Crimen y Justicia

Delincuentes interceptaron a una familia en plena Ruta 6 y les robaron el auto a mano armada

Las víctimas viajaban de San Vicente a Ranelagh, partido de Berazategui, cuando fueron interceptados en plena madrugada por una camioneta. Dos personas armadas los obligaron a abandonar su vehículo y escaparon junto a un cómplice que manejaba el otro rodado

Los atacantes exigieron a la familia que descendiera del auto y les permitieron salir antes de huir con el vehículo (Nicolás Aboaf)

Una familia sufrió un violento robo a mano armada en la Ruta 6 cerca de Abasto, mientras circulaban durante la madrugada. El episodio se desarrolló poco después de la 1 de la mañana, en un tramo de la ruta con escasa iluminación y en las proximidades del cruce con la Ruta 53. El conductor, propietario de un Volkswagen Voyage gris, viajaba acompañado por su pareja y sus cinco hijos menores de edad en dirección a Ranelagh, cuando fue interceptado por una camioneta 4x4.

El relato del damnificado señala que el vehículo de gran porte se aproximó por el carril izquierdo, bloqueando el paso y forzando una detención abrupta. La situación de peligro se tornó inminente cuando la camioneta, de color oscuro, quedó cruzada frente al Voyage. Dos personas descendieron armadas y abordaron el vehículo familiar, mientras un tercer individuo permanecía al volante de la camioneta.

Frente a la amenaza, el conductor admitió que priorizó la seguridad de sus hijos —de 1, 2, 5, 14 y 15 años— y decidió bajar del coche junto al resto de los ocupantes. Uno de los asaltantes se acercó a la ventanilla y exigió al hombre que dejara el auto: “Bajate, bajate”, ordenó, según su testimonio. El otro observaba la escena unos metros adelante. Los delincuentes se apoderaron entonces del Voyage y emprendieron una rápida fuga por la Ruta 6 en dirección hacia La Plata, escoltados por la misma camioneta que habían utilizado para el asalto.

Según consignó el medio local 0221, la familia no sufrió lesiones, aunque quedó en estado de conmoción tras el hecho. El hombre sostuvo que interpretó cierta contención en los asaltantes al advertir la presencia de los menores. Tanto él como su pareja y los cinco niños lograron alejarse del lugar y buscaron ayuda entre otros automovilistas. Un conductor que transitaba por la zona les indicó cómo llegar hasta una comisaría de la jurisdicción, y luego recibieron auxilio por parte de conocidos. Dos de las hijas fueron trasladadas por la madre del conductor, quien había sido alertada sobre el asalto.

La familia radicó la denuncia por jurisdicción en la Comisaría Séptima de La Plata y la causa quedó bajo investigación

La denuncia formal no pudo realizarse de inmediato en el primer destacamento policial al que arribaron, ya que fueron derivados a la Comisaría Séptima de La Plata por cuestiones de jurisdicción territorial. Según precisaron, la familia había comprado el vehículo hacía poco más de un año.

Además del automóvil, los asaltantes tomaron un bolso con pañales, ropa para los niños, cargadores y documentación menor. No se llevaron los teléfonos celulares.

El hecho se suma a una escalada de episodios similares registrados en corredores viales de la periferia de La Plata, que en los últimos tiempos han sido escenario de asaltos utilizando modus operandi consistentes en encerrar a víctimas con vehículos de gran porte, ejecutar la intimidación con armas de fuego y concretar la huida en escasos minutos. Por ejemplo, esta última semana, en la localidad de Lisandro Olmos, una familia fue víctima de un violento robo cuando una madre fue amenazada con un arma por una banda de delincuentes mientras su hijo de un año permanecía en el auto.

Los delincuentes involucrados en este caso fueron descritos como personas de contextura delgada, de aproximadamente 1,60 metros de altura y vestidos con camperas oscuras, según la declaración aportada por la familia víctima del asalto.

Los investigadores, a cargo de la UFI Nº 9 de Autores Ignorados, dispusieron una revisión de los registros de cámaras en las rutas y accesos cercanos, incluidas avenida 44 en Etcheverry y la ruta 215 hacia Brandsen, para identificar posibles movimientos de los vehículos implicados. Se solicitó el análisis de los reportes de circulación y la colaboración de otras dependencias policiales.

