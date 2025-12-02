Confirmaron que el cuerpo hallado en Formosa es de Xiomara Portillo y hay dos imputados por homicidio

Las tareas de identificación requirieron procedimientos químicos y el uso de tecnología especializada en la policía científica

La Policía de Formosa confirmó que el cuerpo hallado en el barrio Procrear corresponde a Xiomara Luciana Portillo, la joven de 16 años que se encontraba desaparecida en la ciudad desde hacía varios días. La noticia se conoció durante una conferencia de prensa en la que participaron autoridades policiales y del área científica forense de la provincia, quienes explicaron el procedimiento seguido para la identificación y los avances en la investigación.

El descubrimiento se produjo cuando un vecino alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en un descampado del barrio Procrear. Efectivos de la Policía acudieron al lugar y confirmaron la existencia de una bolsa plástica utilizada para transporte de materiales de construcción. En su interior, hallaron el cuerpo de una persona, en ese momento sin identificar, cuya condición física impedía un reconocimiento visual o la identificación por pertenencias. El operativo se llevó a cabo ante la presencia de representantes del poder judicial y peritos forenses.

Tras la intervención de la Delegación de la UR-1 Lote 111, el caso pasó a ser investigado como homicidio. Desde ese instante, la instrucción estuvo bajo seguimiento estricto del comando superior policial y el magistrado a cargo, que dispuso medidas urgentes. Se analizaron los parámetros de género, complexión, estructura física y rango etario del cuerpo encontrado, intentando establecer una vinculación con búsquedas activas de personas en la ciudad, entre ellas, la de Xiomara Portillo.

La joven de 16 años había salido de su casa el jueves 20 de noviembre y nunca volvió

El jefe de la Policía Científica, comisario mayor David, detalló el proceso realizado para lograr la identificación del cuerpo. El procedimiento, según describió, exigió “trabajar de forma metódica y científica”. Insistió en que, frente a las expectativas generadas por las series televisivas, la realidad forense demanda tiempo, precisión y evitar la contaminación de la evidencia. Solo el día 29 pudieron acceder al dígito pulgar derecho del cuerpo, conservado en sal. “Por ahí la gente es un poco contaminada con estos programas como CCI, donde tocan un botón y sale toda la información. Pero la realidad es que esto lleva un proceso metódico, se trabaja con cadena de custodia, se preserva la evidencia y se evita la contaminación”, aclaró el comisario.

A partir de ese momento, la muestra fue tratada mediante un procedimiento químico que permitió extraer la impresión dactilar. El comisario describió cómo el equipo de técnicos trabajó “hasta lograr una impresión nítida”. Para el cotejo, se utilizó la terminal Sirios MVIS ubicada en el laboratorio de la Policía en Formosa. Después de varios intentos, la identidad de la huella resultó positiva: correspondía a Xiomara Portillo. La coincidencia de los puntos de la huella y la confirmación en el sistema MVIS despejó cualquier duda.

Entre tanto, la investigación avanzó en varios frentes. La Policía detalló que, junto con la reconstrucción de las últimas comunicaciones de Xiomara Portillo, se efectuaron once allanamientos en la ciudad capital y uno más en el interior de la provincia, además de dos requisas vehiculares. El análisis del material fílmico colectado permitió centrar la pesquisa en puntos geográficos específicos y reorientar la investigación. Este despliegue de recursos, según explicaron, se dio en coordinación y colaboración entre distintas áreas de la Policía.

El cuerpo fue encontrado el miércoles pasado por la mañana

Con la confirmación de la identidad de la víctima, la causa cuenta ya con dos personas imputadas por homicidio: un mayor y un menor. Las fuentes mantuvieron que las medidas judiciales continúan y que la información se irá ampliando acorde al avance de la investigación.

El abogado patrocinante de la familia Portillo, Mario Ojer, se presentó en la causa y reiteró que “por una cuestión de protocolo, es necesario esperar los resultados de la autopsia, que incluirá huellas dactilares y piezas dentales para confirmar o descartar la identidad”, subrayando la importancia de difundir únicamente información oficial y evitar la circulación de datos erróneos, en sintonía con el pedido de prudencia de los familiares.