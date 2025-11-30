Crimen y Justicia

Balearon a un hombre en Córdoba, intentaron escapar y fueron detenidos en un auto con manchas de sangre

La víctima estaba fuera de riesgo y, además, otro hombre resultó golpeado durante el ataque

Guardar
Los tres jóvenes detenidos quedaron
Los tres jóvenes detenidos quedaron a disposición de la Justicia (Gentileza: El Doce.tv)

Un episodio de violencia brutal dejó un saldo de dos heridos y tres detenidos acusados de haberlos atacado en la localidad de Alta Gracia, en provincia de Córdoba. Aunque los agresores habían intentado darse a la fuga, minutos después de balear a un hombre, la Policía cordobesa los localizaron en la zona.

Todo ocurrió alrededor de las 07:30 horas en la intersección de las calles Los Comechingones y Los Quebrachos, ubicada en el barrio Paravachasca. Luego de que se diera aviso a la línea de emergencias al ocurrir una detonación, los efectivos policiales presentaron en el lugar y encontraron a dos hombres heridos.

Según constataron las autoridades, uno de ellos presentaba una herida de arma de fuego en la pierna derecha. Poco después, se identificó a un segundo joven con un corte en la cabeza y diversas escoriaciones. Ambos recibieron atención médica inmediata.

A partir de los datos suministrados por las víctimas, los agentes desplegaron un operativo cerrojo en la zona. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, sobre la Ruta 5 lograron localizar el vehículo señalado por los heridos y realizaron un seguimiento controlado que culminó con la detención de tres jóvenes.

La zona en donde encontraron
La zona en donde encontraron a los dos hombres heridos

Aunque sus identidades no se dieron a conocer, las autoridades indicaron que dos de ellos tenían 22 años y el otro 23. Asimismo, encontraron manchas de sangre en los laterales delantero y trasero del auto en el que intentaron escapar. Por este motivo, el vehículo quedó secuestrado, para posteriormente ser sometido a pericias científicas.

Tanto los detenidos como el vehículo quedaron a disposición de la Unidad Judicial correspondiente. No obstante, la causa continúa en desarrollo para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Un joven fue brutalmente atacado por una patota a la salida de un boliche

La circulación de un video grabado en la plaza España de Córdoba durante el fin de semana largo ha reavivado el debate sobre la seguridad nocturna en la ciudad. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, mostraron cómo un joven fue brutalmente agredido por un grupo de personas a la salida de un boliche en Nueva Córdoba.

Un grupo de agresores persiguió y atacó a un joven durante la madrugada del domingo

El incidente ocurrió en la madrugada del domingo 23 de noviembre, cuando testigos observaron que el joven, vestido de blanco, intentaba huir por la vereda mientras era perseguido por varios individuos que le gritaban. Aunque el joven logró enfrentar a uno de sus agresores, fue derribado por una patada que lo lanzó al asfalto, en una calle caracterizada por el intenso tránsito vehicular en pleno centro de la ciudad.

La caída del joven tras la patada y la posterior golpiza en el suelo, propinada por varios atacantes, quedó registrada en el video, que rápidamente se difundió en distintas plataformas digitales. A escasos metros del lugar del ataque, los autos continuaban circulando por la avenida.

Mientras tanto, otras personas presentes en la zona observaban la escena y discutían entre sí. Finalmente, la intervención de la persona que filmaba y de algunos testigos permitió separar a los agresores y asistir al joven, quien quedó semiinconsciente y fue retirado hacia la vereda.

Este episodio se suma a una serie de hechos recientes de violencia grupal vinculados a la salida de locales bailables en la capital cordobesa. Las imágenes difundidas han impulsado un renovado debate público sobre la necesidad de reforzar el control y la prevención en las zonas de mayor concentración nocturna, con vecinos y autoridades exigiendo medidas concretas para mejorar la seguridad en los principales corredores del entretenimiento.

Temas Relacionados

CórdobaAlta GraciaTiroteoAtaqueÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una nena de 13 años se peleó con una vecina en La Plata y terminó en la guardia con la cara quemada

La agresora también es una menor, que viviría frente a la casa de su víctima. La adolescente herida será trasladada hacia un centro de alta complejidad

Una nena de 13 años

Registraron un saldo de cinco personas heridas producto de ataques violentos en Santa Fe

Todas las víctimas se encuentran fuera de peligro, pero todavía no habría detenidos por los incidentes

Registraron un saldo de cinco

Falsos castings y violaciones: la perversa historia swinger del mago José

Un ilusionista de Villa Crespo fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal N°12, acusado de abusos sufridos por su pareja y asistente de sus trucos y de manosear a una joven. Seguirá libre hasta que el fallo quede firme

Falsos castings y violaciones: la

Entró exaltado a una empresa, dañó autos y un trabajador lo mató a golpes con botas de punta de acero

Ocurrió en Añelo, Neuquén. El agresor fue imputado y quedó libre

Entró exaltado a una empresa,

Video: así fue la captura de tres ladrones que le robaron un auto a un jubilado en San Bernardo

La víctima, de 79 años, fue atacada cuando estaba por ingresar el rodado a su domicilio, en una zona céntrica de la localidad costera

Video: así fue la captura
DEPORTES
Loma Negra, el equipo que

Loma Negra, el equipo que fue sensación de la mano de un gran plantel y la fortuna de Amalita Fortabat, prepara su regreso

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS

Estudiantes eliminó a Central Córdoba y espera por Barracas Central o Gimnasia en semifinales: así está el cuadro

Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura

La genial asistencia de Messi en la consagración del Inter Miami ante el New York City en la final de la Conferencia Este de la MLS

TELESHOW
Isabel Barón, entre el arte,

Isabel Barón, entre el arte, el vínculo con su hermana Jimena y su apuesta máxima en el teatro: “Me es fácil volar con la imaginación”

35 años del regreso de Mirtha Legrand a la tevé: por qué no querían contratarla y el desafío personal de Carlos Rottemberg

Albana Fuentes, con dos estrenos a corto plazo: “Siento felicidad y gratitud porque otra vez apostaron por mí”

Adriana Salgueiro quebró en llanto al relatar las amenazas de muerte que recibió en redes: “Es injusto y horrible”

Mirtha Legrand se emocionó al escuchar el acompañamiento de Agustina Cherri a Gastón Pauls en medio de su recuperación

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia inicia la carrera para

Bolivia inicia la carrera para las elecciones regionales en las que renovará más de 5.000 cargos públicos

Diciembre es el mes más letal en las carreteras de Quito: las autoridades refuerzan los controles durante las fiestas de fin de año

Elecciones en Honduras: los votantes acudirán a votar en medio de la polarización y las acusaciones de posible fraude

El hombre que “vendió” la Torre Eiffel: la estafa que humilló a París y desconcertó al mundo

Artemisia Gentileschi, la artista que desafió al barroco y conquistó academias prohibidas para mujeres