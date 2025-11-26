Crimen y Justicia

Giro en el crimen del cadete de Policía en el penal de Florencio Varela: un ataque en máxima seguridad y el jefe de la noche preso

Cristian Moyano, de 24 años y boxeador, había sido acusado de abuso sexual por una compañera de la escuela de la Federal. Los cinco primeros agentes del SPB arrestados fueron liberados, pero siguen siendo investigados. Quiénes son los cuatro nuevos detenidos

La celda donde estaba detenido
La celda donde estaba detenido Moyano fue clausurada

Las investigaciones evolucionan conforme la prueba se incorpora al expediente. A veces, esa evidencia sostiene la hipótesis inicial y otras la modifica, lo que puede provocar un giro. Y esto último sucedió en la causa por el crimen de Cristian Moyano, el cadete de la Policía Federal asesinado penitenciarios bonaerenses dentro de la Unidad Carcelaria N°24 de Florencio Varela.

Según pudo saber Infobae, el jefe de noche de la cárcel ahora está detenido como autor del crimen y su segundo, también. Eran las máximas autoridades en el penal ese día.

Pero no son los únicos tras las rejas. Dos penitenciaros más de menor rango quedaron presos y se sospecha que ellos fueron los que atacaron con mayor virulencia a Moyano ese 1 de noviembre en el sector de máxima seguridad, a donde lo llevaron tras sacarlo de su celda.

La autopsia determinó que Moyano tenía más de 25 lesiones: fracturas de costillas, la boca rota, golpes en la cara, las piernas y los brazos y una lesión en el cuello que llevó a los médicos forenses a pedir más pruebas para determinar si también lo asfixiaron.

Unidad Penitenciaria N° 24 de
Unidad Penitenciaria N° 24 de Florencio Varela

Pero estos cuatro nuevos detenidos no son los cinco que habían sido arrestados originalmente, en un expediente bajo las directivas del fiscal Christian Granados, de la UFI N°9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios.

La prueba y los testimonios contaron mejor la historia durante este casi mes de investigación. Y, entonces, esos primeros agentes del SPB sospechosos de haber asesinado a Moyano sí siguen procesados, pero fueron liberados a instancias del juez de Garantía N°5 de Florencio Varela, Julián Busteros. ¿Por qué? Hay una discrepancia entre el fiscal y el magistrado en el rol que habrían tenido.

Esos cinco fueron los que lo sacaron de la celda, a quien les pegó Moyano, pero no fueron los que estuvieron cuando le dieron la paliza que lo terminó matando en el sector de máxima seguridad”, explicaron las fuentes del caso a este medio.

El fiscal cree que estos cinco liberados fueron partícipes del crimen, que tuvieron un rol determinante en el resultado posterior. Para el juez, no es tan así. Por eso los soltó.

Cuatro nuevos detenidos

Lo cierto es que desde hace 10 días, el jefe de noche de la cárcel, su segundo y otros dos más agentes del SPB están imputados como coautores del homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía y por ser miembros del servicio penitenciario.

O sea, para el fiscal Granados los acusados actuaron sobre seguro ante una situación de indefensión de la víctima y lo mataron con sufrimiento desmedido. “El chico era boxeador y del pabellón salió ileso, pero llegó al sector de Sanidad, que queda a no más de 500 metros, casi muerto”, habían comentado inicialmente.

Con dos de sus hermanos como integrantes de la Policía Federal, Moyano estaba en el penal de Florencio Varela desde el 29 de octubre pasado por una denuncia de abuso sexual de una colega de la escuela de cadetes de PFA en el marco de una fiesta en el partido de San Isidro. Ocupaba una celda en el pabellón de mediana seguridad 1, donde se aloja a los internos de perfil trabajador, no estaba en el de ex policías.

La noche que terminó con su crimen, Moyano pedía a los gritos que lo sacaran de allí. “Seguro le dio un ataque de ansiedad o de pánico y gritaba: ‘Quiero salir’. Y ahí se pudrió todo con los penitenciarios“, dijo un testigo y su relato figura en el expediente.

A la celda de Moyano llegaron los cinco penitenciarios que hoy están procesados pero en libertad, y se lo llevaron. Ahora se sabe que ellos sí recibieron golpes del cadete y que lo entregaron a los nuevos cuatro presos, entre los que están la autoridad máxima de la Unidad esa noche y su segundo. Según la causa, le pegaron en el sector de máxima seguridad.

Lo que sigue en el expediente es que Moyano llegó al sector de Sanidad ya “inconsciente”. Así, fue derivado de urgencia al hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, distante a unos 15 kilómetros de la unidad carcelaria, pero llegó muerto.

Aún se intenta determinar si Moyano murió asfixiado o si, por la fractura de las costillas y el sufrimiento que le provocaron al darle tremenda golpiza, falleció de un paro cardio respiratorio.

