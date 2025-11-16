La Plata: hallaron muerta a golpes a una reconocida psiquiatra en su casa y sospechan de un amigo de la víctima

La casa donde ocurrió el hecho: la víctima, de 67 años, vivía sola

Una reconocida psiquiatra de 67 años fue hallada muerta el último sábado en su casa de la localidad de City Bell, partido de La Plata. Si bien no hay detenidos, los investigadores tienen algunas certezas: entraron varias personas a robar, la mujer intentó defenderse y hasta es probable que haya muerto producto de un infarto, aunque tenía heridas cortantes en varias partes del cuerpo que le hicieron perder gran cantidad de sangre.

La mujer vivía sobre la calle Cantilo, entre 15A y 17. La Policía llegó el sábado al domicilio tras el llamado al 911 de un allegado a la víctima que, de momento, no está libre de sospechas.

Los policías y los investigadores de la fiscalía que conduce Álvaro Garganta encontraron en la casa todos los indicios de un robo: la escena del crimen estaba desordenada y faltaban objetos de valor.

Al fiscal Garganta le llegó este domingo el resultado de la autopsia sobre el cadáver de V.F. El informe indica que tenía lesiones de defensa, y que sufrió diversos cortes en distintas partes del cuerpo. La mujer presentaba cortes en un dedo y en el mentón, además de un golpe en el rostro.

Según determinaron los forenses, la mujer -viuda y sin hijos- murió por causa de un shock hipovolémico producido por la gran cantidad de pérdida de sangre.

“No fue un gran robo. No se llevaron mucho, se ve que algo se les fue de las manos y terminó como terminó”, comentó a Infobae una fuente de la investigación, de momento caratulada como “Averiguación de causales de muerte”.

La psiquiatra fue hallada en su casa ubicada sobre la calle Cantilo, en City Bell, partido de La Plata

Garganta ordenó revisar todas las cámaras de seguridad de la zona para dar con los sospechosos además de haber secuestrado el teléfono de la víctima para encontrar allí alguna indicio.

Una posibilidad es que los asesinos hayan entrado al domicilio creyendo que no había nadie, con el fin de cometer lo que se conoce como “escruche” (el robo de los objetos de una casa cuando sus ocupantes no están), y que inesperadamente se encontraron con la mujer allí.

En esa misma línea, no descartan que alguno de los autores del crimen sea conocido de la víctima, por eso se le secuestró el teléfono celular a la persona que llamó al 911.

Detuvieron a un hombre que atropelló a un nene de 11 años en la autopista Buenos Aires-La Plata

Los vecinos cortaron la calle luego de que un niño muriera atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata

Un nene de 11 años murió ayer después de ser atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 18, en Quilmes. El conductor que embistió al menor fue detenido poco después por la Policía.

El hecho ocurrió pasado el mediodía, cuando un auto Volkswagen Up gris circulaba en sentido hacia La Plata y embistió al niño, que cruzaba la traza a la altura del barrio Villa El Monte. Según fuentes policiales, el menor perdió la vida en el lugar.

Instantes más tarde, familiares y vecinos de la zona salieron a la autopista y comenzaron un corte en ambos sentidos para reclamar justicia, lo que provocó que se congestionara la circulación y se generaran largas demoras.

El conductor del vehículo, un joven de 25 años, siguió la marcha tras el impacto. Fue interceptado por personal policial en la bajada de Bernal, sobre la calle Espora, cerca del kilómetro 17,5. Los efectivos trasladaron inmediatamente al sospechoso a la dependencia correspondiente.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°22 de Quilmes, que caratuló el hecho como “homicidio culposo” e inició las actuaciones judiciales, aguardando las pericias para esclarecer cómo sucedió el accidente.