Cayó una banda narco que operaba en Rosario: hay 20 detenidos

Los arrestos se concretaron en 17 allanamientos en simultáneo de la Policía Federal Argentina. Secuestraron droga, armas y más de cuarenta teléfonos celulares

Una organización narcocriminal dedicada a la venta y distribución de drogas fue desarticulada tras un amplio operativo realizado en el barrio “La Lata”, en el centro de la ciudad de Rosario. En la acción participaron fuerzas federales que ejecutaron diecisiete allanamientos simultáneos de la Policía Federal Argentina en distintos puntos del asentamiento, logrando la detención de veinte personas vinculadas con el acopio, fraccionamiento, logística y comercialización de estupefacientes.

El procedimiento permitió secuestrar más de un kilogramo de cocaína (tanto dosificada como en bloques), una importante cantidad de marihuana en dosis y en plantas, armas de fuego, municiones, vehículos, balanzas de precisión y más de cuarenta teléfonos celulares empleados en la organización delictiva.

La investigación se inició en junio de este año, a partir de reiteradas denuncias que advertían sobre la existencia de diversos puntos de acopio y venta de drogas dentro de “La Lata”. En respuesta, los investigadores desarrollaron tareas de vigilancia, entrevistaron a vecinos y posibles testigos, analizaron información aportada por organismos judiciales y realizaron pericias técnicas sobre dispositivos electrónicos intervenidos durante la pesquisa.

Como resultado, se pudo comprobar la existencia de una estructura criminal jerarquizada y organizada, dedicada al narcomenudeo y con conexiones con otras organizaciones delictivas de la región.

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el vínculo de algunos integrantes de la banda con el homicidio de Brian Nahuel “Chino” Figueroa, un reconocido distribuidor de drogas en Rosario, presunto sicario y miembro notorio de la barra brava de Newell’s Old Boys. Además, durante el análisis de los movimientos y comunicaciones del grupo, los agentes detectaron relaciones operativas directas entre los responsables de la estructura desbaratada y el clan criminal conocido como “Los Monos”, actuando como una de sus células para el abastecimiento y la distribución de estupefacientes en la ciudad.

El despliegue fue dispuesto por la Unidad Fiscal de Microtráfico, a cargo del fiscal Diego Giró, en el marco de una causa tramitada ante el Colegio de Jueces de 1° Instrucción del Distrito Judicial Nº 2 de Rosario, bajo la dirección de Hernán Postma. La operación contó con la ejecución de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario de la Policía Federal Argentina, que trabajó en estrecha colaboración con la Agencia Regional Federal Centro Córdoba y la Agencia Regional Federal Litoral Santa Fe.

El carácter simultáneo de los diecisiete allanamientos permitió sorprender a los integrantes de la banda en sus domicilios y depósitos, incautando sustancias prohibidas, armas, dispositivos de comunicación y elementos vinculados al fraccionamiento y distribución de drogas.

Entre los elementos secuestrados se cuentan más de un kilo de cocaína, una cantidad relevante de marihuana entre plantas y dosis, más de cuarenta teléfonos celulares, balanzas digitales, televisores utilizados como sistema de monitoreo interno para evitar detenciones, vehículos empleados para la logística criminal y armas de fuego acompañadas de una gran cantidad de municiones. Todos los objetos quedaron a disposición de la Justicia para su análisis y conservación como prueba.

Las personas detenidas, que cumplían diferentes roles dentro de la estructura delictiva —desde acopiadores y distribuidores hasta encargados de logística y seguridad interna—, fueron trasladadas y permanecen alojadas en la Alcaidía de la Policía Federal Argentina a disposición de las autoridades judiciales competentes.

