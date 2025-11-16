Crimen y Justicia

La Plata: hallaron muerta a golpes a una reconocida psiquiatra en su casa y sospechan de un amigo de la víctima

El hecho ocurrió en la localidad de City Bell. La mujer, de 67 años, era viuda y vivía sola. Creen que se trató de un robo y que “se fue de las manos”

Guardar
La casa donde ocurrió el
La casa donde ocurrió el hecho: la víctima, de 67 años, vivía sola

Una reconocida psiquiatra de 67 años fue hallada muerta el último sábado en su casa de la localidad de City Bell, partido de La Plata. Si bien no hay detenidos, los investigadores tienen algunas certezas: entraron varias personas a robar, la mujer intentó defenderse y hasta es probable que haya muerto producto de un infarto, aunque tenía heridas cortantes en varias partes del cuerpo que le hicieron perder gran cantidad de sangre.

La mujer vivía sobre la calle Cantilo, entre 15A y 17. La Policía llegó el sábado al domicilio tras el llamado al 911 de un allegado a la víctima que, de momento, no está libre de sospechas.

Los policías y los investigadores de la fiscalía que conduce Álvaro Garganta encontraron en la casa todos los indicios de un robo: la escena del crimen estaba desordenada y faltaban objetos de valor.

Al fiscal Garganta le llegó este domingo el resultado de la autopsia sobre el cadáver de V.F. El informe indica que tenía lesiones de defensa, y que sufrió diversos cortes en distintas partes del cuerpo. La mujer presentaba cortes en un dedo y en el mentón, además de un golpe en el rostro.

Según determinaron los forenses, la mujer -viuda y sin hijos- murió por causa de un shock hipovolémico producido por la gran cantidad de pérdida de sangre.

“No fue un gran robo. No se llevaron mucho, se ve que algo se les fue de las manos y terminó como terminó”, comentó a Infobae una fuente de la investigación, de momento caratulada como “Averiguación de causales de muerte”.

La psiquiatra fue hallada en
La psiquiatra fue hallada en su casa ubicada sobre la calle Cantilo, en City Bell, partido de La Plata

Garganta ordenó revisar todas las cámaras de seguridad de la zona para dar con los sospechosos además de haber secuestrado el teléfono de la víctima para encontrar allí alguna indicio.

Una posibilidad es que los asesinos hayan entrado al domicilio creyendo que no había nadie, con el fin de cometer lo que se conoce como “escruche” (el robo de los objetos de una casa cuando sus ocupantes no están), y que inesperadamente se encontraron con la mujer allí.

En esa misma línea, no descartan que alguno de los autores del crimen sea conocido de la víctima, por eso se le secuestró el teléfono celular a la persona que llamó al 911.

Detuvieron a un hombre que atropelló a un nene de 11 años en la autopista Buenos Aires-La Plata

Los vecinos cortaron la calle
Los vecinos cortaron la calle luego de que un niño muriera atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata

Un nene de 11 años murió ayer después de ser atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 18, en Quilmes. El conductor que embistió al menor fue detenido poco después por la Policía.

El hecho ocurrió pasado el mediodía, cuando un auto Volkswagen Up gris circulaba en sentido hacia La Plata y embistió al niño, que cruzaba la traza a la altura del barrio Villa El Monte. Según fuentes policiales, el menor perdió la vida en el lugar.

Instantes más tarde, familiares y vecinos de la zona salieron a la autopista y comenzaron un corte en ambos sentidos para reclamar justicia, lo que provocó que se congestionara la circulación y se generaran largas demoras.

El conductor del vehículo, un joven de 25 años, siguió la marcha tras el impacto. Fue interceptado por personal policial en la bajada de Bernal, sobre la calle Espora, cerca del kilómetro 17,5. Los efectivos trasladaron inmediatamente al sospechoso a la dependencia correspondiente.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°22 de Quilmes, que caratuló el hecho como “homicidio culposo” e inició las actuaciones judiciales, aguardando las pericias para esclarecer cómo sucedió el accidente.

Temas Relacionados

City BellCantilopsiquiatraÚltimas noticiasinseguridad

Últimas Noticias

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: quién es la única imputada que no fue condenada y de qué estaba acusada

Un jurado popular encontró culpables al clan Sena y a otros tres acusados. Sin embargo, la evidencia reunida por la justicia no permitió acreditar la participación ni como autora, ni como partícipe ni como encubridora de la mujer

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: quién

Habló la jueza tras la condena al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: “Es el resultado del hartazgo social”

Dolly Fernández, magistrada de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, remarcó el impacto del fallo en Chaco debido al vínculo entre los acusados y la política local

Habló la jueza tras la

Imputaron a dos hermanos que incendiaron una vivienda en Mendoza y dejaron a una mujer con graves heridas

El hecho se produjo tras una pelea con la víctima, que continúa internada. Según las autoridades, el hombre la golpeó con un fierro con la intención de “acabar con su vida”

Imputaron a dos hermanos que

Un adolescente fue asesinado en Rosario y buscan a los responsables: dispararon al menos siete veces

Se trataba de un chico de 17 años que tenía antecedentes penales. El ataque ocurrió a plena luz del día

Un adolescente fue asesinado en

Dejó a su tío en estado crítico tras golpearlo con un palo con clavos por una presunta infidelidad

El hecho ocurrió este fin de semana en San Juan. La víctima tenía fractura y hundimiento de cráneo

Dejó a su tío en
DEPORTES
Conmoción en el automovilismo argentino:

Conmoción en el automovilismo argentino: murió un piloto tras sufrir una descompensación durante una carrera

Boca Juniors recibirá a Tigre con el objetivo de ser primero en su zona del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate visitará a Vélez con la necesidad de ganar y esperar otros resultados para la clasificación a la Libertadores: hora, TV y formaciones

El increíble video de una figura del tenis nadando entre tiburones que recorre el mundo: “Un día más en la vida”

Los Pumas se enfrentarán a Escocia en el segundo amistoso de la gira por Europa

TELESHOW
Matías Martin apostó nuevamente al

Matías Martin apostó nuevamente al amor: quién es la mujer con la que estaría comenzando un romance

Johnny Depp sorprendió con un show musical en una exclusiva velada en el Hotel Faena

Rulo Schijman fue operado por apendicitis y mostró su foto desde la clínica: “Modo on”

Evangelina Anderson no descansa: la exigente rutina de abdominales del fin de semana

Oasis brilló en el estadio Monumental ante 85.000 personas: del abrazo de los hermanos Gallagher al guiño a Diego Maradona

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa votó en el

Daniel Noboa votó en el referéndum en Ecuador: “No hay nada más democrático que preguntarle al pueblo sobre los criminales”

Elecciones en Chile: José Antonio Kast dijo que si no accede al balotaje apoyará “a cualquier lista” que se oponga al Gobierno

El patrimonio de Gene Hackman sale a subasta en Nueva York

Netanyahu reiteró su oposición “inalterable” a la creación de un Estado palestino

Elecciones en Chile: Johannes Kaiser aseguró que su respaldo al candidato que compita contra Jara en el balotaje “será irrestricto”