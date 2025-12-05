Vecinos golpearon a un joven que intentó robarle a un hombre la silla de ruedas en La Plata

La llegada de la Policía rescató al joven acusado de robar una silla de ruedas en La Plata (0221)

La tarde de ayer jueves, el centro de La Plata se transformó en escenario de una situación de alta tensión cuando un grupo de personas persiguió y retuvo a un joven acusado por testigos de intentar robar a un hombre en silla de ruedas.

El incidente ocurrió en la transitada diagonal 80 entre 46 y 4, e involucró la intervención de transeúntes, vecinos, fuerzas municipales y policiales.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, el episodio se desencadenó, cuando la víctima solicitó ayuda a los gritos. Personas que circulaban por la zona respondieron a su pedido y empezaron a perseguir al sospechoso, a plena luz del día y en un sector de habitual concentración de peatones.

Todo finalizó cuando varias personas lo redujeron en el suelo tras un forcejo. Para ese momento, parte de la ropa del supuesto implicado fue arrancada por quienes lo acusaban, y la tensión escaló cada vez más.

Algunos testigos intervinieron para detener la agresión e intentaron evitar que se produjeran golpes, argumentando que no correspondía ejercer violencia ante una situación no esclarecida.

Frente a esto, algunos de los presentes plantearon dudas sobre la culpabilidad del joven: “Podría ser inocente”, expresó una vecina, al tiempo que solicitaba mesura en la reacción colectiva. “No corresponde golpear a una persona sin tener certezas, eso le compete a la Justicia”, agregó otro de los testigos.

La Policía analizará las cámaras de seguridad para establecer lo sucedido (Gustavo Luis Gavotti)

Poco después de la reducción del sospechoso, arribaron agentes de la Patrulla Municipal y un móvil de la Policía Bonaerense, que separaron a las partes y restablecieron el control de la situación. De esta manera, demoraron al joven para su identificación y evitar nuevos episodios de violencia, según confirmaron fuentes vinculadas al operativo.

El personal de la Comisaría Primera de La Plata inició el protocolo habitual: recopiló testimonios de los involucrados, de la persona en silla de ruedas y de otros presentes. También tomó registros fotográficos e intentó reconstruir los hechos previos a la persecución para determinar si se consumó o no el intento de robo que dio origen a la reacción colectiva.

El avance de la investigación estará a cargo de la Comisaría Primera y del Ministerio Público Fiscal, que analizarán pruebas, relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios. El proceso incluirá la identificación fehaciente tanto del presunto damnificado como del acusado, y la eventual imputación en caso de que las pruebas así lo respalden.

Violencia en La Plata

Un episodio de violencia alteró la tranquilidad en Villa Elvira, en la ciudad de La Plata, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 motivó la llegada del Comando de Patrullas LP a la intersección de las calles 117 y 601, donde se denunció la presencia de una mujer alterada que había causado daños en una verdulería local.

La situación, que ocurrió el lunes pasado, comenzó con la llegada de la agresora, identificada como M. R., una joven de 26 años, quien se encontraba en actitud hostil en inmediaciones del comercio.

Según relatos recabados en la escena, la comerciante, una mujer de nacionalidad paraguaya de 28 años, identificada como E. A. M., explicó a las autoridades: “Esa chica, le quiso pegar a la señora -señaló a una chica- y comenzó a romper todo en el comercio, porque no la dejaba entrar”.

La agresora había ingresado al local blandiendo un ladrillo y lanzando amenazas: “Que salga, que salga, porque rompo todo. Ya, ahora”.

Según información oficial, tras el arribo de la policía, la señora que había sido atacada se identificó como M. G. S., otra paraguaya de 45 años. Relató que, al bajar del colectivo, fue seguida por M. R., quien le exigía dinero. Ante su negativa, la atacó físicamente y le arrojó una piedra que impactó en su cabeza.

La víctima alcanzó a ingresar a la verdulería y pidió cerrar el local para protegerse. “Cerrá porque me está siguiendo una chica loca”, dijo, de acuerdo con el medio platense 0221.