Crimen y Justicia

El acusado de ser un influencer del juego clandestino adolescente es un policía de la PSA

Matías Garcilazo fue detenido tras una investigación del fiscal Daniel Ichazo, acusado de regentear un esquema promocionado en redes y en un bizarro streaming. Cayó en una mansión de Pilar con tres autos de lujo

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Guardar
Matías Garcilazo de uniforme
Matías Garcilazo de uniforme

Matías Gabriel Garcilazo fue detenido este martes por la tarde en una redada de más de 70 allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina. Lo acusan de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino adolescente, según constató la Justicia en una investigación encabezada por el fiscal Daniel Ichazo, titular de la UFI N°8 de Berazategui, especializada en delitos online contra menores.

La causa contra él y sus cómplices se inició con una denuncia anónima que tenía como víctima a un chico de apenas 13 años. En este contexto, Ichazo ordenó el operativo en el que cayó tanto el presunto líder de la banda como su pareja, Paula Villafañe, y una decena de jóvenes acusados de ser sus “cajeros”, los recolectores del dinero de las víctimas. En las últimas horas, Garcilazo y su mujer se negaron a declarar ante el fiscal, aseguraron fuentes del caso a Infobae.

El dato que sorprende es el lugar donde arrestaron a ambos: una mansión en un conocido country de la zona de Pilar. Allí, la PFA les encontró tres vehículos, un Audi A5, un MiniCooper y una camioneta Dogde RAM, de los que se podrá constatar su titularidad.

Garcilazo y Villafañe exhiben sus
Garcilazo y Villafañe exhiben sus Rolex en Instagram

También sorprende semejante nivel de vida teniendo en cuenta los ingresos en blanco de Garcilazo, que es policía. Según descubrió Infobae, el acusado de ser un influencer de la ludopatía infantil, es un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Video: Garcilazo en uno de sus reeles de Instagram

Así lo demuestran registros previsionales consultados por este medio. Garcilazo, de 36 años, oriundo de Loma Hermosa, ex empleado de una conocida empresa de vinagres y condimentos, que el mes pasado conformó una empresa familiar dedicada al negocio de la ropa, cobró sus últimos aportes en septiembre.

Infobae consultó a fuentes de la PSA sobre la situación del acusado, sin recibir respuesta. Si bien su condición de empleado de la fuerza había sido revelada por este medio el martes pasado; hasta ahora se desconocía si se trataba de un policía o de un administrativo.

El fiscal Ichazo, por otra parte, recibió la confirmación del rango policial de Garcilazo y su lugar de destino: el Aeropuerto de San Fernando. También, que tramitaba su retiro de la fuerza. Frente a esta situación, el funcionario judicial también requirió su legajo al área de Asuntos Internos.

Paula Villafañe, pareja y cómplice
Paula Villafañe, pareja y cómplice de Garcilazo

Llamar influencers a Garcilazo y Villafañe -oriunda de Villa Ballester, sin un empleo en blanco hace años, ex beneficiaria de planes sociales- es bastante atinado: entre los dos, traccionaban más de 150 mil seguidores en Instagram.

En sus redes proyectaban un nivel de vida lujoso con Garcilazo al volante de una Ferrari y con un Rolex en su muñeca. Villafañe, por su parte, posteaba selfies de espejo desde su walk-in closet hecho a nuevo, con su cara y su figura alteradas por filtros de inteligencia artificial.

Ambos difundían en sus posts lo que llamaban “líneas”. Es decir, números para supuestamente apostar, con contactos de WhatsApp y Telegram.

Las apuestas en vivo ocurrían en “Banca Real”, un bizarro streaming transmitido por YouTube. En uno de sus reels, rodeado de motos de alta cilindrada, Garcilazo se decía “contento” por un “cliente” que había ganado “109 millones de pesos”.

