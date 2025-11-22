Crimen y Justicia

Revelaron los detalles de los últimos días con vida de la psiquiatra asesinada en La Plata

Virginia Franco fue víctima de un crimen marcado por la extrema violencia. Tras conocerse que habría sido atacada el viernes por la noche, ordenaron la realización de una segunda autopsia

Guardar
Se conoció que la psiquiatra
Se conoció que la psiquiatra se había ausentado en la clínica donde trabajaba

A una semana del crimen de Virginia Franco, la psiquiatra asesinada en su casa de City Bell, en el partido de La Plata, los investigadores dieron a conocer varios detalles sobre sus últimos momentos con vida. Tras plantearse que la mujer habría sido atacada la noche del viernes 14 de noviembre, se conoció que ese día también se había ausentado en su trabajo sin aviso previo.

El sábado pasado, la vivienda fue encontrada en un estado de completo desorden, con objetos esparcidos, cajones abiertos y muebles desplazados. Las imágenes tomadas por la Policía en el lugar, difundidas recientemente, mostraron un escenario caótico que reforzó la hipótesis de un episodio de extrema violencia y desorden.

Hasta el momento, las autoridades reconstruyeron que el jueves previo al asesinato, los vecinos de la zona observaron a dos personas que se presentaron como “jardineros” en el patio de la casa de Franco. Este dato cobró relevancia, ya que al inspeccionar la escena, se constató que tanto el pasto como la ligustrina se encontraban crecidos, sin señales de haber sido podados o mantenidos recientemente.

En línea con esto, tampoco se hallaron indicios de trabajos de jardinería, lo que siembra dudas sobre la verdadera identidad y propósito de los individuos vistos en la propiedad. Sobre todo, tras conocerse que la mujer estaba próxima a heredar los bienes que le dejó su fallecido esposo.

Los investigadores señalaron que no
Los investigadores señalaron que no había indicios de que se hubieran realizado trabajos de jardinería en la vivienda

Para los investigadores, los movimientos sospechosos continuaron el viernes, cuando la ausencia de Franco en su puesto de trabajo en la Clínica San Juan, ubicada en el Barrio Hipódromo, sorprendió a sus colegas. Según informó el diario El Día, la psiquiatra tenía varias citas programadas para ese día, pero no se presentó ni avisó previamente, una conducta inusual para ella.

A raíz de esto, un amigo intentó contactarla ese mismo viernes, pero su teléfono móvil ya no respondía. “Figuraba apagado”, revelaron fuentes cercanas. De hecho, el celular de la víctima no volvió a emitir señal, y hasta la fecha continúa sin aparecer, a pesar de los rastrillajes realizados en la vivienda.

La desaparición del dispositivo se transformó en un obstáculo, debido a que las autoridades indicaron que este sería clave para poder tener acceso a las últimas comunicaciones que tuvo la psiquiatra. Asimismo, resaltaron la posibilidad de que pudiera contener información clave.

El análisis de la escena del crimen también incluyó la revisión del portón frontal de madera, que fue hallado apoyado y sin la traba de seguridad colocada. Este detalle llevó a los investigadores a indagar si la mujer pudiera haber guardado dinero en efectivo en su domicilio. Por esto, se solicitó un informe detallado sobre transferencias y extracciones de sus cuentas bancarias.

En la casa encontraron varias
En la casa encontraron varias habitaciones y muebles revueltos

Entre los testimonios recabados, un amigo cercano declaró que, en los últimos meses, Franco había manifestado su intención de invertir sus ahorros en plazos fijos, lo que abriría la posibilidad de que manejara sumas de efectivo en su hogar. No obstante, aún no se confirmó si faltaba dinero.

Mientras avanza la investigación, también se ordenaron medidas clave para esclarecer el crimen como, por ejemplo, la realización de una nueva autopsia con el objetivo de profundizar en el análisis de las lesiones, establecer la cronología exacta del ataque y detectar posibles rastros que hayan pasado inadvertidos en la primera pericia.

