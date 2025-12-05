Recapturaron al acusado por el crimen de Julián Dobra en Río Negro que había escapado de una comisaría

Julián Dobra de la Canal, la víctima del crimen en Río Negro

La Policía de Río Negro recapturó a Lucas Nicolás Torres, uno de los principales acusados por el crimen de Julián Dobra de la Canal, que se había fugado de la Comisaría Tercera de General Roca durante la madrugada de ayer.

El Ministerio de Seguridad de Río Negro informó que el arresto se dio este viernes en el barrio Fisque Menuco de General Roca, donde Torres, de 18 años, había permanecido oculto tras escapar junto a otro detenido.

Fue un vecino quien alertó a las autoridades sobre la posible ubicación de los prófugos. Esa información coincidía con los datos que manejaban los efectivos sobre el paradero de los evadidos.

Así, luego de recibir el aviso, varios móviles policiales acudieron a una vivienda de la calle Honduras. Torres se encontraba allí, en el patio del terreno. Estaba solo. La detención se realizó bajo la mirada de vecinos, quienes se acercaron al lugar al notar el despliegue policial.

Al momento del arresto, el imputado no opuso resistencia. Incluso, ante los policías aportó detalles sobre la vestimenta de su cómplice de fuga, identificado como Ramiro Ezequiel Sosa (24), quien purgaba una condena por un robo cometido en 2021 y hasta ahora sigue sin ser localizado.

Lucas Torres tras ser arrestado este viernes

Tras la declaración, la búsqueda se amplió hacia el barrio Malvinas y el Parque Industrial I.

Ambos habían escapado en la madrugada del jueves, entre las 2 y las 2:30. Voceros policiales informaron que dos detenidos forzaron las rejas internas que conectan con los patios y techos de los calabozos.

Torres había sido capturado tras una serie de allanamientos luego de la apertura del celular de la víctima, que arrojó nuevas pistas sobre su posible participación.

La causa lo ubica como partícipe en la muerte de Dobra por un disparo de arma de fuego y en el ocultamiento del cuerpo, junto con otros seis involucrados. Además, vinculaciones establecidas a partir del análisis de teléfonos lo relacionan con menores ya procesados y con el auto de la víctima, que apareció incendiado días después del crimen.

Así, el joven fue imputado por homicidio simple doblemente agravado y se encontraba bajo arresto al menos hasta mayo del año que viene, cuando se vence el plazo de investigación.

Ramiro Sosa, el preso que sigue prófugo

El crimen de Dobra de la Canal marcó a General Roca en abril pasado. Según la reconstrucción de los investigadores, el hecho se produjo el 17 de ese mes entre las 19:48 y las 20:23, cuando el grupo de acusados coordinó un encuentro con la víctima detrás de la defensa aluvional de la ciudad.

Allí lo habrían engañado para concretar una reunión y, posteriormente, lo agredieron con golpes y le dispararon en la cabeza.

El móvil habría sido el robo: los asesinos se llevaron el vehículo de la víctima y le sacaron las llaves de su casa. De esa manera, poco después ingresaron al domicilio para sustraer una bicicleta y una consola de juegos.

Como parte del macabro plan, también intentaron hacer desaparecer el cuerpo en un descampado de las bardas de la ciudad. Pero fue un hombre que andaba a caballo por el lugar quien lo halló en los primeros días de mayo. Desde entonces, ocho sospechosos fueron imputadas por el Ministerio Público Fiscal.

La zona donde fue hallado el cuerpo de la víctima (Gentileza: LM Neuquén)

El caso generó conmoción en la comunidad rionegrina debido a que el joven era conocido por ser hijo de dos trabajadores no docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.