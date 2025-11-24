Detuvieron a cuatro personas en Chaco por abusar de un menor: la madre se negó a hacer la denuncia

Detuvieron a cuatro personas en Chaco por un abuso sexual a un menor de 12 años: la madre se negó a hacer la denuncia (Foto: Diario Norte)

Cuatro personas fueron detenidas en Quitilipi, provincia del Chaco, por una causa de abuso sexual con acceso carnal contra un niño de 12 años. Entre los arrestados se encuentra una mujer de 29 años, la madre del menor, quien se negó a hacer la denuncia ante la Policía

La intervención policial se produjo luego de que una trabajadora social de la UPI acudiera a la comisaría para formalizar la denuncia en representación del menor, ya que la madre se negó a hacerlo.

Según informó el medio local Diaro Norte, la mujer explicó que fue alertada por la tía materna del niño, identificada como C. G., quien le envió audios en los que relataba que la madre había hallado al menor con lesiones sangrantes en sus partes íntimas, cerca de una represa en el barrio Nueva Esperanza.

Durante la entrevista con las autoridades, el niño narró que la noche anterior fue encerrado en una habitación por un hombre, apodado “Pichón”, quien habría perpetrado el abuso sexual.

Según el testimonio del menor, en el lugar también se encontraban “Pablo” y “Burro”, quienes consumían bebidas alcohólicas junto a “Pichón”.

En su relato, el niño contó que “Pablo” amenazó a “Pichón” con informar a su empleador, si no permitía la salida del menor, lo que finalmente posibilitó que el niño abandonara la habitación. Tras salir, el menor se dirigió a una represa y permaneció allí, inmovilizado por el dolor, hasta que fue encontrado por su madre.

El Equipo Fiscal 4, bajo la dirección de Rafael Valero, dispuso la inmediata activación del Protocolo de Actuaciones por Abuso Sexual. Como parte de las medidas, se ordenó la detención de los tres hombres implicados y de la madre del niño, una mujer de 29 años. Además, se resolvió el traslado de la víctima al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se le practicaron los exámenes médicos pertinentes.

La madre del niño quedó alojada en la División Violencia de Género de la ciudad, mientras que los otros acusados también permanecen bajo custodia. Todos deberán someterse a revisión médica y, una vez designados sus abogados defensores, prestarán declaración como imputados en el transcurso de la semana.

Detuvieron a un joven acusado de abusar y embarazar a su prima de 13 años en Santiago del Estero

Un joven de 22 años fue arrestado en Santiago del Estero tras ser acusado de abusar y embarazar a su prima de 13 años, según informaron fuentes policiales y judiciales a Nuevo Diario Web. La detención se produjo luego de que la jueza de Control y Garantías de Banda y Robles, Luciana Oyola, autorizara un operativo en el domicilio del sospechoso, donde fue encontrado mientras dormía.

La investigación se inició cuando la docente de séptimo grado de la escuela a la que asiste la víctima detectó cambios de conducta y físicos en la alumna, quien presentaba actitudes retraídas, episodios de llanto y distanciamiento de sus compañeros. Al dialogar con la menor, esta reveló que se había realizado un test de embarazo con resultado positivo.

La madre de la adolescente fue notificada y la llevó a un centro sanitario, donde una ecografía confirmó un embarazo de casi seis meses. La familia amplió la denuncia, señalando que el abuso ocurrió una sola vez en la vivienda del acusado, primo de la víctima. La menor relató los detalles del hecho a su madre, según fuentes policiales citadas por el mismo medio.

La fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Ana Carolina Azar, solicitó la detención del joven, quien permanece alojado en la sede policial a la espera de la declaración indagatoria. El caso fue caratulado como abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo familiar y la minoría de edad de la víctima.