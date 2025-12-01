Crimen y Justicia

Detuvieron al casero de un campo en Chacabuco: lo acusan de robar 160 mil dólares y 15 millones de pesos

La investigación derivó en el allanamiento y detención del hombre de 38 años que era encargado del predio. En su casa encontraron la totalidad del dinero y varias armas

Agentes de la DDI Junín
Agentes de la DDI Junín realizaron un allanamiento urgente en domicilio del único aprehendido hasta el momento, A.I.L. de 38 años

Un campo ubicado en el Cuartel III de Chacabuco fue escenario de un procedimiento policial tras un robo que movilizó a la comunidad y a las fuerzas de seguridad. En una rápida intervención de la Dirección Departamental de Investigaciones Junín (DDI Junín) se concretó la detención del casero del campo, quien tenía en su casa todo el dinero del robo.

La secuencia se inició cuando el dueño del campo, denunció que personas desconocidas irrumpieron en su vivienda rural en momentos en que se encontraba sin moradores. En su presentación, la víctima detalló el faltante de 15.000.000 de pesos, 160.000 dólares estadounidenses y una escopeta doble caño de calibre 12.

El testimonio del denunciante fue tomado por personal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 11 de Chacabuco, que tomó intervención inmediata en los hechos.

Trascurridas las primeras horas desde el reporte, agentes de la DDI Junín cumplieron con un análisis de distintas fuentes. Tras tareas desplegadas, testimonios recibidos y análisis de las comunicaciones, lograron identificar al presunto autor del hecho. Los agentes pusieron la mira en un sospechoso con acceso privilegiado al establecimiento: el casero A.I.L., de 38 años.

El avance de la causa
El avance de la causa judicial continúa bajo la supervisión de la fiscalía mientras se evalúa la posible participación de terceros en el hecho

La investigación permitió a los responsables policiales solicitar un allanamiento de urgencia en el domicilio de A.I.L.. Cumplida la orden judicial, el personal procedió a la detención del sospechoso y al secuestro de la totalidad de los objetos sustraídos: los 15 millones de pesos, los 160.000 dólares, una escopeta doble caño, calibre 16 sin marca visible, así como un conjunto de herramientas de mano detalladas por los investigadores, entre ellas cuatro llaves francesas, seis pinzas, veintiuna llaves de mano y una tenaza.

Al día siguiente, el lugar permaneció bajo vigilancia de la Policía Científica, que desarrolló tareas de recolección de evidencia y peritaje técnico para esclarecer la mecánica del ingreso.

El informe señala que los autores ingresaron por la fuerza luego de forzar una de las puertas de acceso, y que utilizaban información privilegiada sobre los movimientos diarios en la propiedad.

El procedimiento permitió recuperar la
El procedimiento permitió recuperar la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos, incluida una escopeta doble caño sin marca

La versión preliminar acerca de una posible participación de más personas fue investigada por las fuerzas actuantes, aunque el único aprehendido por el momento corresponde al círculo interno de confianza del dueño del establecimiento.

El caudal de dinero, dólares y pesos, quedó a disposición de la justicia mientras avanzan las pericias sobre el armamento incautado.

La causa continúa bajo el seguimiento de la UFIJ 11 de Chacabuco y la DDI Junín, mientras la víctima recuperó los valores económicos y materiales. El acusado permanece detenido hasta que la fiscalía determine los pasos procesales en la causa que se investiga como robo agravado.

Cinco detenidas por integrar una red de juego clandestino en Chacabuco

Las cinco mujeres detenidas en
Las cinco mujeres detenidas en Chacabuco por juego clandestino

Cinco mujeres de entre 24 y 44 años fueron detenidas en las últimas horas durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad bonaerense de Chacabuco. Están acusadas de integrar una red de juego clandestino.

De acuerdo con fuentes oficiales, la causa comenzó el mes pasado tras una denuncia vinculada a apuestas y créditos ilegales organizados a través de perfiles, estados de WhatsApp y redes sociales, donde distintas personas promocionaban casas de apuestas y casinos online sin habilitación.

Bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Chacabuco, agentes de la DDI Junín comenzaron a inspeccionar los canales sociales y a recopilar material publicitario. Así, las autoridades llegaron a identificar los roles de las personas involucradas.

Con las órdenes de allanamiento para siete domicilios, este miércoles fueron a buscar y arrestar a las sospechosas, identificadas como V.J. (44 años), V.D.S. (36), N.A. (34), C.C. (39) y L.D.A. (24). Durante los operativos, además, incautaron seis celulares, dos notebooks y una CPU.

Según las autoridades, estos son intermediarios involucrados en el circuito de apuestas clandestinas: recolectan el dinero de los jugadores, gestionan las transacciones y funcionan como el primer eslabón visible ante los apostadores.

El mes pasado hubo otra investigación que terminó en una serie de allanamientos y la detención de Matías Garcilazo, un empleado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria acusado de liderar una red de juego clandestino promocionado en redes sociales y en transmisiones en vivo.

En ese expediente, el sistema de “cajeros” también apareció en el modus operandi, y buena parte de la recaudación, según la justicia, provenía de menores de edad.

