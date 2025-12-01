Habló una de las víctimas del pastor abusador de Hurlingham: “Me intimidaba diciendo que le daba la espalda al Señor”

Carlos Alberto Robledo, procesado por 23 abusos sexuales simples reiterados, un abuso sexual gravemente ultrajante y 140 abusos sexuales con acceso carnal

La primera mujer que denunció a Carlos Alberto Robledo, conocido como “el pastor abusador de Hurlingham“, decidió hablar tras conocerse la condena de 15 años de prisión para el religioso por más de 160 abusos sexuales.

Sin revelar su nombre, la víctima relató los motivos que la llevaron a evitar el debate oral: “Preferí evitar el juicio para no ser revictimizada“, dijo en una entrevista con el medio local, Primer Plano.

La mujer, de 23 años y quien se integró en la congregación liderada por Robledo cuando tenía 16, explicó durante la entrevista que la propuesta de un juicio abreviado inicialmente generó resistencias.

“1 años es nada”, fue su primera reacción, según relató, aunque su abogada le aclaró que era el máximo previsto por ese procedimiento. Aceptar ese proceso implicaba evitar la exposición pública y que su testimonio, así como el de otras víctimas, fuera sometido a discusión pública.

“Lo hablé con mi familia y me dijeron que aceptara para cerrar esta etapa. Preferí evitar esa instancia, que era de volver a estar expuesta. Una víctima de abuso, el temor que siempre tiene es que no le crean o que pongan en duda lo que dice”, reflexionó.

Al aceptar el juicio abreviado, Robledo reconoció su culpabilidad por los delitos imputados. A pesar de la denuncia inicial, la Justicia limitó su actuación a dictar una perimetral. “En dos ocasiones él la violó porque pasaba cerca de mi casa. Una vez lo vio mi mamá y otra vez lo vi yo”, relató la víctima.

Los chats del pastor condenado con una de las víctimas

El proceso ganó notoriedad cuando, en mayo de 2024, otras nuevas víctimas se presentaron ante la justicia.

Consultada por su decisión de realizar la denuncia contra Robledo, la chica comentó que surgió tras confiar en una referente pastoral de otra congregación, a quien le narró la pesadilla que había atravesado durante varios años. Al relatarle su calvario, esta mujer la acompañó en la decisión de acudir ante las autoridades.

“Yo creo profundamente en Dios. Y lo que usaba él era manipulación: me intimidaba diciendo que si me alejaba de la iglesia en realidad le estaba dando la espalda al Señor. Por eso puedo seguir adelante y esto no afectó mi fe. Una de las cosas por las que me costó pedir ayuda es que la gente no me entendiera y se enojara con Dios”, explicó.

Hoy, la denunciante cursa estudios universitarios y reside con su madre y su hermana. Luego de un largo periodo de reclusión, comienza a ampliar su vida social. Expresó su agradecimiento al fiscal Horacio Vázquez —a cargo del juicio abreviado— y a la fiscal de instrucción Marisa Monti por haber escuchado su opinión en el proceso. “Eso me hizo sentir cuidada y contenida”, puntualizó durante la charla con el citado medio.

A una de las víctimas le había sugerido que concurra a la iglesia sin su madre

Y al realizar un balance sobre el procedo judicial mediante el que Robledo fue condenado a 15 años de prisión, la víctima concluyó: “Yo tal vez me hubiera bancado el juicio oral para que le den lo que le corresponde, pero la carga emocional que tiene todo eso es preferible evitarlo y no sé si el resto de las chicas podía estarlo”.

La condena

A poco más de un año que se destapara una trama signada por la manipulación, el pastor evangélico Carlos Alberto Robledo fue condenado como el autor de un total de 166 casos de abuso sexual. Luego de aceptar un juicio abreviado, la Justicia de Morón lo sentenció a cumplir una pena de 15 años de prisión por un delito que, entre sus víctimas, también incluyó a menores de edad.

La investigación, que derivó en la condena del líder de un templo llamado Ministerio de la Salvación, que funcionaba en sobre la calle Malarredo al 100, en la localidad de Villa Tesei, se dio a conocer en junio de 2024, cuando 13 fieles denunciaron haber sido violadas en diversas oportunidades.

El caso había quedado en manos de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Morón, Marisa Monti, quien había habilitado varios canales para que otras presuntas víctimas pudieran contar su verdad. Así, la causa terminó por recolectar el testimonio de un total de 166 denunciantes, entre ellas, también jóvenes menores de edad.

Después de que el expediente reuniera pruebas contundentes, Robledo aceptó que se realizara un juicio abreviado. El Tribunal Oral Criminal N° 3, a cargo del juez Federico Topino, consideró que la totalidad de los hechos fueron probados y lo declaró culpable.

Robledo, finalmente, fue condenado por los delitos de “abuso sexual simple reiterado en 25 hechos; abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterado en 141 hechos, todos ellos agravados por haber sido cometido por un ministro de culto religioso”. También sumaron el cargo por corrupción de menores.