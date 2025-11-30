Balearon a un hombre en Córdoba, intentaron escapar y fueron detenidos en un auto con manchas de sangre

Los tres jóvenes detenidos quedaron a disposición de la Justicia (Gentileza: El Doce.tv)

Un episodio de violencia brutal dejó un saldo de dos heridos y tres detenidos acusados de haberlos atacado en la localidad de Alta Gracia, en provincia de Córdoba. Aunque los agresores habían intentado darse a la fuga, minutos después de balear a un hombre, la Policía cordobesa los localizaron en la zona.

Todo ocurrió alrededor de las 07:30 horas en la intersección de las calles Los Comechingones y Los Quebrachos, ubicada en el barrio Paravachasca. Luego de que se diera aviso a la línea de emergencias al ocurrir una detonación, los efectivos policiales presentaron en el lugar y encontraron a dos hombres heridos.

Según constataron las autoridades, uno de ellos presentaba una herida de arma de fuego en la pierna derecha. Poco después, se identificó a un segundo joven con un corte en la cabeza y diversas escoriaciones. Ambos recibieron atención médica inmediata.

A partir de los datos suministrados por las víctimas, los agentes desplegaron un operativo cerrojo en la zona. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, sobre la Ruta 5 lograron localizar el vehículo señalado por los heridos y realizaron un seguimiento controlado que culminó con la detención de tres jóvenes.

La zona en donde encontraron a los dos hombres heridos

Aunque sus identidades no se dieron a conocer, las autoridades indicaron que dos de ellos tenían 22 años y el otro 23. Asimismo, encontraron manchas de sangre en los laterales delantero y trasero del auto en el que intentaron escapar. Por este motivo, el vehículo quedó secuestrado, para posteriormente ser sometido a pericias científicas.

Tanto los detenidos como el vehículo quedaron a disposición de la Unidad Judicial correspondiente. No obstante, la causa continúa en desarrollo para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Un joven fue brutalmente atacado por una patota a la salida de un boliche

La circulación de un video grabado en la plaza España de Córdoba durante el fin de semana largo ha reavivado el debate sobre la seguridad nocturna en la ciudad. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, mostraron cómo un joven fue brutalmente agredido por un grupo de personas a la salida de un boliche en Nueva Córdoba.

Un grupo de agresores persiguió y atacó a un joven durante la madrugada del domingo

El incidente ocurrió en la madrugada del domingo 23 de noviembre, cuando testigos observaron que el joven, vestido de blanco, intentaba huir por la vereda mientras era perseguido por varios individuos que le gritaban. Aunque el joven logró enfrentar a uno de sus agresores, fue derribado por una patada que lo lanzó al asfalto, en una calle caracterizada por el intenso tránsito vehicular en pleno centro de la ciudad.

La caída del joven tras la patada y la posterior golpiza en el suelo, propinada por varios atacantes, quedó registrada en el video, que rápidamente se difundió en distintas plataformas digitales. A escasos metros del lugar del ataque, los autos continuaban circulando por la avenida.

Mientras tanto, otras personas presentes en la zona observaban la escena y discutían entre sí. Finalmente, la intervención de la persona que filmaba y de algunos testigos permitió separar a los agresores y asistir al joven, quien quedó semiinconsciente y fue retirado hacia la vereda.

Este episodio se suma a una serie de hechos recientes de violencia grupal vinculados a la salida de locales bailables en la capital cordobesa. Las imágenes difundidas han impulsado un renovado debate público sobre la necesidad de reforzar el control y la prevención en las zonas de mayor concentración nocturna, con vecinos y autoridades exigiendo medidas concretas para mejorar la seguridad en los principales corredores del entretenimiento.