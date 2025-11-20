Crimen y Justicia

Cayó una banda narco tras un decomiso récord de cocaína en Venado Tuerto

La Fiscalía federal ordenó la detención de siete acusados y formalizó cargos contra otros cuatro tras incautar cocaína valuada en 100.000 dólares

Guardar
Cayó una banda narco tras
Cayó una banda narco tras un decomiso récord de cocaína en Venado Tuerto (Rosario 3)

La Fiscalía Federal de Venado Tuerto imputó a 11 integrantes de una banda narcocriminal, tras el secuestro de casi 4,5 kilos de cocaína, valuado en el mercado ilegal en 100.000 dólares (más de 150 millones de pesos argentinos), en un operativo de Gendarmería Nacional cerca de Elortondo.

El operativo, ejecutado por el Escuadrón de Venado Tuerto, no solo permitió el secuestro de la droga, sino que también desencadenó una serie de allanamientos en nueve domicilios. Entre los lugares intervenidos se incluyeron celdas de la Alcaidía de Melincué y de la Cárcel de Coronda, lo que reveló que parte de la estructura criminal continuaba operando desde el interior de unidades penitenciarias.

Durante la audiencia celebrada este miércoles, el Ministerio Público Fiscal solicitó y obtuvo la prisión preventiva para siete de los imputados: Manuel E., Carina A., Rita T., Adrián C., Cesar O., Emir B. y Ayelén C., según precisó la Fiscalía a Rosario3.

En el caso de Ayelén C., la medida se dispuso bajo la modalidad de arresto domiciliario. Los otros cuatro investigados —Juan José C., Ana Paula M., Sofía E. y Leonel A.— también fueron formalmente acusados de integrar la organización, aunque Sofía E. y Leonel A. ya se encontraban detenidos por causas previas en la justicia provincial.

La Fiscalía detalló que los roles dentro de la banda abarcaban desde la provisión y el transporte hasta la distribución de estupefacientes, con operaciones que se extendían por Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat, sin descartar la llegada de la droga a otras localidades. Además, se atribuyó específicamente a Manuel E. y Carina A. la responsabilidad en el traslado de los cuatro ladrillos de cocaína hallados en un vehículo propiedad de Adrián C.

Las autoridades subrayaron la magnitud del golpe al narcotráfico regional, al tratarse del mayor secuestro de cocaína registrado en la jurisdicción desde la instauración del fuero federal de Venado Tuerto.

La investigación, que permanece abierta, se desarrolla bajo las normas del Código Procesal Penal Federal (CPPF) y abarca tanto a personas en libertad como a individuos que operaban desde establecimientos penitenciarios.

Cayó una banda narco que operaba en Rosario: hay 20 detenidos

Una banda narcocriminal fue desarticulada tras un operativo de la Policía Federal Argentina en el barrio La Lata de Rosario, que culminó con 20 detenidos y el secuestro de más de un kilogramo de cocaína, marihuana, armas de fuego y más de 40 teléfonos celulares.

Los arrestos se concretaron en
Los arrestos se concretaron en 17 allanamientos en simultáneo de la Policía Federal Argentina. Secuestraron droga, armas y más de cuarenta teléfonos celulares.

La investigación, iniciada en junio tras denuncias sobre puntos de venta y acopio de drogas en la zona, permitió identificar una estructura jerarquizada dedicada al narcomenudeo y vinculada a otras organizaciones delictivas de la región.

Durante el análisis de comunicaciones, los agentes detectaron conexiones directas entre los responsables de la banda y el clan criminal Los Monos, actuando como una célula de abastecimiento y distribución de estupefacientes en la ciudad.

El despliegue, ordenado por la Unidad Fiscal de Microtráfico bajo la dirección del fiscal Diego Giró y supervisión del juez Hernán Postma, incluyó diecisiete allanamientos simultáneos en domicilios y depósitos, lo que permitió sorprender a los integrantes y asegurar sustancias prohibidas, armas, vehículos y dispositivos de comunicación. Entre los elementos incautados figuran balanzas digitales, televisores usados como sistema de monitoreo interno y una gran cantidad de municiones.

Uno de los ejes de la pesquisa fue el vínculo de algunos miembros de la organización con el homicidio de Brian Nahuel “Chino” Figueroa, reconocido distribuidor de drogas y miembro de la barra brava de Newell’s Old Boys. Los detenidos, que cumplían funciones de acopio, distribución, logística y seguridad interna, fueron trasladados a la Alcaidía de la Policía Federal Argentina y quedaron a disposición de la Justicia.

Temas Relacionados

Santa FeVenado TuertoNarcotráficoDrogasCocaínaGendarmeríaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

La pista que apuntaría a un nuevo sospechoso de haber asesinado a la psiquiatra de La Plata

Luego de que un amigo de la víctima fuera liberado, los datos fueron aportados por los vecinos. Sin embargo, la causa continúa sin detenidos

La pista que apuntaría a

Las hipótesis que manejan respecto a la bolsa con restos humanos que encontró un perro en Córdoba

Las autoridades aún no tienen indicios claros sobre a quién pertenecen las partes que estaban en una bolsa. Creen que se trata de una mujer

Las hipótesis que manejan respecto

Procesaron con prisión preventiva en Tucumán a un padre y su hijo por organizar el transporte de 155 kilos de cocaína desde Bolivia

Fueron delatados por cómplices detenidos anteriormente por Gendarmería en un operativo donde se secuestró la droga

Procesaron con prisión preventiva en

Luego de la confesión de la empleada doméstica, hoy se conocerá el veredicto por el crimen de Roberto Wolfenson

El empresario fue asesinado el 22 de febrero de 2024 en su casa de Pilar. La principal acusada reconoció haberlo atacado, después de que la descubriera mientras le robaba

Luego de la confesión de

Buscan a una mujer y a su hija de 4 años que están desaparecidas hace una semana en Mar del Plata

La desaparición de Marisa Pereyra y su hija Ángeles mantiene en vilo al barrio Autódromo, la policía y la familia reconstruyen sus últimos movimientos mientras reclaman el análisis urgente de las cámaras de seguridad de la zona

Buscan a una mujer y
DEPORTES
Las perlitas de la presentación

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense

TELESHOW
Pimpinela: el amor según pasan

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Charlotte Caniggia: “¿Por qué elegí a mi familia?"

La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El reconocimiento de Mario Pergolini a Alejandro Dolina: “Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa”

INFOBAE AMÉRICA

La cumbre climática COP31 se

La cumbre climática COP31 se realizará en Turquía tras una larga disputa diplomática que dejó afuera a Australia

El océano como última defensa climática: por qué el futuro del planeta se juega en la COP30 de Belém

Un fantasma presente: Francisco Franco según seis escritores latinoamericanos que viven en España

Memorias de Vuelta de Obligado: la trama secreta de las negociaciones de Rosas frente a Inglaterra y Francia

El viento como fuerza invisible: historia, ciencia y consecuencias de un fenómeno que ha marcado civilizaciones