Costa Rica

Laura Fernández recibe un águila calva como obsequio de Donald Trump y resalta la relación entre Costa Rica y Estados Unidos

La presidenta costarricense compartió en sus redes sociales el regalo enviado por el mandatario estadounidense, un símbolo de la amistad y el respeto entre ambas naciones

Guardar
Google icon
Una mujer rubia con un blazer azul claro y un brazalete de perlas sostiene una escultura de cabeza de águila en bronce sobre una base de madera oscura.
Laura Fernández Delgado mostró en sus redes sociales la figura de un águila calva enviada por Donald Trump. Cortesía: Video Presidencia de la República

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, compartió con la opinión pública el obsequio que recibió de Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos.

Según informó la mandataria, el regalo consiste en una figura decorativa con la forma de la cabeza de un águila calva, uno de los símbolos más representativos de la nación norteamericana y emblema oficial desde finales del siglo XVIII.

El presente llegó cuidadosamente embalado en una caja elegante y acompañado de una placa con un mensaje oficial personalizado, gesto que generó reacciones en el ámbito nacional e internacional.

En la inscripción que acompañaba el obsequio podía leerse: “Presente para su excelencia Laura Fernández Delgado, Presidente de la República de Costa Rica. De Donald J. Trump, Presidente de Estados Unidos. 2026”.

PUBLICIDAD

Fernández agradeció el detalle públicamente y expresó que recibía el obsequio “con gratitud”. La mandataria decidió colocar la figura del águila calva junto a una cabeza de jaguar en su despacho presidencial, resaltando el significado de ambos símbolos para sus respectivas culturas.

Mujer rubia con blazer azul claro y collar de perlas, inclinada sobre una caja azul oscuro dentro de una estructura dorada, en un entorno formal.
El obsequio llegó acompañado de una placa con un mensaje oficial dirigido a la presidenta costarricense. Cortesía: Video Presidencia de la República

En el mensaje compartido a través de sus redes sociales, Laura Fernández destacó: “Un símbolo de la amistad y el respeto que une ambas naciones”. El intercambio de obsequios entre jefes de Estado es una tradición que busca fortalecer lazos diplomáticos y subrayar los valores compartidos entre países aliados.

El águila calva, además de aparecer en el escudo nacional de Estados Unidos, está presente en monedas, documentos oficiales y diversos emblemas gubernamentales.

Representa valores como la libertad, la fortaleza y la independencia, y su presencia en la oficina de la presidenta costarricense fue interpretada por analistas como una manifestación de respeto mutuo y voluntad de mantener relaciones constructivas. Por su parte, la figura del jaguar alude a la riqueza natural y la herencia cultural de Costa Rica, país reconocido globalmente por sus políticas de conservación ambiental y su biodiversidad.

PUBLICIDAD

Dos bustos de bronce, un águila a la izquierda y un puma a la derecha, se sitúan sobre una superficie oscura y reflectante; un cuadro enmarcado se ve borroso al fondo.
La mandataria colocó la figura del águila junto a una cabeza de jaguar, resaltando el simbolismo de ambas piezas en su oficina. Cortesía: Video de la Presidencia de la República

La relación entre Costa Rica y Estados Unidos se ha caracterizado históricamente por la cooperación en áreas como seguridad, comercio, educación, medio ambiente y desarrollo social. Los líderes de ambos países han mantenido una comunicación constante en temas de interés común.

El gesto de Donald Trump adquiere relevancia en el actual contexto internacional, en el que los acercamientos diplomáticos y los símbolos protocolarios refuerzan el posicionamiento de Costa Rica en la agenda global.

En medios nacionales, la noticia ocupó un lugar destacado en la cobertura de actualidad. Se recordó que el águila calva es un símbolo adoptado oficialmente por Estados Unidos desde el siglo XVIII y que su imagen se asocia a la soberanía y el espíritu de ese país.

Para Costa Rica, el jaguar representa fuerza, identidad y el compromiso con la protección del entorno natural, elementos que la presidenta Fernández quiso resaltar al mostrar ambas figuras en su oficina.

La entrega de regalos protocolarios entre mandatarios es una práctica habitual en las relaciones internacionales. En este caso, el intercambio entre Donald Trump y Laura Fernández refuerza el mensaje de respeto y colaboración entre Costa Rica y Estados Unidos, dos países que mantienen una agenda bilateral activa y diversa.

