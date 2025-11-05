Crimen y Justicia

La madre de la menor atacada con una cadena en Junín planteó que fue un intento de homicidio: “Es un animal”

El episodio ocurrió dentro de un salón de clases ante la ausencia de los docentes. La familia de la adolescente agredida ya realizó la denuncia, pero exigieron el cambio de carátula a tentativa de homicidio

Guardar
mujer ataca a una alumna en escuela de junin

La madre de la adolescente, que fue agredida en una escuela de Junín con una cadena, relató el drama vivido por su hija dentro del establecimiento educativo, dio detalles respecto al origen del conflicto y calificó a la agresora como un “animal”.

El episodio se hizo viral a través de un video que circuló en las últimas horas, en donde quedó registrado el momento en que la mamá de una alumna del mismo colegio de la víctima la golpeaba con una cadena que en uno de los extremos tenía un candado. La golpiza -ejercida con un arma de fabricación casera- le provocó a la adolescente de 14 años “politraumatismos en la cabeza, por los cortes de la cadena con el candado, en la cara y en las piernas”, por lo que debió ser trasladada a un nosocomio para recibir las curaciones necesarias.

En diálogo con Mediodía Noticias, María Laura manifestó que su hija permaneció internada durante algunos días y que ahora se encuentra estable. Explicó que el incidente se originó en un conflicto previo entre ambas estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 16. “Esta es la mamá de una compañera de mi nena en la escuela. Ellas habían tenido un conflicto, una pelea de nenas que terminó de mala manera y se hizo un acta en la escuela”, describió. El caso, según su relato, había sido tratado institucionalmente y tras una reunión en la que se pidieron disculpas, se consideraba cerrado.

Sin embargo, la tensión continuó y tuvieron una segunda pelea “porque esta nena es muy violenta". “Ella fue la que le dio la cadena a la madre para que golpee a mi hija”, aseguró María Laura, refiriéndose a la compañera de su hija. Y reclamó que la agresora “entró a la institución diciendo que iba a la reunión, se metió al salón, el profesor no estaba, no había nadie, no estaba la directora”, reclamó.

Una vez dentro del aula, se dirigió directamente a la adolescente y empezó a insultarla a gritos. “¿Qué problema tenés con mi hija?”, le habría planteado, de acuerdo con el testimonio recogido en la denuncia policial. El ataque culminó cuando una docente de la institución ingresó al aula y logró apartar a la víctima, exigiéndole que abandonara el lugar.

Por otro lado, afirmó que la familia ya realizó todas las denuncias necesarias desde el hospital, además de haber recolectado por sus propios medios videos y audios sobre lo sucedido.

El violento episodio

“Me llamó mi hija y me dijo ‘vení, mamá’. Lloraba, gritaba. Casi me muero en el instante, salí corriendo con el padre hasta la escuela”, recordó la mujer sobre el instante en que se enteró de lo acontecido. Al arribar a la institución, halló a la víctima con el rostro y el cuerpo manchados de sangre. “Estaba bañada en sangre, con la cabeza abierta en cuatro partes, lesiones en el ojo, en las piernas, traumatismo de cráneo”, señaló horas antes en una primera entrevista con Canal 10 de Junín. Además, se quejó de las autoridades escolares de no contactar a la Policía ni darle aviso a la familia. “Esta mujer se fue de la escuela con la menor que tiene y ni siquiera llegó la policía antes de tiempo”, sostuvo.

La violencia incluyó amenazas directas y reiteradas, también consignadas en la denuncia: “Te voy a c... a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”. Tras el ataque, la madre de la víctima reiteró el pedido para que la agresora enfrente la Justicia. “Es intento de homicidio, esta mujer tiene que estar presa”, subrayó.

La Fiscalía 9 de Junín intervino en el caso y dispuso una medida cautelar para proteger a la adolescente tras el episodio. Por lo pronto no se ha labrado ninguna orden de detención y se espera una audiencia para el próximo viernes.

Temas Relacionados

ataquesviolenciacadenaescuelaJunínadolescentesenfrentamientosúltimas noticias

Últimas Noticias

Asesinaron a tiros a un joven en Rosario mientras caminaba por la calle

El crimen sucedió en la calle 1818 al 3900. Falleció en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Asesinaron a tiros a un

Condenaron a dos hombres por distribuir material de abuso sexual infantil desde Río Negro

Los dos acusados eran oriundos de las ciudades de General Roca y Choele Choel. Ambos accedieron a ir a un juicio abreviado, tras aceptar sus responsabilidades

Condenaron a dos hombres por

Cayó una avioneta narco en Salta: tenía matrícula boliviana y transportaba cerca de 130 kilos de cocaína

La aeronave se precipitó en una finca privada del sur salteño por causas que se investigan, transportaba droga y fue encontrada con bultos en su interior, efectivos de Gendarmería y la policía desplegaron un fuerte operativo

Cayó una avioneta narco en

Detuvieron a un joven que arrojaba marihuana al interior de un penal con una gomera

El aprehendido arrojaba envoltorios dentro del penal de Las Flores. Quedó a disposición de la Justicia

Detuvieron a un joven que

Cayó otro miembro de la banda que robó más de 20 mil dólares en una violenta entradera en Mar del Plata

El robo ocurrió el pasado 19 de septiembre en el barrio La Aurelia. Tras una serie de allanamientos, la Policía logró detener a tres sospechosos de 42, 37 y 35 años

Cayó otro miembro de la
DEPORTES
La “Ley Wenger”: el fuera

La “Ley Wenger”: el fuera de juego que podría revolucionar el fútbol a partir del próximo Mundial 2026

Vivió un título inolvidable de la Selección, sufrió el caótico Mundial de Rusia y buscará alzar su primera copa como DT en Argentinos

Bergessio reveló la inquietante propuesta que le hizo la mafia de Sicilia a Maxi López en medio del conflicto con Mauro Icardi

Con el regreso de Paredes, una sorpresa y la duda de Cavani: la formación de Boca que probó Úbeda de cara al Superclásico ante River

La drástica decisión de Alpine para darle una auto competitivo a Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

TELESHOW
Los looks de la avant

Los looks de la avant premiere de Yiya, la serie sobre la “envenenadora de Monserrat”, protagonizada por Julieta Zylberberg

Julián Weich habló a corazón abierto sobre cómo superó la depresión: “Pensaba mucho en suicidarme”

La historia de superación de Pancho que conmovió hasta las lágrimas a Guido Kaczka: “Para qué quiero pies, si tengo alas”

Valentina Zenere homenajeó a Pamela Anderson con un look icónico de la actriz de Baywatch y causó sensación

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

INFOBAE AMÉRICA

Israel confirmó que los terroristas

Israel confirmó que los terroristas de Hamas entregaron el cuerpo del rehén Itay Chen

El universo joven tenía la temperatura exacta que predijo la teoría

De un libro pagado de su bolsillo a una película producida por Scorsese: Ariana Harwicz ante el estreno de “Matate, amor”

“El camino más incómodo”: un premio literario declarado desierto genera debate

¿Qué se siente sostener el corazón de un niño en las manos a la espera de que vuelva a latir? Horacio Vogelfang es cirujano y aquí lo cuenta