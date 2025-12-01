Crimen y Justicia

Hospitalizaron a un peligroso preso que se tragó un tenedor en la cárcel de Piñero

Está internado desde el sábado en el hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe. Permanece bajo estricta custodia policial

Guardar
El hospital Cullen de la
El hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe donde está internado el preso por tragarse un tenedor

Un episodio inusual y de alto riesgo se registró el sábado por la tarde en la Unidad XI de Piñero, cuando un interno fue derivado a un centro de salud de alta complejidad, de la ciudad de Santa Fe tras ingerir un tenedor. La gravedad de la situación activó un operativo policial y sanitario de gran escala.

El traslado ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando un móvil del Servicio Penitenciario de Santa Fe llegó al hospital Cullen, acompañado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP).

El interno, identificado por las siglas A. C., de 27 años, fue ingresado a emergencias con una lesión interna provocada por la ingestión del utensilio metálico. Frente a esto, los médicos dispusieron que permanezca internado bajo estricta vigilancia policial, mientras evalúan su condición clínica y definen los pasos del tratamiento médico.

El operativo involucró no solo a personal del hospital, sino a agentes penitenciarios, fuerzas policiales y equipos médicos de emergencia.

Una fuente del hospital Cullen confirmó al portal Rosario3, que se trata de un detenido catalogado como “de alto perfil”, aunque no trascendieron datos vinculados a las razones de su condena o situación legal.

El episodio no solo generó revuelo en el hospital, sino también en el ámbito penitenciario. Hasta el momento, las autoridades del Servicio Penitenciario y de la Unidad XI de Piñero no ofrecieron detalles acerca de cómo y por qué el interno ingirió el tenedor. Tampoco se informó si el acto fue accidental, voluntario como parte de una protesta, padecimiento psicológico o intento de autolesión.

Por esto mismo, las autoridades del penal iniciaron una investigación interna para reconstruir el contexto dentro del penal durante la tarde del sábado. Mientras tanto, el destino inmediato del interno A. C. dependerá de su evolución clínica.

El reo estaba detenido en
El reo estaba detenido en la Unidad Penal N°11 de Piñero (Télam)

Un preso se tragó una bombilla de mate y tuvieron que operarlo

A mediados del mes de agosto y en un hecho similar, un preso que estaba alojado en el Complejo Penitenciario de Rosario, ubicado en 27 de Febrero al 7800, en el extremo oeste de la ciudad, se tragó una bombilla de mate en horas de la noche. Tuvo que ser trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde fue operado con éxito, ya que los médicos lograron sacarle el elemento.

Oscar Fabián Rodríguez (35), oriundo de Venado Tuerto, pidió asistencia médica a causa de una dolencia estomacal, y fue llevado de urgencia hasta el hospital, donde se corroboró en una placa radiográfica que había ingerido una bombilla. El utensillo había quedado atravesado en la zona toracoabdominal.

Rodríguez, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente, quedó internado en observación, a la espera de una evolución favorable.

El recluso cayó preso el 5 de febrero de 2016 por un hecho de abuso sexual con acceso carnal, robo, tentativa de robo simple, hurto simple y amenazas simples. En un primer momento, fue alojado en la cárcel de Piñero, pero luego fue derivado a otro predio penitenciario.

Por el cúmulo de acusaciones del Ministerio Público de la Acusación recibió una condena cuya pena vencerá en 2029, según indicaron desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

El caso de Oscar Fabián Rodríguez abrió interrogantes sobre si se trató de un accidente o un intento de autolesión, práctica que, en algunos contextos carcelarios, busca forzar traslados a hospitales para evadir condiciones de encierro.

Temas Relacionados

presocárcel de PiñeroSanta FeHospital CullenÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Dos delincuentes robaron en un reconocido centro cultural en La Plata y golpearon a los empleados

Los ladrones se manejaron con total impunidad, actuaron con el rostro descubierto y con conocimiento del lugar. De hecho, el espacio no cuenta con cámaras de seguridad

Dos delincuentes robaron en un

Declararon inimputable al hombre que mató a su sobrina y a su hermana para robarles plata y comprar droga

El agresor, identificado como Mauro Caballero, no recibió una condena penal, pero permanecerá 15 años bajo encierro con tratamiento psiquiátrico, ya que no comprendía la criminalidad de sus actos

Declararon inimputable al hombre que

“Matalo, mandalo al hospital”: un adolescente fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Salta

A pesar de la gravedad del ataque, las autoridades confirmaron que no se presentó ninguna denuncia y la víctima permanece fuera de peligro

“Matalo, mandalo al hospital”: un

Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche

El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre

Extendieron la prisión preventiva de

Cayó una banda que realizaba entraderas en el Conurbano: se sacaron fotos con un celular robado y fueron atrapados

Se les imputan dos delitos, cometidos en menos de una semana. Los ladrones se llevaron desde electrodomésticos hasta las herramientas del jardín

Cayó una banda que realizaba
DEPORTES
Lo dirigió Bianchi en Boca,

Lo dirigió Bianchi en Boca, fue compañero de Riquelme y se reinventó como vendedor de autos: “Vi otro camino”

Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

TELESHOW
Shakira destacó la conexión única

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

INFOBAE AMÉRICA

El fraude que engañó al

El fraude que engañó al mundo durante 40 años: la verdad oculta del “Hombre de Piltdown”

Hannah Schmitz, de pasante a jefa: el cerebro de Red Bull para que Max Verstappen luche por su quinto título de Fórmula 1

Zelensky se reúne con Macron en París en medio de las negociaciones entre EEUU, Rusia y Ucrania por un posible acuerdo de paz

Franco Parisi decidió votar nulo en la segunda vuelta de las elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

El “Dr. Satán” de París: la macabra red de asesinatos que aterrorizó a Francia en plena guerra