Temas Relacionados

Costa RicaLaura FernándezDonald Trumpáguila calva

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Exdiputado suplente de Libre es capturado por caso de homicidio en Copán

Una operación desarrollada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Nacional dejó como resultado la captura de cuatro personas en Copán, entre ellas un exdiputado suplente del partido Libre, señalado por las autoridades como uno de los presuntos autores intelectuales de un homicidio y una tentativa de homicidio ocurridos en el occidente de Honduras

Honduras: Exdiputado suplente de Libre es capturado por caso de homicidio en Copán

Costa Rica: el viaje de legisladores de oposición a minerías de Crucitas queda en suspenso por cuestionamientos al Ejecutivo

Las fracciones legislativas analizan si se garantizan condiciones de respeto y trato igualitario en la convocatoria oficial para asistir a Cutris, tras denuncias de un ambiente hostil en encuentros anteriores

Costa Rica: el viaje de legisladores de oposición a minerías de Crucitas queda en suspenso por cuestionamientos al Ejecutivo

La Cruz Roja Salvadoreña activa un plan preventivo ante sequía y lluvias extremas

La estrategia de acción anticipatoria se despliega en 14 comunidades de la zona del lago de Ilopango y busca reducir daños por El Niño y ciclones, con medidas para agua, alimentos y medios de vida

La Cruz Roja Salvadoreña activa un plan preventivo ante sequía y lluvias extremas

El programa PROESVI capacita a docentes para atender la violencia en centros educativos de Guatemala

Las jornadas de Guatemala Sur incluyen formación para maestros, directores y supervisores sobre prevención, detección y abordaje de maltrato, abuso, acoso, discriminación, ciberviolencia, embarazos en menores de 14 años y conductas suicidas

El programa PROESVI capacita a docentes para atender la violencia en centros educativos de Guatemala

La Unión Europea designa a Charles-Michel Geurts como su nuevo embajador en Nicaragua

El diplomático acumula más de tres décadas en instituciones comunitarias, con foco en diálogo multilateral y gestión de crisis. Viene de formar al servicio exterior europeo. Ahora espera el beneplácito del régimen nicaragüense

La Unión Europea designa a Charles-Michel Geurts como su nuevo embajador en Nicaragua

TECNO

YouTube Premium Lite gratis con Google AI Pro: quiénes califican y cómo activarlo

YouTube Premium Lite gratis con Google AI Pro: quiénes califican y cómo activarlo

Si no sabes qué jugar este fin de semana, Steam tiene 4 juegos gratis disponibles por tiempo limitado

HONOR 600 y 600e en Latinoamérica: Así funciona su creador de video con inteligencia artificial que gasta poca batería

¿Es malo apagar el PC desde el botón físico? Esto es lo que puede ocurrir con tu disco duro

WWDC 2026: cuándo y dónde ver el evento en el que Apple presentará iOS 27 y otras novedades

ENTRETENIMIENTO

Marlon Wayans revela las ideas que evalúa para ‘Y dónde están las rubias 2’

Marlon Wayans revela las ideas que evalúa para ‘Y dónde están las rubias 2’

Kit Harington reveló que estuvo en rehabilitación mientras se estrenaba el final de ‘Juego de Tronos’: “Necesitaba dejar de beber”

Kylie Jenner presume su espectacular figura en paradisíacas playas del Caribe

La inquietante llamada al 911 que alertó la muerte de James Handy: “Acabo de matar al hombre del pecado”

La esposa de Bruce Willis lanza sitio web tras enfrentar su diagnóstico de demencia

MUNDO

Johnny Cash y la muerte de Stalin: cómo un mensaje interceptado reveló el instante más crítico de la Guerra Fría

Johnny Cash y la muerte de Stalin: cómo un mensaje interceptado reveló el instante más crítico de la Guerra Fría

Haití registra 1,5 millones de desplazados internos por la violencia de pandillas

El gobierno de Keir Starmer condenó las declaraciones de JD Vance sobre el crimen de Henry Nowak que conmociona a Reino Unido

Del fracaso en Vietnam al poder global: la historia del AR-15, el fusil que se transformó en símbolo militar y civil

Putin dijo que no tiene sentido reunirse con Zelensky hasta que se alcance un acuerdo de paz