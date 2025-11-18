Crimen y Justicia

Pidieron la suspensión y el jury para los otros dos jueces del juicio por la muerte de Maradona

Se trata de Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Lo solicitó el abogado Rodolfo Baqué. Sus fundamentos

Con Julieta Makintach ya destituida de su cargo de jueza por las irregularidades cometidas en el juicio por la muerte de Maradona, ahora presentaron formalmente el primer pedido de jury para sus colegas en ese debate: los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso.

La solicitud fue emitida este martes por el abogado Rodolfo Baqué, quien desde el primer momento sostiene que ambos sabían del documental “Justicia Divina” que Makintach protagonizaba desde el tribunal.

El escrito, al que accedió Infobae, sostiene que Di Tomasso y Savarino “sabían de la existencia de personas no autorizadas dentro de la sala de debate con cámaras de filmación y permitieron que eso continúe” y que “no denunciaron esa irregularidad ni dejaron constancia al respecto, como así tampoco informaron a las partes”.

También remarca que la falta fue advertida por personal policial y por la secretaria del tribunal, pero que los jueces no actuaron en consecuencia.

El abogado Rodolfo Baqué (Aglaplata)
En la presentación, el abogado denunciante cita la investigación penal preparatoria, tramitada en la UFI N° 1 de San Isidro y asegura que se comprobó la existencia de un documental “no autorizado” sobre el debate, con la jueza Julieta Makintach como protagonista y con la participación de personas allegadas a ella, quienes habrían obtenido beneficios económicos.

“La Dra. Makintach utilizó su cargo para facilitar el acceso de estas personas al tribunal, incluso en días inhábiles, y los jueces denunciados estaban al tanto de estas maniobras”, se lee en el escrito.

Entre las pruebas incorporadas al pedido de jury, está la declaración del subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte, Ezequiel Ernesto Klass, quien dijo que Di Tomasso sabía de la existencia de la cámara que ingresó el primer día a la sala y que le consultó sobre su autorización.

De acuerdo al pedido de Baqué, Klass afirmó: “La interlocutora del tribunal que me preguntó por esa cámara y si nosotros le habíamos dado permiso fue Di Tomasso, ella siempre hablaba en plural, como que me refería también a Savarino, como que era una inquietud de ambos, me decía ‘con Maxi queríamos saber’, algo así”.

También adjunta la testimonial de la secretaria del tribunal, Laura Soledad Minici, que manifestó que informó a los jueces sobre la presencia de personas filmando sin autorización y que estos le indicaron que permitiera su estadía, sin dejar constancia alguna.

“La primera jornada fue caótica, eran muchas partes. Yo le transmití esto a los Dres. Savarino y Di Tommaso, que estaban esas personas que decían que venían de parte de Makintach, les pregunté si los dejamos con el público y me dijeron que sí, que después lo veían entre ellos...”, dijo Minici.

En el escrito, Baqué -representado por el letrado Martín de Vargas- concluyó que las conductas de Savarino y Di Tomasso encuadran en las causales de remoción previstas en la ley 13.661, como incompetencia, negligencia, incumplimiento de deberes, y comisión de graves irregularidades. En este sentid, solicitó la suspensión preventiva de ambos magistrados y el inicio del proceso de juicio político para su destitución.

Qué dijeron los jueces denunciados

Ambos magistrados coincidieron en que la única responsable de la nulidad del juicio fue la jueza Makintach.

Savarino, que también declaró como testigo en el jury, enfatizó en su primer descargo: “La Dra. Di Tommaso y quien habla, Maximiliano Savarino, cumplimos con esa garantía judicial. Creemos que la Dra. Makintach no. Resulta claro que la conducta desplegada por la Dra. Makintach provocó un perjuicio, tanto para las partes acusadoras, como para las defensas”.

Y agregó: “Además de ocasionar un perjuicio a la Dra. Di Tommaso y a quien habla, en cuanto a las falsas acusaciones vinculadas al conocimiento de este documental, que ya aclaramos que no tenemos absolutamente nada que ver”.

