Rosario: el integrante de Los Monos, Dylan Cantero, recibió el alta tras la balacera y quedó detenido por una nueva causa

El último hijo del fundador de Los Monos fue detenido por primera vez a sus 19 años (Rosario3)

Dylan Lautaro Cantero (21), el joven integrante de Los Monos que fue atacado a tiros el lunes de la semana pasada en la puerta de su casa en el barrio La Granada, en la zona sur de Rosario, fue dado de alta este viernes al mediodía en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Allí estuvo internado con impactos de bala en el abdomen, en una pierna y en una mano. Ahora, fue llevado a la cárcel porque el fiscal provincial de Microtráfico de drogas, César Pierantoni, ordenó su arresto por una investigación que tiene en curso.

El hijo del fundador histórico de Los Monos, Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, fue sacado del hospital en medio de un fuerte operativo de la Policía Federal, que contó con la colaboración de la Policía santafesina. Se lo vio en silla de ruedas, con chaleco balístico, casco y esposado.

Según pudo conocer Infobae de investigadores policiales, tres personas que habían ido a buscar a Dylan al Heca también fueron aprehendidas. Su situación procesal se resolverá en las próximas horas.

El joven integrante del clan Cantero fue baleado el 15 de octubre y el 17 de noviembre en Caña de Ámbar al 1800. En la primera ocasión lo hirieron en una pierna. Al día siguiente, en horas de la mañana, le dieron el alta. Horas después, dos gatilleros en moto abrieron fuego contra el hospital y arrojaron una nota dirigida a él. Por ese atentado ya hay cinco sospechosos imputados.

Las pericias tras el ataque al HECA después de la primera agresión a Dylan Cantero

En el último ataque sufrió heridas de arma de fuego más complejas que requirieron intervenciones quirúrgicas y una mayor estadía en el hospital, que desde un primer momento estuvo bajo un fuerte operativo policial que incluyó el corte de calle Crespo, la arteria por la que había tenido lugar la balacera el 16 de octubre pasado.

El lunes de la semana pasada, horas después del ataque a Dylan, hubo otros dos episodios sangrientos. En uno, también en la zona sur, balearon a Rosa Caminos –hermana del asesinado líder de la barra brava de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos, que fue condenada por narcotráfico– y sus dos hijos Yoana Marisel C. (39), Rubén Alberto C. (35) en Presidente Quintana al 100 bis.

Ocho personas fueron acusadas penalmente por ese hecho el pasado miércoles, uno como el presunto tirador y los otros por encubrimiento, ya que habrían intentado incendiar la moto usada para la balacera.

El otro caso tuvo lugar en la zona de Felipe Moré y Gaboto, donde cuatro gatilleros divididos en dos motos abrieron fuego en un pasillo de casas e hirieron a Daiana Florencia T. (31), Joaquín R. (21) y Tiago Nahuel C. (18). El más joven es familiar de un recluso sindicado como presunto miembro de la banda narco Los Menores.