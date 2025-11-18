Crimen y Justicia

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el caso Maradona

Así lo resolvió este martes el jurado de Enjuiciamiento a cargo de su jury. Determinó por unanimidad que cometió irregularidades al participar de un documental durante el juicio por la muerte del campeón del mundo

Guardar
Julieta Makintach en el jury.
Julieta Makintach en el jury. Crédito: Aglaplata

Tras seis audiencias de debate, el jurado de Enjuiciamiento a cargo del jury a Julieta Makintach resolvió por unanimidad (11 votos) destituirla como jueza por las irregularidades cometidas durante el juicio por la muerte de Maradona. También le prohibió volver a ocupar un cargo judicial. La exmagistrada no estuvo presente en la audiencia para escuchar el fallo.

El veredicto se dio a conocer este martes a las 10:40 en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde se llevó adelante todo el proceso desencadenado por el escándalo del documental “Justicia Divina” que Makintach protagonizaba durante el debate oral por el fallecimiento del Diez.

Según supo Infobae, los 11 integrantes del jurado de Enjuiciamiento, encabezado por la Presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Hogan, definieron el veredicto por mayoría durante el fin de semana, en una sentencia de 115 páginas. El jueves había sido la última audiencia del jury, que terminó con los alegatos de las partes.

Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando y su pareja Mario Baudry -también abogado del caso Maradona- vinieron por primera vez al jury este martes y escucharon la resolución en primera fila.

Verónica Ojeda, Dieguito y Mario
Verónica Ojeda, Dieguito y Mario Baudry, al llegar a La Plata (Fotos: Aglaplata)

Con la destitución, Makintach no podrá volver a desempeñar funciones en el ámbito judicial, como así tampoco percibirá la jubilación de magistrada.

Es un escenario muy distinto al que Makintach esperaba, cuya intención siempre fue que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le aceptara la renuncia que presentó en junio. Eso le daba la posibilidad de que, en algún futuro cercano, la jueza del escándalo volviera a trabajar en algún otro cargo de la Justicia.

Hasta el jueves, cuando fueron los alegatos, Makintach confiaba en que el fallo resultaría favorable para ella. En diálogo con Infobae dijo que ella deseaba que no la destituyeran y que luego le aceptaran su renuncia.

“Yo después de lo que viví como imputada no quiero pertenecer al poder judicial. Me negaron prueba, ocultaron prueba, yo no que no quiero saber más nada con la justicia, pero quiero reinventarme tranquila. Me quiero ir en paz. Básicamente, me quiero ir en paz”, había dicho.

Dieguito toma de la mano
Dieguito toma de la mano a su mamá en el momento de la lectura del veredicto

El jueves en los alegatos, la fiscal Analía Duarte, que encabeza la acusación a la jueza del escándalo fue clara y contundente: “La doctora Makintach ha perdido las condiciones que exige la Constitución para el ejercicio de la magistratura y entiendo que corresponde su destitución”, dijo la representante de la Procuración Bonaerense mirando al jurado de Enjuiciamiento.

A su turno, Duarte explicó que quedó probado que Makintach aceptó la propuesta que le hizo su amiga sobre el documental, pero con la condición que sea bajo su aprobación y supervisión.

“Makintach conocía el trailer. Que el guion ya estaba agregado en febrero. En marzo ya estaban los 6 títulos de los 6 capítulos. Ya estaba el título “la Justicia y la sentencia”. En marzo la doctora ya sabía que había una condena", aseguró en su alegato. Y agregó: “El testigo Arnal (dueño de la productora) dijo textual ‘era una miniserie sobre el juicio por Maradona y nosotros teníamos a la jueza’. Es decir, todo esto no se podría haber llevado a cabo sin la doctora Makintach”.

El jurado que destituyó a
El jurado que destituyó a Makintach

El senador bonaerense y conjuez del jury, Sergio Vargas, expuso en la lectura del veredicto en La Plata y fue contundente al expresar que “cuando se encienden las cámaras, corre peligro que el ego de un juez apague la justicia”.

