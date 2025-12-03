Un preso lideraba desde el penal una banda narco en Rosario: cumple una condena por matar a un rapero

El presunto líder de la banda está detenido en la Unidad Penal N°11 de Piñero

Las autoridades de Rosario imputaron a los integrantes de una banda dedicada al microtráfico de droga, que operaba en los barrios Nuevo Alberdi y La Cerámica de la zona norte de Rosario. La investigación identificó a Brian Adrián Acuña, actualmente preso en la cárcel de Piñero, como supuesto líder de la organización, quien coordinaba las operaciones desde el teléfono fijo del pabellón 11.

La audiencia imputativa, celebrada este martes involucró a 7 integrantes de la banda, quienes, de acuerdo con la acusación, operaron al menos entre agosto y noviembre de este año, según informó el medio local Rosario3.

La causa se activó a partir de una denuncia por amenazas y episodios violentos, lo que permitió a los investigadores profundizar en la estructura del grupo.

La fiscal Banchio señaló ante el juez Hernán Postma que Acuña, condenado en diciembre de 2014 a 10 años y 8 meses de prisión por el homicidio del rapero Ariel Alejandro Ávila en el barrio Empalme Graneros, mantiene vínculos con la banda “La Mafilia”, liderada por los presos Pablo Camino y Leandro Vilches, de Los Monos.

Entre los imputados figuran Valeria “La Polaca” Monserrat, Emanuel “Berraco” Verón, Brenda Malena Núñez, Darío Exequiel Cristaldo, Carlos Francisco “Pancho” Pérez –también detenido–, Priscila Ayelén Anguilante y Federico Emanuel Flores. El juez Postma dispuso prisión preventiva efectiva para todos, excepto para Flores, quien recibió una medida cautelar de 90 días. Además, se establecieron restricciones en las comunicaciones para los miembros que ya se encontraban privados de libertad.

La investigación sostiene que, tras recuperar la libertad por una condena previa relacionada con la venta de drogas, Monserrat y Verón asumieron el rol de organizadores dentro de la estructura dirigida por Acuña. Ambos informaban periódicamente al líder sobre las ventas, las deudas y la dinámica territorial.

La droga era almacenada inicialmente en el domicilio de Presidente Quintana al 200 bis, en barrio Tablada, bajo la custodia de Monserrat y Verón. Posteriormente, los estupefacientes se trasladaban a una vivienda de Siripo al 1500, donde Núñez y otra persona se encargaban de fraccionar la sustancia y prepararla para su comercialización en la vía pública.

El reparto de funciones dentro de la organización incluía a Cristaldo, responsable de fraccionar y vender marihuana en un punto de Hipólito Irigoyen al 1300. Por su parte, Anguilante fue identificada como vendedora, ya que fue observada realizando “pasamanos” en un callejón de Héctor Palacios y Cullen y Ugarte, en el barrio Nuevo Alberdi. La fiscalía también atribuyó a “Pancho” Pérez, compañero de pabellón de Acuña, la gestión del ingreso de Anguilante a la banda y la asignación de un punto de venta.

En el caso de Flores, la acusación se centró en la tenencia de 75 gramos de cannabis sativa en una vivienda de Zelaya al 900, junto con elementos utilizados para el fraccionamiento de dosis.

Hospitalizaron a un peligroso preso que se tragó un tenedor

Este fin de semana, un interno de la Unidad XI de Piñero fue trasladado de urgencia el sábado por la tarde al hospital Cullen de Santa Fe tras ingerir un tenedor, lo que provocó una lesión interna que requirió atención médica inmediata y un operativo de seguridad de gran escala.

La incertidumbre sobre los motivos que llevaron al recluso, identificado como A. C., de 27 años, a tragar el utensilio motivó a las autoridades penitenciarias a iniciar una investigación interna para esclarecer el contexto del incidente, según informó una fuente del hospital Cullen a Rosario3. El caso involucra a un detenido considerado “de alto perfil”, aunque no se difundieron detalles sobre su condena o situación judicial.

El operativo de traslado, que se realizó cerca de las 19:00, incluyó la participación de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe y equipos médicos de emergencia. El paciente permanece internado bajo estricta vigilancia policial mientras los médicos evalúan su estado y definen el tratamiento a seguir.

Hasta el momento, no se informó si la ingestión del tenedor fue accidental, voluntaria, parte de una protesta, resultado de un padecimiento psicológico o un intento de autolesión. El futuro inmediato del interno dependerá de su evolución clínica.