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense”, dijo Hegseth ante las tropas estadounidenses estacionadas en la base.

De otra forma “estarían abriendo la puerta a una confrontación que (...) no pueden mantener”, advirtió.

Vestido con ropa de camuflaje, Hegseth lanzó una arenga militar ante los soldados estacionados en Guantánamo, una base establecida en 1903 que, tras el triunfo de la Revolución castrista de 1959, se convirtió en un punto de fricción constante entre Washington y La Habana.

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Pete Hegseth EEUU
Pete Hegseth (AP Photo/Jeremías González)

Lo que suceda en el futuro de Cuba (...) está en manos del presidente de Estados Unidos”, aseguró Hegseth.

“Y esperamos muy pronto convertirnos en amigos del liderazgo de Cuba. Por ahora, vamos a ver lo que pasa”, dijo.

Las palabras de Hegseth fueron vitoreadas en varias ocasiones por los jóvenes militares que lo escuchaban.

Cuba “tiene que tomar decisiones sobre qué tipo de reformas quiere emprender. No es mi tarea tomar esa decisión por ellos”, señaló.

La visita de Hegseth se sumó a otros contactos recientes entre funcionarios estadounidenses y autoridades vinculadas a Cuba. A finales de mayo, el principal general estadounidense responsable de las operaciones militares en América Latina visitó Guantánamo y mantuvo reuniones con mandos militares cubanos.

Dos semanas antes, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana, donde sostuvo encuentros con funcionarios del régimen cubano. Esos contactos ocurrieron en paralelo al endurecimiento de las sanciones y a la creciente presión diplomática ejercida por Washington.

(Con información de AFP y EFE)

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