“Cuando un juez hace de sus actos una búsqueda de atención mediática, con claros fines de fama o notoriedad, genera una sospecha fundada, de que las decisiones o acciones del juez, no están motivadas únicamente por la ley, sino por el deseo de ser la jueza del caso”, sostuvo el legislador.

Guillermo Sagues, que encabezó al Colegio de Abogados de San Isidro en la acusación, dijo a Infobae tras el veredicto: “Se ha comprobado en este debate y en la prueba que es el daño enorme que se le ha hecho a la justicia de la provincia, pero no solamente a la justicia de la provincia sino a toda la justicia argentina que ha quedado ridiculizada”.

En los próximos días, la resolución sobre la destitución será remitida a la Suprema Corte.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Julieta MakintachJury a Julieta MakintachLa PlataJuicio por la muerte de MaradonaÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Peronista hasta los huesos”: quién es el empresario panadero que guardaba 500 mil dólares de una banda narco

D.D.C., de 58 años, fue detenido en el barrio porteño de Almagro, acusado de integrar una organización residual del poderoso clan Villalba de San Martín. La Policía encontró una fortuna en el banco donde posee una cuenta a su nombre

“Peronista hasta los huesos”: quién

Se entregó “Julián”, el viudo negro que engañó y atacó a un hombre en Palermo

El hecho ocurrió el pasado 8 de noviembre en un departamento de la calle Paraguay. La víctima había conocido al sospechoso, de 21 años, en una app de citas. Sus dos cómplices siguen prófugos

Se entregó “Julián”, el viudo

Buscan a cuatro presos que se escaparon de una alcaidía de Neuquén a través de un boquete en una celda

Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo tras la huida de la Unidad de Detención 12

Buscan a cuatro presos que

Asesinaron a un hombre con múltiples antecedentes penales en Mar del Plata e hirieron a otro que pasaba por el lugar

Ocurrió en una discusión en Tripulantes del Fournier y Carlos Gardel del barrio General Belgrano. Los atacantes huyeron en moto

Asesinaron a un hombre con

Drogó a su vecina y la violó junto a otros dos hombres: uno de ellos tenía una tobillera y un error los delató

La Justicia formalizó los cargos contra dos sospechosos de un ataque sexual agravado, mientras un tercer implicado permanece sin ser identificado

Drogó a su vecina y
DEPORTES
“Modo casino”, el especial diseño

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

Donald Trump presentó el FIFA Pass para ayudar a los viajeros a obtener sus visas más rápidamente para el Mundial

El ultimátum de Ancelotti a Neymar para jugar el Mundial con la selección de Brasil: “Tiene seis meses”

Franco Colapinto correrá el GP de Las Vegas de F1 durante la madrugada de este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

Mil pit stop al año y 240 días fuera de sus casas: la vida de los mecánicos argentinos de Racing Bulls y cómo llegaron a la F1

TELESHOW
Martín Fierro de Cable 2025:

Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, a días de su casamiento: “Córdoba me hace muy feliz, ahí conocí el amor”

El duro testimonio de Cami Mayan sobre sus últimos días en Inglaterra con Alexis Mac Allister: “Era horrible”

Pampita sorprendió al revelar cuántos óvulos congelados conserva: “Tenía miedo de no quedar embarazada”

El plato de La Reini que despertó risas y críticas entre todos los jurados de Masterchef: “El peor día de mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Los mercados globales caen ante

Los mercados globales caen ante las dudas sobre las valoraciones de la IA y las expectativas de tasas de la Reserva Federal

Una escritora en la Academia de Ciencias: María Rosa Lojo y su discurso sobre el país imaginado

JPMorgan advirtió por una posible “corrección” en las valoraciones de la compañías de inteligencia artificial

Otro golpe a la seguridad del Louvre: cuelgan un cuadro en la sala de “La Gioconda”

La alarmante normalización del estrangulamiento sexual entre los adolescentes en el Reino Unido