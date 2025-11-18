Crimen y Justicia

Rosario: ocho detenidos tras la serie de balaceras en las que resultó herido Dylan Cantero

Los sospechosos fueron aprehendidos en un operativo en barrio Tablada. En el distrito sudoeste, además, se encontró un Peugeot 208 que habría sido utilizado para dispararle al hijo del fundador de Los Monos

Después de las tres balaceras ocurridas en la tarde de este lunes en distintos puntos de Rosario, donde resultaron heridas nueve personas –integrantes de los clanes narco Cantero, César, Caminos y Cappelletti– la Policía de Santa Fe detuvo a ocho sospechosos con una moto robada que habría sido utilizada en al menos uno de los ataques.

Los efectivos también secuestraron un auto que, suponen, estuvo involucrado en los disparos a Dylan Cantero, el hijo de Ariel Cantero, fundador de Los Monos, y hermano de Claudio “Pájaro” Cantero -asesinado en mayo de 2013- y de Ariel “Guille” Cantero, que acumula más de 100 años de prisión por sus crímenes. El joven permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Personal del Comando Radioeléctrico llevó a cabo un procedimiento en Garibaldi al 100, en barrio Tablada, en la zona sur de la ciudad, al seguir a un sospechoso que vestía prendas similares a las señaladas por los testigos de la balacera perpetrada en horas de la tarde en Presidente Quintana al 100 bis.

En ese hecho resultaron lesionados Yoana Marisel C. (39), Rubén Alberto C. (35) y Rosa Anahí Caminos (56), conocida por ser la hermana del asesinado líder de la barra brava de Newell’s, Roberto “Pimpi” Caminos, y por haber sido condenada por narcotráfico en el operativo “Rosa Blanca”.

Los agentes aprehendieron a Luis Alberto A. (37), Brian Cristian Z. (35), Sebastián Esteban G. (33), Ezequiel Juan Carlos R. (31), Jonatan Gastón Z. (30), José Ramón P. (22), Elías Uriel A. (21) y Franco Rafael R. (20). También incautaron la indumentaria que podría tener conexión con uno de los hechos y celulares.

En el mismo operativo, la Policía dio con una Duke KTM 200, parecida a la moto que quedó grabada en las cámaras de Presidente Quintana al 100 bis, desde donde dos gatilleros abrieron fuego contra las víctimas.

Por las averiguaciones realizadas, el vehículo tiene un pedido secuestro activo desde el pasado 3 de agosto por robo. Fue llevada a la comisaría 15ª junto con los demorados, que quedaron a disposición del fiscal Patricio Saldutti del Ministerio Público de la Acusación.

El Comando Radioeléctrico también incautó un 208 gris oscuro durante la tarde de este lunes en inmediaciones de Alsina al 5300. Según testigos, de ese auto se bajaron cuatro personas y una de ellas limpió una de las puertas traseras antes de irse a pie.

Como dato curioso, sobre el limpiaparabrisas trasero, los uniformados hallaron una vaina servida calibre 9 milímetros, mismo calibre que el usado para balear a Dylan Cantero en Caña de Ámbar al 1800, en barrio La Granada, donde fue atacado por segunda vez en un mes.

El 208 podría ser, para los investigadores, el vehículo utilizado por los gatilleros que hirieron tanto a Dylan como a sus sobrinas de 13 años y 1 año y 8 meses. Ambas están fuera de peligro.

