Mataron de un tiro a un delincuente durante una entradera en Rosario

Las armas secuestradas, la pistola del delincuente y la escopeta del vecino (Rosario3)

Un asalto frustrado en la localidad de Pérez terminó con un presunto delincuente fallecido y un hombre demorado, de acuerdo con fuentes de la Policía de Santa Fe.

El episodio, que generó alarma entre los vecinos, se registró este jueves alrededor de las 14 en un obrador ubicado en la planta baja de una casa sobre la calle Santa Fe al 1000, en el extremo sur de la localidad.

Un empleado de la obra se transformó en el primer testigo y víctima del episodio, cuando al ingresar fue sorprendido por un hombre armado , que ya había ingresado al lugar utilizando un juego de llaves.

El hecho derivó en una persecución breve y un posterior enfrentamiento que concluyó con la muerte de uno de los asaltantes.

Según relató el empleado ante la Policía de Santa Fe, dos individuos intentaron forzarlo a entrar a la vivienda, pero pudo zafarse y corrió a pedir ayuda a un vecino, hijo del propietario del inmueble. Así, el hombre tomó su escopeta, se dirigió al lugar.

Al ver a los ladrones, les obligó que se arrojaran al piso. En ese momento, uno de ellos habría intentado extraer un arma y el hombre abrió fuego contra ellos. Se escucharon al menos tres disparos, uno de ellos alcanzó al delincuente. Mientras tanto, el otro huyó en un vehículo gris.

La Policía de Santa Fe continúa la investigación (Diario UNO)

Las primeras actuaciones a cargo de la Brigada de Investigaciones incluyeron la declaración del dueño de la propiedad, quien sufrió el intento de robo momentos antes. El testimonio recogido por los uniformados sostiene que dos hombres irrumpieron en la vivienda, uno de ellos exhibiendo un arma y exigiendo dinero. Al no hallar pertenencias de valor, se retiraron sin ocasionar lesiones.

En el lugar, trabajaron peritos del Gabinete Criminalístico, quienes relevaron pruebas y secuestraron el teléfono celular del fallecido, así como una pistola calibre 9 milímetros presuntamente perteneciente a los asaltantes. También quedó en manos de la justicia la escopeta utilizada por el vecino al momento de los disparos.

Entre las tareas ordenadas por la fiscal de turno figuran el dermotest para determinar el uso de armas por parte de los involucrados y el relevamiento de cámaras de seguridad en las viviendas cercanas. Las primeras constataciones determinaron que las cámaras no registraron imágenes de los hechos, según los informes elevados por la fuerza de seguridad.

El hijo del propietario de la vivienda permanece demorado mientras la Fiscalía evalúa la situación jurídica y avance en la reconstrucción de los hechos. Se aguarda la realización de pericias balísticas y de criminalística, mientras el otro sospechoso es intensamente buscado por la policía.

Delincuentes atacaron a golpes y le robaron a una pareja de jubilados

Un grupo de delincuentes protagonizó este miércoles un violento asalto a una pareja de jubilados en la ciudad de Mar del Plata. Los atacantes sorprendieron a las víctimas cuando se encontraban en el patio de su casa y escaparon en un auto después de golpear al hombre y sustraer un teléfono celular.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Los Acantilados, en el sur de la ciudad balnearia. Todo sucedió por la tarde, cuando el matrimonio de 78 y 83 años tomaba mates al aire libre. Fue en ese momento que los ladrones se les acercaron a bordo de un Volkswagen Polo Track, entraron a la propiedad y los redujeron por la fuerza.

Así quedó el jubilado atacado a golpes en Mar del Plata

Ya adentro, los asaltantes atacaron al hombre con golpes en el rostro y la cabeza. Uno de los agresores mostró un arma de fuego ante los gritos de las víctimas, lo que disuadió a los vecinos que intentaron intervenir.

El jubilado recibió lesiones visibles en la cara, con hematomas en los pómulos, los párpados, la frente y la boca, según se observa en una imagen que registró el estado en que quedó tras la brutal golpiza.