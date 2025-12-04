Argentinos detenidos por robar en un shopping Miami: la dura advertencia de la Embajada de Estados Unidos

(@EmbajadaEEUUarg)

“¿Te parece divertido robar en Miami? Podrías ir a la cárcel y perder tu visa”. Con esa simple advertencia en X, la Embajada de Estados Unidos se expresó sobre el caso de los cinco turistas argentinos detenidos en Miami por robar en el Dolphin Mall, el shopping más concurrido de Miami.

El mensaje, que lleva la ilustración de cinco hombres tras los barrotes de una prisión, se completa con información sobre el documento que permite viajar y permanecer en ese país: “Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla”.

El duro mensaje en X de la Embajada de Estados Unidos contra los argentinos detenidos por robar en shopping de Miami tuit (@EmbajadaEEUUarg)

De esta manera, la Embajada que dirige Peter Lamelas aprovechó el lastimoso episodio protagonizado por Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49), Sebastián Luis Moyano (41), Juan Manuel Zuloaga Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), ahora conocidos como “mecheros vip”.

Los cinco amigos mendocinos abordaron un vuelo de regreso a Argentina, con escala en Chile, tras pagar la fianza de entre 4000 y 4500 dólares que le impuso la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida por robar valijas llenas de ropa de marcas como Columbia, The North Face y Tommy Hilfiger. Se llevaron, según diversos informes, más de mil dólares en mercadería, lo cual, para un outlet de Miami, es mucha ropa.

Por lo visto, aplicaron tácticas mecheras de fuste. Las cámaras de seguridad registraron al grupo mientras se dispersaba para evitar levantar sospechas, con algunos integrantes que distraían a los empleados y otros que ocultaban las prendas en las valijas.

Tras ser descubiertos, fueron arrestados por la Sweetwater Police. La mayoría de ellos son empresarios.

Xiccato, por ejemplo, es un conocido coiffeur en la provincia, con su propio salón de belleza. Curiosamente, figura como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares de la ANSES en años recientes. Su peluquería lleva su nombre.

Mauricio Ariel Aparo, piloto de motos, un entusiasta de los viajes, ofrecía a la venta en sus redes sociales su Audi S3 a fines del año pasado. Dedicado en los papeles de ARCA al negocio de reparación de autos, se asoció con Sebastián Luis Moyano a fines de diciembre de 2022 para conformar una empresa dedicada a las telecomunicaciones y al marketing, según su registro en el Boletín Oficial Mendocino.

Moyano sumó desde 2017 otras dos empresas, una de ellas dedicada a la panadería. Tal como Xiccato, también figura como beneficiario de planes sociales a lo largo de la última década, con un cobro de una Asignación Universal por Hijo en 2023.

turistas argentinos detenidos por robar en un shopping de miami

Juan Manuel Zuloaga Arenas, ex monotributista, comerciante según él mismo, registrado como empresario en el fisco argentino, con domicilio en Godoy Cruz, Mendoza, integró los directorios de al menos siete empresas de diversos rubros desde 2008, con un alta como empleador. Una de esas firmas se dedica, al menos en los papeles, a la elaboración de cerveza. Su perfil de Facebook hoy se encuentra restringido.

Rua, monotributista con pago al día, con una fuerte deuda reciente con un banco, también registrado como empresario, es parte de dos firmas vinculadas a las telecomunicaciones a la indumentaria.