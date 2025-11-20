Crimen y Justicia

El crimen de la psiquiatra en La Plata: harán una nueva autopsia

El fiscal Álvaro Garganta pidió la medida para precisar más datos sobre la mecánica de muerte de Virginia Franco, asesinada en su casa de City Bell

Guardar
Virginia Franco, psiquiatra asesinada en
Virginia Franco, psiquiatra asesinada en City Bell

La investigación por el asesinato de Virginia Franco, reconocida psiquiatra de 68 años, sumará este jueves una nueva autopsia ordenada por la Justicia para precisar la data y circunstancias de la muerte. El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de La Plata, solicitó estudios complementarios en la Asesoría Pericial provincial.

La decisión de la fiscalía responde a la necesidad de delimitar con mayor exactitud el momento, el mecanismo y las circunstancias del crimen ocurrido en la vivienda de la víctima, ubicada sobre la calle Cantilo, entre 15A y 17, en City Bell.

De acuerdo con el primer informe forense, la muerte habría sucedido entre la tarde y la noche del viernes, en un margen estimado de 19 a 24, aunque el nuevo procedimiento pericial buscará reducir ese rango y esclarecer si hubo otras lesiones, rastros biológicos del homicidio y/o abuso sexual.

La casa de la psiquiatra
La casa de la psiquiatra estaba revuelta

La primera necropsia había determinado que Franco fue degollada y presentaba lesiones de defensa en sus brazos, signo de resistencia frente al agresor.

El informe forense también reveló que la causa de muerte fue una hemorragia masiva tras un shock hipovolémico.

El caso generó conmoción en la zona y, según consignó El Día, la escena encontrada por los peritos resultó compleja por el gran desorden y las manchas de sangre halladas, de lo que se desprende la hipótesis de un ataque brutal dentro de la casa de la psiquiatra. Las autoridades trabajan bajo la hipótesis de un “homicidio en ocasión de robo”, aunque no descartan otros móviles, como algún vínculo personal o económico.

A pesar del refuerzo investigativo, no existen detenidos hasta el momento y el círculo íntimo de la víctima se encuentra bajo análisis. Los investigadores analizaron testimonios de vecinos y realizaron el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, que podrían aportar registros de movimientos cerca de la vivienda durante la franja horaria crítica señalada por la autopsia.

Una particularidad del caso, es la ausencia de objetos de valor sustraídos, a excepción del celular de la víctima. Las puertas no presentaban daños ni signos de ingreso violento, lo que refuerza la idea de que el asesino pudo ser alguien conocido por Virginia Franco.

El hallazgo lo realizó P.B., amigo cercano y administrador de las finanzas de Franco, aunque la fiscalía no vincula por el momento y es considerado testigo en el hecho.

Recientemente, un vecino relató que el jueves por la tarde observó a varias personas dentro de la casa de Franco. Según su testimonio, estas personas aparentaban realizar tareas de jardinería, aunque no vestían ropa adecuada para ese tipo de trabajo.

De acuerdo con El Día, el mismo testigo afirmó que logró identificar a uno de los presentes y lo describió como un joven que sería de la zona y tendría “antecedentes de mala conducta”. Esta declaración fue incorporada a la causa para reconstruir la secuencia de hechos y determinar la posible vinculación de estos individuos con el homicidio.

Temas Relacionados

Virginia FrancoHomicidiosLa PlataCity Bellúltimas noticias

Últimas Noticias

Escapaban en dos autos robados, chocaron contra una moto y mataron a una mujer en Villa Madero

El hecho ocurrió en La Matanza, este miércoles cerca de las 20:30 horas. Los delincuentes habían robado en un comercio minutos antes. IMÁGENES SENSIBLES

Escapaban en dos autos robados,

Video: así la Policía redujo con una Taser a un hombre que disparaba desde un balcón en Boedo

El tirador, de nacionalidad china y 39 años, fue inmovilizado en medio de un amplio operativo y trasladado por el SAME por “excitación psicomotriz”

Video: así la Policía redujo

Maltrato animal: imputaron a dos hombres acusados de torturar y matar a un perro en Jujuy

Se trata de dos adultos señalados como los responsables de la muerte de “Gringo”, el perro del barrio de la localidad La Mendieta. Cumplirán prisión preventiva

Maltrato animal: imputaron a dos

Condenaron a una mujer que utilizaba a su nieta para concretar la venta de drogas en la vereda de su casa

La acusada, de 58 años, deberá cumplir una pena de 8 años efectiva en prisión

Condenaron a una mujer que

Una joven denunció a su tía por obligarla a prostituirse durante más de tres años a cambio de mercadería y dinero

La víctima indicó que, producto de los abusos sufridos, quedó embarazada. El hecho ocurrió en la localidad misionera de Guaraní

Una joven denunció a su
DEPORTES
Expectativa en Uruguay por el

Expectativa en Uruguay por el futuro de Marcelo Bielsa en la selección antes del Mundial 2026 en medio de rumores de salida

FIFA sorteó los partidos de los Repechajes que definirán a los últimos 6 clasificados al Mundial 2026

Otra tragedia en el fisicoculturismo: murió Faramarz Azizi, figura del deporte iraní de 30 años

La decisión que tomaría Real Madrid con Nico Paz en medio del interés de Inter y Tottenham

Argentina pone en marcha su sueño en la Copa Davis: enfrentará a Alemania en el arranque del Final 8

TELESHOW
Alejandro Gravier dio detalles sobre

Alejandro Gravier dio detalles sobre el asalto en su casa: “Yo creo que fue al voleo”

Mirtha Legrand fue al estreno de Ricardo Darín y Andrea Pietra: ovaciones, sonrisas y un enorme ramo de flores

Pampita y Benjamín Vicuña de gala con sus actuales parejas: sonrisas compartidas y un estricto código de vestimenta

Las revelaciones de Alejandro Dolina con Mario Pergolini: “No tenía planeado ser padre, y fui feliz”

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

INFOBAE AMÉRICA

Subastan más de 400 piezas

Subastan más de 400 piezas originales Jim Henson, creador de los Muppets

Las negociaciones de la COP30 se traban a pesar del empuje de Lula da Silva

El Kremlin liquida las librerías de Rusia: 340 cierres en dos años por censura y venta online

Un nuevo estudio alertó sobre las amenazas tóxicas por inundaciones costeras en Estados Unidos

La diplomacia del sushi: Taiwán y Japón unen filas ante las amenazas y el boicot de China