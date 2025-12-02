Megaoperativo en la provincia de Buenos Aires por abuso sexual infantil, grooming y ciberpedofilia: realizaron 117 allanamientos

Hay 112 personas investigadas por casos de abuso sexual infantil, ciberpedofilia y grooming

Un megaoperativo se desplegó este martes en la provincia de Buenos Aires, donde fuerzas judiciales y policiales realizaron 117 allanamientos simultáneos en 73 localidades, en el marco de la Operación Protección de las Infancias VI. El objetivo: desbaratar redes de abuso sexual infantil, grooming y ciberpedofilia, atacando de manera integral los delitos vinculados al acoso en línea y la distribución, tenencia o producción de material de abuso sexual infantil (MASI).

La acción fue coordinada por los fiscales referentes en la temática del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, bajo la supervisión del Procurador General Julio Conte-Grand. También participaron fuerzas especializadas en cibercrimen de la provincia, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Prefectura, reflejando un esquema de articulación interinstitucional clave para cubrir un territorio tan extenso y diverso como el bonaerense.

El procedimiento incluyó la intervención en domicilios particulares, instituciones y hasta tres unidades carcelarias, donde los investigados ya se encontraban privados de la libertad por delitos de abuso sexual infantil intrafamiliar. La causa apunta a esclarecer no solo casos de distribución y consumo de material de abuso infantil, sino también eventuales casos de producción y acoso activo a menores a través de redes sociales y plataformas digitales, en concordancia con los artículos 128 y 131 del Código Penal.

Del análisis inicial surgen datos alarmantes: de 112 personas investigadas, 103 pertenecen al género masculino y 9 al femenino; el rango etario abarca desde adolescentes de 13 años hasta adultos de 62, y entre los involucrados hay cuatro personas que mantenían contacto directo y habitual con niños o adolescentes. Según le indicaron a Infobae, entre las personas allanadas hay dos policías bonaerenses, un entrenador de fútbol infantil y un profesor de teatro de niños.

En tres casos, los involucrados son menores de 16 años que compartieron o participaron en la distribución de material de abuso infantil, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a los riesgos y dinámicas de estos delitos.

Material secuestrado en uno de los 117 allanamientos

Los allanamientos tuvieron lugar en departamentos judiciales de todo el conurbano bonaerense y el interior provincial: Avellaneda, Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana, entre otros. Se identificaron 40 menores de edad convivientes con los involucrados, lo que obligó a la inmediata intervención de organismos de protección y resguardo.

El uso de la inteligencia artificial por parte de algunos investigados para crear contenido abusivo digital fue una de las alarmas encendidas en la fiscalía, ya que es una señal de cómo las redes de ciberpedofilia se adaptan y actualizan sus métodos. La dimensión tecnológica del operativo fue clave: se incautaron 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 teléfonos celulares y un arma de fuego. Además, se realizaron 32 procesos de preanálisis y visualización sobre los equipos electrónicos secuestrados para detectar evidencia y proteger las cadenas de custodia.

El megaoperativo fue resultado de una coordinación inédita entre fiscalías departamentales y cuerpos policiales dedicados al cibercrimen y la integridad sexual. La Dra. María Laura Carballal, el Dr. Mariano Mera y otros referentes de fiscalías especializadas de casi todos los partidos bonaerenses formaron parte de esta sexta edición de la Operación Protección de las Infancias, reafirmando el compromiso institucional con la protección de sectores vulnerables y la erradicación del delito online.

Los procedimientos se llevaron a cabo en 73 localidades bonaerenses

Las autoridades remarcaron que estos procedimientos no se agotan en la fase represiva, sino que requieren articulación con iniciativas preventivas, intervenciones educativas, asesoramiento comunitario y líneas de denuncia accesibles para la población.

En junio de este año, en el marco de la Operación Protección de las Infancias V, se realizaron 165 allanamientos coordinados en 84 localidades del territorio bonaerense. En aquella ocasión, 16 sospechosos fueron detenidos, otros 137 fueron investigados y se rescató a 10 niños.