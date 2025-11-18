Seis heridos en dos ataques a tiros en Rosario: investigan si usaron la misma arma para balear a Dylan Cantero y a sus sobrinas

Dylan Cantero, el último hijo del fundador de Los Monos, fue detenido por primera vez a sus 19 años

Tras el ataque a tiros a Dylan Lautaro Cantero (21), hijo del fundador histórico de Los Monos, Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, en el que también resultaron heridas sus sobrinas de 13 años y 1 año y 8 meses —que se encuentran fuera de peligro, con lesiones en pierna y hombro, respectivamente—, hubo otras dos balaceras en las que resultaron lesionadas seis personas. Uno de los hechos tuvo lugar en la zona sur, contra integrantes del clan Caminos, y otro en el distrito oeste, dirigido a parientes de un supuesto miembro de Los Menores que cayó detenido en septiembre pasado. Los tres episodios son investigados por el fiscal Patricio Saldutti.

Después de los disparos en barrio La Granada contra Dylan —que permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con dos tiros en el abdomen, dos en la región lumbar, uno en una muñeca y otro en una rodilla—, a las 16.30 dos ocupantes que iban en una moto abrieron fuego en Presidente Quintana al 100 bis contra un grupo de personas que tomaba mates en la puerta de una casa.

Por los disparos, resultaron lesionados Yoana Marisel C. (39), Rubén Alberto C. (35) y Rosa Anahí Caminos (56), conocida por ser la hermana del asesinado líder de la barra brava de Newell’s, Roberto “Pimpi” Caminos, y por haber sido condenada por narcotráfico en el operativo “Rosa Blanca”.

Yoana C. fue llevada al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con una herida de arma de fuego en el abdomen. En tanto, Rubén C. fue trasladado al Hospital Provincial con un tiro en la pierna derecha. Rosa Caminos, por su parte, fue asistida por un roce de bala en un tobillo y fue dada de alta.

Pasadas las 17, en un pasillo de casas de la zona de Felipe Moré y Gaboto, pasaron dos motos con dos ocupantes cada uno —uno de ellos con casco puesto— y dispararon contra tres personas que estaban en la vía pública. De inmediato, las víctimas Daiana Florencia T. (31), Joaquín R. (21) y Tiago Nahuel C. (18) fueron derivadas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en una camioneta.

Joaquín presenta un balazo en la pelvis, Daiana T. disparos en la espalda y en la pierna derecha y Tiago C. en el antebrazo derecho.

Por los datos que trabajan los investigadores policiales, en las tres balaceras de la tarde de este lunes se usaron pistolas calibre 9 milímetros. Lo que se busca establecer es si en los ataques posteriores a Dylan Cantero —el de la zona sur y oeste— se utilizó la misma arma de fuego.

Dos cuestiones llamaron la atención de lo ocurrido hoy. Por un lado, que por segunda vez hayan baleado a Dylan en inmediaciones de su casa de barrio La Granada, algo que no había ocurrido con ningún integrante de Los Monos. Y por el otro, quién busca matarlo, ya que a mediados de octubre le dispararon en una pierna en el mismo lugar, fue internado y ni bien recibió el alta, le dejaron una nota y abrieron fuego contra el Heca.

En los primeros momentos de las investigaciones no se descarta un posible conflicto interno entre Los Monos. O que alguien de la organización se haya pasado a otra estructura, como Los Menores, lo que habría generado un nuevo foco de conflicto.