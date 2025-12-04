Crimen y Justicia

Uno de los acusados por el crimen de Julián Dobra en Río Negro se fugó de la comisaría donde estaba detenido

Se trata de Lucas Nicolás Torres (18), quien escapó de una dependencia policial de General Roca junto a un condenado por robo

Julián Dobra de la Canal
Julián Dobra de la Canal fue asesinado a mediados de abril pasado (Facebook)

Durante la madrugada de este jueves, uno de los imputados por el asesinato de Julián Dobra de la Canal en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, escapó de la dependencia policial donde permanecía con prisión preventiva.

El hecho ocurrió en la Comisaría Tercera de General Roca entre las 2 y las 2:30. Voceros policiales informaron que dos detenidos forzaron las rejas internas que conectan con los patios y techos de los calabozos. Según detallaron medios locales, tras barretear la estructura de hierro, los presos salieron al exterior y huyeron sin ser vistos.

Uno de los fugados es Lucas Nicolás Torres. De 18 años, era el séptimo detenido por el homicidio de Julián Dobra y se encontraba en prisión preventiva desde mediados de septiembre.

Torres había sido capturado tras una serie de allanamientos luego de la apertura del celular de la víctima, que arrojó nuevas pistas sobre su posible participación.

La causa lo ubica como partícipe en la muerte de Dobra por un disparo de arma de fuego y en el ocultamiento del cuerpo, junto con otros seis involucrados. Además, vinculaciones establecidas a partir del análisis de teléfonos lo relacionan con menores ya procesados y con el auto de la víctima, que apareció incendiado días después del crimen.

Así, el joven fue imputado por homicidio simple doblemente agravado y se encontraba bajo arresto al menos hasta mayo del año que viene, cuando se vence el plazo de investigación.

Lucas Torres, el acusado por
Lucas Torres, el acusado por el crimen de Dobra que escapó de la comisaría este jueves

El otro evadido es Ramiro Ezequiel Sosa, de 24 años, quien purgaba una condena por un robo cometido en 2021 y permanecía alojado en la misma dependencia desde el 20 de octubre último.

Tras la fuga, inició un operativo de seguridad en diferentes puntos de la ciudad para dar con ambos, a la vez que se solicitó a la población aportar datos sobre su paradero a través del 911 o en la comisaría más cercana.

Por lo ocurrido, además, autoridades policiales abrieron una investigación interna con el objetivo de determinar las eventuales fallas en el esquema de custodia y seguridad de los calabozos.

Ramiro Sosa, el otro preso
Ramiro Sosa, el otro preso que se fugó

El crimen de Dobra de la Canal marcó a General Roca en abril pasado. Según la reconstrucción de los investigadores, el hecho se produjo el 17 de ese mes entre las 19:48 y las 20:23, cuando el grupo de acusados coordinó un encuentro con la víctima detrás de la defensa aluvional de la ciudad.

Allí lo habrían engañado para concretar una reunión y, posteriormente, lo agredieron con golpes y le dispararon en la cabeza.

El móvil habría sido el robo: los asesinos se llevaron el vehículo de la víctima y le sacaron las llaves de su casa. De esa manera, poco después ingresaron al domicilio para sustraer una bicicleta y una consola de juegos.

Como parte del macabro plan, también intentaron hacer desaparecer el cuerpo en un descampado de las bardas de la ciudad. Pero fue un hombre que andaba a caballo por el lugar quien lo halló en los primeros días de mayo. Desde entonces, ocho sospechosos fueron imputadas por el Ministerio Público Fiscal.

El caso generó conmoción en la comunidad rionegrina debido a que el joven era conocido por ser hijo de dos trabajadores no docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.

“Expresamos nuestro más sentido pésame a sus padres, extensivo a toda su familia y amistades, acompañándolos en este momento de inmenso dolor“, manifestaron en aquel entonces desde las redes sociales de la casa de altos estudios. Un comunicado similar también fue emitido por la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional del Comahue (APUNC).

