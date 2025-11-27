La engañó con un trabajo y la captó para prostituirla a los 16 años en Recoleta: lo condenaron a 15 años de prisión

Era prostituida en un departamento de la calle Arenales al 2400 en Recoleta

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal condenó a 15 años de prisión al masajista Walter Barrientos García (60), tras hallarlo culpable de captar a una adolescente de 16 años mediante una falsa oferta laboral y someterla a abuso sexual y explotación en el barrio porteño de Recoleta, entre noviembre de 2012 y enero de 2013.

La sentencia se conoció 11 años después de los hechos iniciales y tras una denuncia anónima presentada en 2021.

La pena establecida por el juez Adrián Grünberg coincidió con la solicitud formulada por la Fiscalía General N°3, representada por la fiscal general Gabriela Baigún y los auxiliares Claudia Rebour y Lautaro Fichter, aunque la calificación legal seleccionada por el tribunal difirió de la original propuesta por el Ministerio Público.

Grünberg rechazó las objeciones de la defensa, incluida la petición de declarar prescripta la acción penal, y condenó a Barrientos por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos ocasiones, en concurso real con promoción de la prostitución de una menor de 18 años, agravado por el empleo de engaño.

La fiscal general Gabriela Baigún (a la derecha) y el y la auxiliar fiscal Lautaro Fichter y Claudia Rebour

En su alegato, la fiscalía había requerido también 15 años de prisión, basándose en el delito de trata de personas menores de edad en la modalidad de captación y acogimiento, agravado por engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad, en concurso real con abuso sexual reiterado. Pese a la discrepancia sobre la figura penal, la pena finalmente impuesta respondió al pedido del Ministerio Público.

Momentos antes de escucharse el fallo, Barrientos —trasladado desde el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz— utilizó su derecho a expresar las últimas palabras, limitándose a declarar: “Mis abogados ya dijeron todo lo que tenía que decir. Es todo lo que puedo decir. Con todo respeto, muchas gracias y bendiciones para todos ustedes”.

El tribunal anunció que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 3 de diciembre.

El caso

La investigación de este caso comenzó en 2021, a partir de una denuncia anónima recibida en la Línea 145. Como resultado, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) intervino en la causa. Posteriormente, la víctima amplió su relato en una declaración realizada bajo la modalidad de Cámara Gesell con especialistas de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

Con base en la reconstrucción efectuada por la fiscalía, se estableció que durante noviembre de 2012 la víctima, contactada a través de la web por una oferta de empleo, acordó un encuentro con Barrientos García en un departamento de la calle Arenales al 2400.

Allí, bajo pretexto de capacitación, el imputado perpetró el primer abuso sexual. El segundo, según consta en el expediente, se produjo en el mismo sitio y en condiciones similares.

La explotación sexual de la adolescente se extendió durante aproximadamente tres meses. La investigación reveló que la víctima sólo percibía 100 de los 300 pesos que costaba cada “pase”, suma que los clientes abonaban para mantener encuentros sexuales.

En el lugar donde funcionaba este sistema de explotación, se comprobó que otras cuatro mujeres, de entre 20 y 30 años, también sufrían explotación sexual. Todas ellas trabajaban de lunes a sábado, entre las 11 y las 19, divididas entre dos departamentos situados en el mismo edificio de Recoleta.

El debate judicial continuará el 15 de noviembre, instancia en la que está previsto el alegato de la defensa.