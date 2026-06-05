Laura Fernández recibe un águila calva como obsequio de Donald Trump y resalta la relación entre Costa Rica y Estados Unidos

Laura Fernández Delgado mostró en sus redes sociales la figura de un águila calva enviada por Donald Trump. Cortesía: Video Presidencia de la República

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, compartió con la opinión pública el obsequio que recibió de Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos.

Según informó la mandataria, el regalo consiste en una figura decorativa con la forma de la cabeza de un águila calva, uno de los símbolos más representativos de la nación norteamericana y emblema oficial desde finales del siglo XVIII.

El presente llegó cuidadosamente embalado en una caja elegante y acompañado de una placa con un mensaje oficial personalizado, gesto que generó reacciones en el ámbito nacional e internacional.

En la inscripción que acompañaba el obsequio podía leerse: “Presente para su excelencia Laura Fernández Delgado, Presidente de la República de Costa Rica. De Donald J. Trump, Presidente de Estados Unidos. 2026”.

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Fernández agradeció el detalle públicamente y expresó que recibía el obsequio “con gratitud”. La mandataria decidió colocar la figura del águila calva junto a una cabeza de jaguar en su despacho presidencial, resaltando el significado de ambos símbolos para sus respectivas culturas.

El obsequio llegó acompañado de una placa con un mensaje oficial dirigido a la presidenta costarricense. Cortesía: Video Presidencia de la República

En el mensaje compartido a través de sus redes sociales, Laura Fernández destacó: “Un símbolo de la amistad y el respeto que une ambas naciones”. El intercambio de obsequios entre jefes de Estado es una tradición que busca fortalecer lazos diplomáticos y subrayar los valores compartidos entre países aliados.

El águila calva, además de aparecer en el escudo nacional de Estados Unidos, está presente en monedas, documentos oficiales y diversos emblemas gubernamentales.

Representa valores como la libertad, la fortaleza y la independencia, y su presencia en la oficina de la presidenta costarricense fue interpretada por analistas como una manifestación de respeto mutuo y voluntad de mantener relaciones constructivas. Por su parte, la figura del jaguar alude a la riqueza natural y la herencia cultural de Costa Rica, país reconocido globalmente por sus políticas de conservación ambiental y su biodiversidad.

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La mandataria colocó la figura del águila junto a una cabeza de jaguar, resaltando el simbolismo de ambas piezas en su oficina. Cortesía: Video de la Presidencia de la República

La relación entre Costa Rica y Estados Unidos se ha caracterizado históricamente por la cooperación en áreas como seguridad, comercio, educación, medio ambiente y desarrollo social. Los líderes de ambos países han mantenido una comunicación constante en temas de interés común.

El gesto de Donald Trump adquiere relevancia en el actual contexto internacional, en el que los acercamientos diplomáticos y los símbolos protocolarios refuerzan el posicionamiento de Costa Rica en la agenda global.

En medios nacionales, la noticia ocupó un lugar destacado en la cobertura de actualidad. Se recordó que el águila calva es un símbolo adoptado oficialmente por Estados Unidos desde el siglo XVIII y que su imagen se asocia a la soberanía y el espíritu de ese país.

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Para Costa Rica, el jaguar representa fuerza, identidad y el compromiso con la protección del entorno natural, elementos que la presidenta Fernández quiso resaltar al mostrar ambas figuras en su oficina.

La entrega de regalos protocolarios entre mandatarios es una práctica habitual en las relaciones internacionales. En este caso, el intercambio entre Donald Trump y Laura Fernández refuerza el mensaje de respeto y colaboración entre Costa Rica y Estados Unidos, dos países que mantienen una agenda bilateral activa y diversa.