La mansión allanada por la
La mansión allanada por la PFA

En el expediente, el fiscal Ichazo también incluyó una encuesta que apunta a definir la ludopatía infantil en su jurisdicción y que fue realizada por la Dirección de Enlace y Apoyo al Ministerio Público Fiscal con las respuestas de 2.933 estudiantes de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela

La encuesta reveló los siguientes datos:

  • El 15% de los jóvenes que respondió admitió haber apostado de manera online en algún momento.
  • Más del 80 por ciento aseguró haberlo hecho tras ver publicidades en redes o anuncios de influencers.
  • El 6 por ciento dijo haber ido a la escuela “muchas veces sin dormir”.
  • 42% de los jóvenes que aceptaron haber apostado aseguraron que el potencial riesgo de adicción del juego online les “da igual”.
  • El 40% por ciento contó que sus padres no ejercen control sobre el contenido que consumen en su teléfono.

En paralelo, se incautaron 56 dispositivos electrónicos en los allanamientos del martes, que podrán ser peritados.

Temas Relacionados

Policía de Seguridad AeroportuariaMatías GarcilazoJuego clandestinoStreamingLudopatía infantilúltimas noticias

Últimas Noticias

Vendían entradas falsas a turistas extranjeros para ver a Huracán: el detalle que los delató

La Policía de la Ciudad detuvo a dos guías de turismo, en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó, cuando intentaban ingresar a un contingente con tickets apócrifos

Vendían entradas falsas a turistas

Horror en Neuquén: violó a una adolescente en una pijamada, la dejó embarazada y lo detuvieron

El caso ocurrió en los primeros meses de este año en la localidad neuquina de Centenario. Fue imputado este miércoles

Horror en Neuquén: violó a

Una llamada anónima y dos hombres en la camioneta: las nuevas pistas en la búsqueda de los jubilados en Chubut

Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) llevan 12 días desaparecidos y por ahora no se descarta ninguna hipótesis. Desde este viernes, el Ejército participará de los operativos

Una llamada anónima y dos

“Yo vi cómo lo empujaron”: habló la novia del joven al que lanzaron por un barranco en un robo

Martina, víctima del asalto y testigo del homicidio de Lucas Cicarelli en Rosario, habló con la prensa luego de declarar en el Centro de Justicia Penal de la ciudad

“Yo vi cómo lo empujaron”:

La madre de Lourdes denunció su desaparición, pero la cantante aseguró estar bien en una historia de Instagram

La mujer indicó que perdió contacto con su hija el 4 de octubre pasado. La Policía fue a su casa, pero su expareja aseguró que ella ya no vivía allí y generó preocupación. Finalmente, la cantante explicó qué había sucedido en un video que subió en sus redes

La madre de Lourdes denunció
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: De

Elecciones 2025, en vivo: De Andreis confió en una victoria nacional de LLA y “ganar bien” en CABA

Piden juzgar por abuso de autoridad y lesiones al policía que gaseó a una nena de 9 años en una manifestación

Descubrieron que la cara oculta lunar guarda restos de meteoritos que explican el origen del agua planetaria

Omar Plaini: “Creer que una reforma laboral va a resolver los problemas del país es mentira”

Luis Caputo: “Estoy más que cómodo con el valor del dólar”

INFOBAE AMÉRICA
JD Vance calificó de “insulto”

JD Vance calificó de “insulto” la votación del parlamento israelí sobre la anexión de Cisjordania

El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert quiere ser candidato a alcalde de Luque en los comicios de 2026

Astérix y Obélix conquistan Portugal en su nueva aventura llena de ‘saudade’ y fado

Expertos se reúnen en Miami para debatir los desafíos políticos de América Latina y el “síndrome de la constitución perfecta”

Mon Laferte: “Soy una femme fatale”

TELESHOW
Camilota fue acusada de usar

Camilota fue acusada de usar las donaciones para Thiago Medina en un día de spa: “Fue un respiro”

La romántica foto que Martín Pepa compartió con Pampita tras el nuevo paso que dieron en su relación

Guido Kaczka protagonizó un momento desopilante al aire que paralizó a todo el barrio

Lissa Vera habló de Lourdes Fernández y encendió la alarma en Bandana: “Nos dirigimos a denunciar los hechos”

Lourdes Fernández reapareció con un video tras el escándalo por la denuncia de su madre: “Me acabo de levantar”