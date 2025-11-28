“Voy a fusilarlos a todos”: evacuaron la Facultad de Artes de La Plata y suspendieron las clases tras una amenaza

El mail con la amenaza que llegó este viernes a varias casillas de la institución

Una amenaza de “masacre” a tiros enviada por correo electrónico generó alarma este viernes en la Universidad Nacional de La Plata, obligando a evacuar la Facultad de Artes y a suspender las clases.

La alerta empezó poco después de las 8 de la mañana cuando llegó un correo con el asunto “VOY A FUSILARLOS A TODOS”, remitido por un usuario identificado como “Belcebu764″ desde la dirección belcebu764@atomicmail.io.

El mensaje, recibido a las 8:06 en varias casillas institucionales y personales de distintas dependencias académicas y administrativas de la universidad, decía: “Fui inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF. Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible acribillándolos y luego suicidarme, pues mi vida no me importa ya que ninguna vida importa.

Y finalizaba: “Ya esta todo decidido y no hay vuelta atrás, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo”. Estas palabras estaban acompañadas de una imagen de dos ametralladoras.

La Facultad de Artes de La Plata debió ser evacuada esta mañana

La situación previa en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) que el autor menciona, alude a un episodio ocurrido hace exactamente dos semanas, cuando un ex alumno envió un mail con amenazas similares.

“En este correo les aviso que hoy a cualquier hora iré a una de las sedes de la Universidad para cometer una masacre. Iré con mi escopeta en mano y en mi mochila. Iré con explosivos y armas blancas para asesinar la mayor cantidad de gente posible. Era un estudiante de esta universidad que fue acosado y humillado desde el inicio, ustedes pagarán con sangre lo que me hicieron y cuando termine iré a los baños para suicidarme", decía aquel otro mensaje.

Fuentes de la Universidad Nacional de La Plata confirmaron a Infobae que el mail llegó a las casillas oficiales de distintas áreas académicas y administrativas, y que la selección de las mismas parece aleatoria.

Además, explicaron que tras recibir la amenaza, la universidad realizó la denuncia correspondiente y la causa quedó a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, dirigido por el juez Alejo Ramos Padilla, con la carátula de “Amenazas”.

Desde la UNLP también señalaron que reforzaron la seguridad interna y policial, coordinando acciones con la Guardia Edilicia, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Federal. Y en algunas dependencias se analizan implementar medidas específicas de protección.

El comunicado de la Facultad de Artes repudiando el mensaje intimidatorio

También contaron que situaciones similares vinculadas a amenazas por correo electrónico surgieron en al menos otras tres universidades en los últimos días.

El punto en común de todos es que en todos estos casos aparece mencionado el número 764 y su supuesta relación con un grupo al que el remitente decía pertenecer, un elemento cuya presencia llamó la atención de autoridades y especialistas.

Según fuentes policiales, el 764 es un número que circula en espacios de la web vinculados a grupos que se autodefinen como “satanistas” o seguidores de entidades demoníacas, y que evocan referencias simbólicas vinculadas al mal.

Si bien no existen pruebas concretas sobre la conformación real de un colectivo organizado que opere bajo ese nombre, el uso reiterado del número apunta a la intención de infundir temor y generar inquietud en las comunidades universitarias.

Durante esta tarde, la Facultad de Artes difundió un comunicado en redes sociales en el que manifestó su repudio a las amenazas y afirmó: “Estos hechos de violencia atentan contra los derechos humanos, demuestran cobardía por parte de quienes los realizan y solo logran que realcemos con mayor fuerza nuestro compromiso hacia la educación pública y de calidad para todos y todas”.