Crimen y Justicia

Un hombre le desfiguró la cara a golpes a una nena de 7 años, atacó a la madre y fue detenido por vecinos en Gerli

Ocurrió este sábado y el agresor, padrastro de la menor, permanece hospitalizado bajo custodia policial

La nena de 7 años
La nena de 7 años víctima de la salvaje agresión

Una nena de 7 años recibió una brutal golpiza en una vivienda de la localidad bonaerense de Gerli y su madre también fue atacada cuando intentó defenderla. El agresor fue la pareja de la mujer y padrastro de la menor. El violento trató de escapar, pero los vecinos de la zona intervinieron y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía Bonaerense.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el caso ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Gibraltar al 2200, donde la niña se encontraba al cuidado del acusado, identificado como Axel Damián Rivero, de 37 años. Ambos estaban solos.

La madre, de 44 años, había salido del domicilio y, cuando regresó, encontró a su hija con mordidas en los brazos, cortes en los labios, múltiples hematomas en el cuerpo y el rostro irreconocible a causa de los golpes recibidos.

En medio de esa espantosa situación, Rivero también agredió a la mujer, que luego pudo salir de la casa con su hija. A todo esto, los vecinos escucharon los gritos y comenzaron a acercarse al lugar.

Axel Damián Rivero en el
Axel Damián Rivero en el hospital donde se encuentra detenido

Rivero intentó escapar. Pero, tras advertir lo que sucedía, los vecinos lo persiguieron, lo interceptaron en la calle y lo retuvieron. También le pegaron antes de que llegara la ambulancia, que finalmente lo llevó al Hospital Presidente Perón bajo custodia policial.

La menor también fue trasladada al mismo nosocomio.

La investigación del caso quedó en manos de la fiscal María Laura Carballal, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 Especializada en Violencia familiar y de género del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.

El detenido será indagado en las próximas horas en el marco de una causa caratulada inicialmente como lesiones leves agravadas por el vínculo. La instrucción judicial avanzará también con la declaración de la madre de la niña y de los vecinos que participaron del episodio.

Violencia intrafamiliar en Ensenada

En la madrugada del martes pasado en Ensenada, una mujer solicitó auxilio a la Policía de la Provincia de Buenos Aires tras denunciar que su hijo ingresó a su domicilio en la zona de calles 36 y 128 y la atacó con un tirante de madera. El hombre fue arrestado en un zanjón tras intentar huir.

El hombre que protagonizó el
El hombre que protagonizó el violento episodio en Ensenada

De acuerdo a la reconstrucción oficial, al arribo de los efectivos, el joven continuaba en actitud agresiva. La mujer agredida, de unos 60 años, presentaba lesiones visibles provocadas durante el forcejeo e informó que su hijo la atacó con un pedazo de madera.

Según la información a la que pudo acceder el medio local 0221, mientras los efectivos evaluaban la situación, el sujeto tomó dos cuchillos de aproximadamente 30 centímetros y amenazó tanto a su madre como a los uniformados.

Ante la presión policial, el agresor incendió un colchón en una de las habitaciones. Las llamas comenzaron poco a poco a expandirse en el ambiente, por lo que otro grupo de efectivos procedió a sofocar el fuego mientras intentaban contener al atacante.

En medio de la situación, el agresor optó por huir del lugar, por lo que personal de la comisaría Tercera de Ensenada desplegó un operativo cerrojo.

El joven luego fue visto nuevamente en el cruce de 127 y 38 bis, donde adoptó una postura aún más hostil: ante los policías, exhibió un arma blanca en señal de amenaza e intentó continuar su huida. Durante este trayecto, uno de los efectivos logró interceptarlo. El agresor descartó el cuchillo y se arrojó a un segundo zanjón cercano.

Tras ser capturado, quedó imputado por tentativa de homicidio, lesiones calificadas, daños y amenazas calificadas contra el personal policial.

