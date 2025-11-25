Crimen y Justicia

A 5 años de la muerte de Diego Maradona, cómo sigue la causa judicial y qué es el principio de “non bis in idem”

El debate por la muerte del Diez tendrá su audiencia preliminar en diciembre y está previsto que vuelva a iniciar el próximo 17 de marzo. Qué reclaman los imputados

Cómo sigue el juicio de
Cómo sigue el juicio de Maradona tras la destitución de Makintach

Atrás quedó ya el capítulo más oscuro, quizá, del expediente judicial por la muerte de Diego Maradona, de la que este martes se cumplen 5 años. La necesidad de Justicia se vio opacada por la destituida Julieta Makintach y el escándalo de su protagónico en el documental de la jueza de Dios que tuvo consecuencias directas sobre la causa: el primer juicio fue declarado nulo y el nuevo debate ya tiene fecha para el año próximo, pero antes hay una audiencia en la que los imputados jugarán, tal vez, la última carta para evitar ser juzgados: el principio de “non bis in idem”.

Este 2 de diciembre se hará la última audiencia antes del nuevo juicio, que está previsto que inicie el próximo 17 de marzo. Ese debate será ante un tribunal diferente al que integraba Makintach: se trata del TOC N°7 de San Isidro, compuesto por los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón.

Los magistrados convocaron a todas las partes para el próximo martes y esa audiencia será destinada exclusivamente al control y admisión de la prueba ofrecida ya sea por la acusación, encabezada por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren; la querella o los siete imputados que tiene el caso por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Los acusados siguen siendo los mismos que los del juicio nulo: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Alberto Ortolani, Alberto Gaig y
Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón

En paralelo sigue corriendo la acusación contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid. Representada por el abogado Rodolfo Baqué, insistió con que se mantenga vigente el juicio por jurados popular desdoblado que había pedido en su debido momento. Ese debate todavía no tiene fecha.

Por lo pronto, la intención de los jueces del TOC N°7 de San Isidro es que el 2 de diciembre quede acordada la prueba y la lista de testigos a presentar durante el juicio que se hará el año que viene. Si lo consiguen, el camino ya estaría liberado para que el próximo encuentro sea directamente en el marco de la primera jornada del debate.

Sin embargo, los defensores de los acusados buscarán aprovechar esta audiencia oral para insistir con varios planteos que los magistrados rechazaron por escrito.

Makintach fue destituida (Crédito: Aglaplata)
Makintach fue destituida (Crédito: Aglaplata)

Entre esos planteos está el non bis in idem (NdR: no ser juzgado dos veces por la misma causa). Un principio que fue reclamado por Vadim Mischanchuk, abogado de Cosachov, pero es avalado por la mayoría de los defensores, quienes ya adelantaron que apoyarán a su colega cuando lleve el planteo a la sala.

¿Qué significa? “El principio ‘non bis in idem’ proscribe la doble persecución por el mismo hecho. Significa que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa“, según explica un texto del portal Sistema Argentino de Información Jurídica.

Y amplía: “Esta garantía surge como consecuencia del derecho de defensa, ya que si un individuo pudiera ser sometido a juicio en más de una oportunidad por una misma causa, luego de haber sido absuelto, se estaría despreciando la jerarquía de la cosa juzgada en materia penal, la cual ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia”.

Así, para los defensores, los imputados ya fueron juzgados en el juicio que fue nulo y por eso se agarran de este principio para decir que sus clientes no deben ser sometidos a un nuevo debate. Pero la Ley tiene interpretaciones y del otro lado de la vereda alegan que no es válido, que no ha habido condena y que su aplicación no procede en este caso.

