Recapturaron a “Pirata” y restan dos presos prófugos, luego del escape por un boquete en Misiones

El hombre de 29 años se había fugado de una comisaría junto a otros 6 detenidos. Es el cuarto recapturado. Todos tienen causas penales abiertas por delitos graves y uno era buscado por Interpol

La Policía de Misiones recaptura a Emanuel Felipe Kraulich, alias 'Pirata', tras la fuga de siete detenidos en Bernardo de Irigoyen

La reciente recaptura de Emanuel Felipe Kraulich, conocido como “Pirata”, marcó un nuevo avance en el operativo desplegado tras la audaz fuga de siete detenidos de una comisaría en Bernardo de Irigoyen. El joven de 29 años fue hallado por la Policía de Misiones a orillas del Río Pepirí Guazú, sumando el cuarto reingreso a custodia policial en un caso seguido de cerca por las autoridades, dada la peligrosidad de los evadidos y la magnitud del escape, que implicó la coordinación de recursos provinciales e internacionales.

La fuga, ocurrida en la madrugada de lunes, motivó un estricto cerco en la frontera con Brasil. Los prófugos lograron salir de la cárcel a través de un boquete abierto en el baño del recinto, lo que generó la rápida movilización de patrullas, el despliegue de retenes y la utilización de tecnología, como drones y análisis de videos, además del apoyo de canes en zonas de vegetación densa. Las tareas de recaptura continuaron durante 48 horas sin interrupción y permitieron el arresto de cuatro de los involucrados, aunque aún permanecen dos detenidos fuera del alcance policial.

La lista de delitos que enfrentan los fugados reforzó la preocupación de la Justicia y la comunidad local. Todos tienen causas abiertas por robo, uno está acusado de homicidio y otro de ellos figuraba en la nómina de buscados internacionales de Interpol, lo que impulsó la colaboración con fuerzas extranjeras y la ampliación de los controles territoriales. El operativo, dirigido por la Unidad Regional XII de la Policía de Misiones, fue ajustando su dispositivo a partir de datos en tiempo real para maximizar la eficacia en la búsqueda de los restantes prófugos.

Emanuel Kraulich, sindicado como “Pirata”, fue encontrado oculto en la ribera en el barrio Tránsito Pesado de Bernardo de Irigoyen. Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo cerrojo que cercó la zona, impidiendo cualquier intento de continuar la fuga. Tras su detención, el acusado fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del juzgado interviniente, afrontando no solo las causas previas por homicidio y robos, sino también un nuevo expediente por evasión.

Jorge Guillermo Ojeda (29), el segundo de los siete presos que hicieron un boquete y se fugaron de prisión en Misiones

La captura de Kraulich se dio luego de un trabajo articulado que incluyó operativos en distintos puntos de la región. Estas acciones se sumaron a la aprehensión previa de otros tres prófugos, entre ellos Alejandro Damián Ramos, alias “Dente”, un hombre de 35 años considerado de alto riesgo debido a una imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Ramos fue localizado en la localidad de Dos Hermanas a bordo de un colectivo urbano, a unos 12 kilómetros de la cárcel de la que escapó. Fuentes policiales informaron a Infobae que portaba dos tenedores metálicos modificados como armas blancas, además de dinero y objetos personales, en el momento de su recaptura.

La secuencia previa a la aprehensión de Ramos incluyó la identificación e interceptación del colectivo por parte de las autoridades, que montaron un control sobre la ruta nacional 14 tras inducir datos sobre su itinerario. Los agentes implementaron una acción de bloqueo que culminó en un arresto rápido y sin margen para reacciones violentas. Conformada la identidad del sospechoso en el lugar, fue trasladado a la comisaría y quedó bajo disposición judicial. A Ramos se le sumará una causa penal por evasión a las cinco investigaciones por delitos como robo calificado, robo con arma y asalto a comercios que enfrenta en la provincia.

Alejandro Damián Ramos, alias 'Dente', fue capturado en Dos Hermanas portando armas blancas y dinero en efectivo

La primera de las detenciones tras la fuga fue la de Juan José Ferreira Alvez, alias “Motito”, identificado y capturado pocas horas después del escape. Tanto Motito como Ramos, junto a Kraulich y Jorge Guillermo Ojeda —recapturado igualmente en el barrio Tránsito Pesado— forman parte del grupo recapturado, mientras las pesquisas apuntan ahora a dar con Daniel Simons, Agustín Morais y Darío Brítez, los dos prófugos restantes señalados por la Policía.

Las autoridades recordaron que los restantes fugitivos tienen procesos judiciales abiertos, lo que refuerza la prioridad de su búsqueda. La investigación por el escape también se concentra en determinar la planificación interna del boquete, el acceso a herramientas y la eventual participación de colaboraciones externas, mientras se mantiene la alerta en todo el norte de Misiones ante la posibilidad de nuevos desplazamientos de los evadidos.

