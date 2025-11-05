La madre de la menor atacada con una cadena en Junín planteó que fue un intento de homicidio: “Es un animal”

mujer ataca a una alumna en escuela de junin

La madre de la adolescente, que fue agredida en una escuela de Junín con una cadena, relató el drama vivido por su hija dentro del establecimiento educativo, dio detalles respecto al origen del conflicto y calificó a la agresora como un “animal”.

El episodio se hizo viral a través de un video que circuló en las últimas horas, en donde quedó registrado el momento en que la mamá de una alumna del mismo colegio de la víctima la golpeaba con una cadena que en uno de los extremos tenía un candado. La golpiza -ejercida con un arma de fabricación casera- le provocó a la adolescente de 14 años “politraumatismos en la cabeza, por los cortes de la cadena con el candado, en la cara y en las piernas”, por lo que debió ser trasladada a un nosocomio para recibir las curaciones necesarias.

En diálogo con Mediodía Noticias, María Laura manifestó que su hija permaneció internada durante algunos días y que ahora se encuentra estable. Explicó que el incidente se originó en un conflicto previo entre ambas estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 16. “Esta es la mamá de una compañera de mi nena en la escuela. Ellas habían tenido un conflicto, una pelea de nenas que terminó de mala manera y se hizo un acta en la escuela”, describió. El caso, según su relato, había sido tratado institucionalmente y tras una reunión en la que se pidieron disculpas, se consideraba cerrado.

Sin embargo, la tensión continuó y tuvieron una segunda pelea “porque esta nena es muy violenta". “Ella fue la que le dio la cadena a la madre para que golpee a mi hija”, aseguró María Laura, refiriéndose a la compañera de su hija. Y reclamó que la agresora “entró a la institución diciendo que iba a la reunión, se metió al salón, el profesor no estaba, no había nadie, no estaba la directora”, reclamó.

Una vez dentro del aula, se dirigió directamente a la adolescente y empezó a insultarla a gritos. “¿Qué problema tenés con mi hija?”, le habría planteado, de acuerdo con el testimonio recogido en la denuncia policial. El ataque culminó cuando una docente de la institución ingresó al aula y logró apartar a la víctima, exigiéndole que abandonara el lugar.

Por otro lado, afirmó que la familia ya realizó todas las denuncias necesarias desde el hospital, además de haber recolectado por sus propios medios videos y audios sobre lo sucedido.

El violento episodio

“Me llamó mi hija y me dijo ‘vení, mamá’. Lloraba, gritaba. Casi me muero en el instante, salí corriendo con el padre hasta la escuela”, recordó la mujer sobre el instante en que se enteró de lo acontecido. Al arribar a la institución, halló a la víctima con el rostro y el cuerpo manchados de sangre. “Estaba bañada en sangre, con la cabeza abierta en cuatro partes, lesiones en el ojo, en las piernas, traumatismo de cráneo”, señaló horas antes en una primera entrevista con Canal 10 de Junín. Además, se quejó de las autoridades escolares de no contactar a la Policía ni darle aviso a la familia. “Esta mujer se fue de la escuela con la menor que tiene y ni siquiera llegó la policía antes de tiempo”, sostuvo.

La violencia incluyó amenazas directas y reiteradas, también consignadas en la denuncia: “Te voy a c... a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”. Tras el ataque, la madre de la víctima reiteró el pedido para que la agresora enfrente la Justicia. “Es intento de homicidio, esta mujer tiene que estar presa”, subrayó.

La Fiscalía 9 de Junín intervino en el caso y dispuso una medida cautelar para proteger a la adolescente tras el episodio. Por lo pronto no se ha labrado ninguna orden de detención y se espera una audiencia para el próximo viernes.