Un joven cumplía una condena en su casa por un homicidio y le disparó a su novia en la garganta

La víctima permanece internada en observación

La policía de la ciudad de Puerto General San Martín, en Santa Fe, detuvo este fin de semana a un joven de 18 años que le disparó a su novia en la vivienda que ambos comparten. La víctima de 19 años debió ser intervenida quirúrgicamente y permanece en observación.

La chica logró ser asistida por los médicos gracias a la rápida intervención de los vecinos, quienes escucharon la detonación y notificaron a emergencias a través del 911. Al lugar arribaron los efectivos policiales de la Comisaría 5° local, pero para ese entonces, la joven, quien logró salir de la vivienda y pedir ayuda, fue trasladada al hospital Granaderos a Caballo por una residente de la zona. Allí, los profesionales de la salud que la recibieron constataron que tenía un balazo en la garganta.

Posteriormente, fue derivada al Hospital Eva Perón de Baigorria, donde la asistieron quirúrgicamente y permanecía en estado delicado, pero fuera de peligro, según informaron desde Rosario 3.

Durante la pesquisa, los efectivos policiales secuestraron en la vivienda una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y una vaina servida que correspondería al proyectil disparado. Además, las imágenes y registros de sonido captados por un sistema de videovigilancia en los alrededores del lugar confirmaron que el hecho se produjo el viernes por la mañana.

Los primeros informes periciales quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), del área Científica. En paralelo, la fiscal Luisina Paponi ordenó la identificación de los testigos y el análisis de las cámaras de seguridad, que ya están bajo resguardo judicial, mientras que la causa es investigada como intento de femicidio.

De acuerdo a la información revelada por Rosario3, el sospechoso convivía con la víctima y utilizaba tobillera electrónica por una condena anterior por homicidio registrada en el año 2023. La fiscal de Flagrancia de San Lorenzo dispuso su continuidad en custodia mientras avanzan las actuaciones procesales y se recopilan elementos de prueba.

Damián Ezequiel Paiz fue detenido por el femicidio de Romina Sánchez en Rosario

Damián Ezequiel Paiz, de 33 años, fue imputado por la presunta autoría del femicidio de Romina Sánchez, una joven de 25 años y madre de tres hijos que fue asesinada el 8 de noviembre pasado en un descampado de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. El hecho ocurrió cuando el acusado citó a su ex pareja, con quien tenía un hijo en común, bajo la excusa de entregarle dinero para la manutención del menor.

La investigación determinó que la víctima llegó al lugar acordado, ubicado en San Martín y Bordabehere, en compañía de su actual pareja y dos personas más. Tras un breve encuentro, Paiz extrajo un revólver calibre 38 y disparó por la espalda a la joven, provocando su caída al suelo. De inmediato, se acercó y le disparó nuevamente en la cabeza, causándole la muerte en el acto. De acuerdo con el fiscal Alejandro Ferlazzo, “la ejecutó a corta distancia con dos disparos. El primero impactó en la espalda y el segundo en el cráneo. Es una muerte en un contexto de violencia de género. Fue al lugar con un arma y, sin mediar palabra, le dio disparos con la intención de matarla”.

La víctima había denunciado previamente a Paiz por lesiones y amenazas en diciembre del año anterior. Por aquel episodio, el 9 de octubre pasado, lo habían imputado y tenía una restricción de acercamiento por decisión de la jueza Paula Álvarez, quien adoptó medidas alternativas a la prisión preventiva y dispuso su libertad.

Después del femicidio, Paiz huyó con la colaboración de su hermano, quien manejaba una moto azul y se sospecha que le entregó el arma usada. La policía persiguió a los hermanos hasta una vivienda en barrio Las Flores, donde arrestaron dos de los hermanos del agresor y a una mujer. En cambio, el presunto femicida logró escapar temporalmente, aunque fue capturado más tarde en una propiedad situada en Fraga al 100, en la zona noroeste de Rosario.

Por disposición de la fiscalía, Damián Ezequiel Paiz enfrenta cargos por femicidio, mientras que el familiar que lo acompañó fue imputado como partícipe secundario y por tenencia ilegítima de arma de fuego.