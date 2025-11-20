Cayó una banda narco tras un decomiso récord de cocaína en Venado Tuerto (Rosario 3)

La Fiscalía Federal de Venado Tuerto imputó a 11 integrantes de una banda narcocriminal, tras el secuestro de casi 4,5 kilos de cocaína, valuado en el mercado ilegal en 100.000 dólares (más de 150 millones de pesos argentinos), en un operativo de Gendarmería Nacional cerca de Elortondo.

El operativo, ejecutado por el Escuadrón de Venado Tuerto, no solo permitió el secuestro de la droga, sino que también desencadenó una serie de allanamientos en nueve domicilios. Entre los lugares intervenidos se incluyeron celdas de la Alcaidía de Melincué y de la Cárcel de Coronda, lo que reveló que parte de la estructura criminal continuaba operando desde el interior de unidades penitenciarias.

Durante la audiencia celebrada este miércoles, el Ministerio Público Fiscal solicitó y obtuvo la prisión preventiva para siete de los imputados: Manuel E., Carina A., Rita T., Adrián C., Cesar O., Emir B. y Ayelén C., según precisó la Fiscalía a Rosario3.

En el caso de Ayelén C., la medida se dispuso bajo la modalidad de arresto domiciliario. Los otros cuatro investigados —Juan José C., Ana Paula M., Sofía E. y Leonel A.— también fueron formalmente acusados de integrar la organización, aunque Sofía E. y Leonel A. ya se encontraban detenidos por causas previas en la justicia provincial.

La Fiscalía detalló que los roles dentro de la banda abarcaban desde la provisión y el transporte hasta la distribución de estupefacientes, con operaciones que se extendían por Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat, sin descartar la llegada de la droga a otras localidades. Además, se atribuyó específicamente a Manuel E. y Carina A. la responsabilidad en el traslado de los cuatro ladrillos de cocaína hallados en un vehículo propiedad de Adrián C.

Las autoridades subrayaron la magnitud del golpe al narcotráfico regional, al tratarse del mayor secuestro de cocaína registrado en la jurisdicción desde la instauración del fuero federal de Venado Tuerto.

La investigación, que permanece abierta, se desarrolla bajo las normas del Código Procesal Penal Federal (CPPF) y abarca tanto a personas en libertad como a individuos que operaban desde establecimientos penitenciarios.

Cayó una banda narco que operaba en Rosario: hay 20 detenidos

Una banda narcocriminal fue desarticulada tras un operativo de la Policía Federal Argentina en el barrio La Lata de Rosario, que culminó con 20 detenidos y el secuestro de más de un kilogramo de cocaína, marihuana, armas de fuego y más de 40 teléfonos celulares.

Los arrestos se concretaron en 17 allanamientos en simultáneo de la Policía Federal Argentina. Secuestraron droga, armas y más de cuarenta teléfonos celulares.

La investigación, iniciada en junio tras denuncias sobre puntos de venta y acopio de drogas en la zona, permitió identificar una estructura jerarquizada dedicada al narcomenudeo y vinculada a otras organizaciones delictivas de la región.

Durante el análisis de comunicaciones, los agentes detectaron conexiones directas entre los responsables de la banda y el clan criminal Los Monos, actuando como una célula de abastecimiento y distribución de estupefacientes en la ciudad.

El despliegue, ordenado por la Unidad Fiscal de Microtráfico bajo la dirección del fiscal Diego Giró y supervisión del juez Hernán Postma, incluyó diecisiete allanamientos simultáneos en domicilios y depósitos, lo que permitió sorprender a los integrantes y asegurar sustancias prohibidas, armas, vehículos y dispositivos de comunicación. Entre los elementos incautados figuran balanzas digitales, televisores usados como sistema de monitoreo interno y una gran cantidad de municiones.

Uno de los ejes de la pesquisa fue el vínculo de algunos miembros de la organización con el homicidio de Brian Nahuel “Chino” Figueroa, reconocido distribuidor de drogas y miembro de la barra brava de Newell’s Old Boys. Los detenidos, que cumplían funciones de acopio, distribución, logística y seguridad interna, fueron trasladados a la Alcaidía de la Policía Federal Argentina y quedaron a disposición de la Justicia.