Según el informe inicial, Franco sufrió múltiples heridas cortantes en el rostro y un corte profundo en el lado izquierdo del cuello, además de hematomas compatibles con un episodio de violencia extrema. La nueva autopsia, junto con el análisis de cámaras de seguridad y teléfonos incautados, podría aportar elementos decisivos para identificar a quienes estuvieron en la casa durante la noche del crimen.

Las pruebas reunidas hasta el momento incluyeron las fotografías de la escena, los testimonios de vecinos y amigos, y los resultados de las pericias forenses. Tras las primeras diligencias, la vivienda fue entregada a los cuñados de la víctima, quienes quedaron a cargo de su resguardo momentáneo.

Temas Relacionados

La PlataCity BellVirginia FrancoHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Así fue la noche de excesos del conductor que mató a una familia en un trágico accidente en la Ruta 22

Axel Araneda estaba bajo los efectos del alcohol, cuando impactó contra el vehículo de las víctimas. Se encontraba bajo libertad condicional, tras haber sido condenado por narcotráfico

Así fue la noche de

Dos hermanos fueron detenidos por la agresión al chico que sufrió una patada en la cabeza durante un partido de fútbol

Los acusados tienen 17 y 29 años. La policía busca a otro de 27, señalado como el autor del golpe que dejó inconsciente a la víctima

Dos hermanos fueron detenidos por

Quién era Miguel Ángel Berlini, el hombre que murió tras hacerse un implante dental

Tenía 64 años y era padre de dos hijas. Disfrutaba de viajar por la Patagonia. “Vino a buscar una sonrisa y encontró la muerte”, remató su hermana

Quién era Miguel Ángel Berlini,

Balearon a una nena de 7 años mientras jugaba en el patio de su casa y está muy grave

Ocurrió en Tucumán. Un grupo disparó contra el frente de la vivienda de la víctima y se dio a la fuga. Más tarde, la policía detuvo a dos sospechosos: un joven de 19 años y otro de 16

Balearon a una nena de

Detuvieron en Misiones a un camionero brasileño que transportaba más de nueve toneladas de marihuana

El operativo fue llevado a cabo por Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 12, a la altura de la localidad de Caraguatay. El vehículo tenía un pedido de secuestro activo por robo en Morón

Detuvieron en Misiones a un
DEPORTES
Tras una clasificación marcada por

Tras una clasificación marcada por la lluvia, Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El lamento de Franco Colapinto por el problema que lo perjudicó en la qualy del GP de Las Vegas: “Venía bajando mucho”

A 30 años de una hazaña inigualable del Flaco Traverso: doble corona y un dream team que cambió la historia

Del ascenso a su octava final internacional: la fórmula de Lanús para saltar de la Primera C a ser uno de los equipos más ganadores

Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Los secretos de Kevsho ante

Los secretos de Kevsho ante el estreno de La Dicha en Movimiento: su admiración por Los Twist y su deseo de revivir los 80′

Lizardo Ponce en Mis Virales: “No avivo giles”

María Becerra sorprendió a sus fans al presentar su nuevo disco sobre el techo de un colectivo en movimiento

Evangelina Anderson confesó por qué es celosa de su hijo, Bastian Demichelis: “Con él, sí”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló los motivos que la alejaron del mundo del modelaje: “No iba con mis valores”

INFOBAE AMÉRICA

Condenaron a cuatro escoltas de

Condenaron a cuatro escoltas de la banda Los Choneros que respondían al narcotraficante ecuatoriano “Fito”

El despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela alerta a Nicolás Maduro

Bolivia reforzó sus lazos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y anunció la “muy pronta” llegada de la DEA al país

Hervé Le Tellier: “Antes recomendaba libros, ahora a mis amigos les hablo de series”

La hoja de ruta que tambalea en la COP 30: los países no se ponen de acuerdo en cómo abandonar los combustibles fósiles