Crimen y Justicia

Solicitaron prisión perpetua para un hombre que mató a su ex pareja y quien era el novio de la mujer

El 6 de abril de este año, Aníbal Cabaña asesinó a Natalia Ocampo y a César Valenzuela en una vivienda de la calle Uruguay al 5300

Guardar
Aníbal Cabaña, el acusado de
Aníbal Cabaña, el acusado de matar a su expareja y a su novio (Rosario3)

Aníbal Ramón Cabaña, de 61 años, enfrenta un pedido de prisión perpetua tras ser acusado por el asesinato a balazos de su expareja, Natalia Ocampo, y quien era su novio en ese momento, César Valenzuela, en un hecho ocurrido el pasado 6 de abril en Rosario.

La acusación formal quedó expuesta este lunes en la audiencia preliminar desarrollada en el Centro de Justicia Penal ante el juez Hernán Postma.

La investigación a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo sostiene que Cabaña actuó en un contexto de violencia de género, ingresó a la vivienda de la víctima con llaves sustraídas previamente y disparó con el propósito de ejecutar a ambas personas.

El proceso será juzgado bajo la modalidad de juicio por jurados, un esquema recientemente implementado en distintos departamentos de la provincia.

De acuerdo con la reconstrucción aportada en la audiencia por el Ministerio Público de la Acusación, Cabaña accedió a la vivienda de Natalia Ocampo, ubicada en Rosario, tras haberle robado las llaves.

Una vez dentro, se dirigió a la planta alta, donde Valenzuela se encontraba junto a la mujer. Según la acusación, pateó una puerta divisoria para irrumpir en el living-cocina y, armado con una pistola Bersa calibre 9 mm, efectuó al menos ocho disparos.

Según informó el portal Rosario3, Ocampo, de 47 años, recibió dos balazos en la cabeza y uno en el cuerpo que le causaron la muerte en el lugar. A continuación, tras un forcejeo, Cabaña disparó cinco veces contra Valenzuela, alcanzándolo en el cráneo y el torso.

La casa de la calle
La casa de la calle Uruguay al 5300 de Rosario donde ocurrieron los hechos el 6 de abril pasado (Google Maps)

En la causa, Cabaña está imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género, agravado por el uso de arma de fuego (en el caso de Ocampo), homicidio agravado por uso de arma de fuego (por Valenzuela), portación ilegítima de arma de fuego de guerra, encubrimiento y daño.

La Fiscalía informó que Ocampo había realizado varias denuncias contra su expareja por episodios de maltrato y amenazas durante la relación, que se extendió por al menos 18 años.

Las primeras presentaciones datan de 2010 y 2011, mientras que la última la radicó en marzo pasado, poco antes del crimen, cuando la víctima expresó su voluntad de separarse tras iniciar un vínculo con otra persona.

Según el relato oficial, dos semanas antes del hecho Cabaña amenazó de muerte a Ocampo, hecho que constaba formalmente en una denuncia por amenazas simples.

La situación se había agravado después de que la mujer le comunicara su decisión de terminar la convivencia, decisión atribuida al inicio de su nueva relación. Esta secuencia, aseguran los investigadores, establece la existencia de un contexto de violencia de género previo al crimen.

Tras ejecutar los disparos, Cabaña se entregó voluntariamente en una comisaría local y detalló la ubicación del arma homicida, que había escondido en el tanque de agua de la casa de una de sus hermanas.

En la audiencia preliminar realizada ayer lunes, el fiscal Alejandro Ferlazzo formalizó el pedido de prisión perpetua para Cabaña, apoyando la solicitud en la calificación de homicidio calificado por el vínculo y por el contexto de violencia de género, agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima, encubrimiento y daño.

A su vez, el juez Hernán Postma dispuso la continuidad del proceso bajo la modalidad de juicio por jurados.

De esta manera, establecieron que la audiencia de selección de jurados y la fecha de inicio del debate quedarán establecidas en las próximas semanas. Mientras tanto, Cabaña permanece detenido a la espera de la decisión del tribunal popular, enfrentando la máxima pena prevista por la legislación vigente para homicidios con agravantes.

Temas Relacionados

RosarioJuicioHomicidiosViolencia de géneroFemicidioÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Condenaron a un hombre por matar a un motociclista cuando escapaba de un control policial en Santa Fe

El hecho ocurrió el 4 de junio de 2023, a las 2 de la madrugada en la localidad de San Lorenzo

Condenaron a un hombre por

Sorprendieron a un hombre cuando abría la puerta del garaje de su casa y le robaron el auto en La Plata

El hecho ocurrió en la calle 531, entre 11 y 12, en la localidad de Tolosa. En cuestión de segundos, y mientras le apuntaban con un arma de fuego, le quitaron su vehículo

Sorprendieron a un hombre cuando

Cinco personas atacaron a golpes y patadas a dos hombres en pleno centro de la ciudad de Córdoba

La pelea entre varios individuos generó caos en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Se desconocen los motivos que desencadenaron los ataques

Cinco personas atacaron a golpes

Investigan la muerte de un niño de 10 años en Tucumán y el principal sospechoso es un adolescente de 16

El menor fue hallado sin vida en la vivienda que compartía junto a sus hermanos y un tío. El episodio tuvo lugar durante la madrugada

Investigan la muerte de un

Cayó un hombre que estuvo seis años prófugo por un robo en el que murió su cómplice

El acusado, de 28 años, fue descubierto en Almirante Brown. Su compañero murió en 2019 tras un enfrentamiento armado con la víctima

Cayó un hombre que estuvo
DEPORTES
El tragicómico sorteo del Mundial

El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

Mano a mano con Roberto Trotta: “el malo” que dejó atrás en Estados Unidos, sus charlas con Chilavert y el equipo al que sueña dirigir

Entrevista a Valentín Perrone, el “europibe” que brilló en la antesala del Moto GP: “Mi sueño es llevar a la Argentina a lo más alto”

Un gol anulado, penales no sancionados y la patada que mereció la roja: las polémicas de Racing y Tigre

Argentina aplastó 105-49 a Cuba y dio otro paso para llegar al Mundial de básquet 2027

TELESHOW
Wanda Nara reconoció que tuvo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras 2025 EN

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: tras un día, el CNE sigue sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos

El papa León XIV cierra su visita a Líbano con una misa y una oración en silencio en el lugar de la explosión del puerto de 2020

El enviado de EEUU se reúne con Putin en Moscú para evaluar la propuesta de Trump destinada a poner fin a la guerra en Ucrania

Dar las gracias: Delphine de Vigan, un compendio de sabiduría y lo que pasa cuando partimos

El arte argentino desembarca a lo grande en la Semana del Arte de Miami