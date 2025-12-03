Investigan a un estudiante de informática por crear videos porno con IA usando rostros de menores

Dos alumnas de 16 y 17 años de una escuela de Esteban Echeverría denunciaron a un estudiante de informática por editar videos porno con IA, a los que les colocaba los rostros de las víctimas. (Imagen ilustrativa/Foto: Andina)

F.A.L., un estudiante de Informática de 22 años, fue detenido en las últimas horas en su domicilio, ubicado en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, acusado del delito de facilitación, divulgación y distribución de representaciones sexuales de menores de 18 años con fines sexuales.

Fuentes del caso consultadas por Infobae explicaron que el imputado editaba imágenes pornográficas con Inteligencia Artificial, y luego les colocaba los rostros de al menos dos alumnas que asistían al mismo colegio donde él había estudiado durante su adolescencia.

De esa manera, las menores se transformaban, involuntariamente y sin saberlo, en las protagonistas de esas grabaciones.

La investigación que encabeza la fiscal Lorena Pecorelli, fiscal del Departamento Judicial La Matanza, especializada en grooming, ciberdelitos, ciberpedofilia y trata de personas, se inició el 19 de agosto pasado, a raíz de una denuncia presentada por dos de las víctimas, de 16 y 17 años al momento de los hechos.

“Denunciaron que el imputado, F.A.L., había subido videos de ellas a una página web de pornografía, en donde había utilizado IA para ponerle cuerpos falsos y utilizaba fotos de sus rostros”, explicaron fuentes judiciales a este medio.

El modus operandi de F.A.L., según concluyeron los detectives tras casi cuatro meses de investigación, consistía en generar videos con contenido sexual explícito a partir de grabaciones que conseguía por la web. Una vez que tenía las piezas audiovisuales en su poder, las editaba con IA y utilizaba las caras de las víctimas para tapar la de los verdaderos protagonistas.

Una vez recibida la denuncia, la fiscal Pecorelli dispuso las primeras medidas investigativas, entre ellas la solicitud a las compañías Google y Meta de los mails y de las redes utilizadas por el sospechoso para conectarse al portal donde colgaba el contenido editado de las víctimas.

Al identificar de dónde salió el IP del equipo que utilizaba F.A.L. para generar y difundir los videos adulterados, la fiscal solicitó una orden de allanamiento en su domicilio, donde finalmente fue detenido.

Se esperaba que F.A.L. fuera indagado durante la mañana de este miércoles, en una audiencia durante la cual será imputado por el delito de facilitación, divulgación y distribución de representaciones sexuales de menores de 18 años con fines sexuales.

El megaoperativo en la provincia de Buenos Aires por abuso sexual infantil, grooming y ciberpedofilia

Este martes se desplegó un megaoperativo en la provincia de Buenos Aires, donde fuerzas judiciales y policiales realizaron 117 allanamientos simultáneos en 73 localidades, en el marco de la Operación Protección de las Infancias VI. El objetivo: desbaratar redes de abuso sexual infantil, grooming y ciberpedofilia, atacando de manera integral los delitos vinculados al acoso en línea y la distribución, tenencia o producción de material de abuso sexual infantil (MASI).

Hay 112 personas investigadas por casos de abuso sexual infantil, ciberpedofilia y grooming

El procedimiento, coordinado por los fiscales referentes en la temática del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, bajo la supervisión del Procurador General Julio Conte-Grand, incluyó la intervención en domicilios particulares, instituciones y hasta tres unidades carcelarias, donde los investigados ya se encontraban privados de la libertad por delitos de abuso sexual infantil intrafamiliar.

La causa apunta a esclarecer no solo casos de distribución y consumo de material de abuso infantil, sino también eventuales casos de producción y acoso activo a menores a través de redes sociales y plataformas digitales, en concordancia con los artículos 128 y 131 del Código Penal.

Los procedimientos se llevaron a cabo en 73 localidades bonaerenses

Del análisis inicial surgen datos alarmantes: de 112 personas investigadas, 103 pertenecen al género masculino y 9 al femenino; el rango etario abarca desde adolescentes de 13 años hasta adultos de 62, y entre los involucrados hay cuatro personas que mantenían contacto directo y habitual con niños o adolescentes. Según le indicaron a Infobae, entre las personas allanadas hay dos policías bonaerenses, un entrenador de fútbol infantil y un profesor de teatro de niños.

Los allanamientos tuvieron lugar en departamentos judiciales de todo el conurbano bonaerense y el interior provincial: Avellaneda, Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana, entre otros. Se identificaron 40 menores de edad convivientes con los involucrados, lo que obligó a la inmediata intervención de organismos de protección y resguardo.