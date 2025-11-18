Crimen y Justicia

Los duros fundamentos del tribunal que destituyó a Julieta Makintach como jueza: “Produjo un daño evidente al Poder Judicial”

La sentencia tuvo 115 páginas y fue una votación unánime de los 11 integrantes del jurado. Para la presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Kohan, el hecho denunciado fue probado

Guardar
Los conjueces que integraron el
Los conjueces que integraron el tribunal de Enjuiciamiento en el jury a Makintach. Fotografía: AG La Plata

A casi seis meses de que se destapara el escándalo del documental en el juicio por la muerte de Maradona, Julieta Makintach fue destituida como jueza tras una resolución unánime del jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a cargo de su jury.

El veredicto comunicado este martes se alcanzó tras seis audiencias de debate en La Plata y contó con una extensión de 115 páginas. Los 11 integrantes del tribunal, incluyendo a la presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Hogan, coincidieron en que la hasta hoy magistrada perdió su idoneidad y buena conducta, y votaron a favor de su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial.

La máxima autoridad de la Justicia bonaerense, destacó entre sus fundamentos la gravedad institucional y el daño a la confianza pública, y subrayó la importancia de la imparcialidad y la ética judicial.

En el fallo, al que accedió Infobae, aseguró que los hechos denunciados fueron probados, que quedó acreditado que la “jueza facilitó y participó activamente en la producción del documental, actuando con fines ajenos a la función judicial” y que además mintió cuando le expusieron la prueba.

“La magistrada excedió los límites propios del ejercicio de la función judicial e incumplió los deberes inherentes a la magistratura al participar y colaborar de manera irregular en un proyecto comercial estrechamente vinculado con el juicio que tenía a su cargo”, alegó.

Hilda Kohan, presidenta de la
Hilda Kohan, presidenta de la Suprema Corte Bonaerense y el senador bonaerense, Sergio Vargas

“La difusión de negaciones públicas respecto de hechos objetivamente constatables produjo un daño evidente a la imagen del Poder Judicial”, continuó. Y sentenció: “Un juez competente debe prever las posibles consecuencias de sus actos, dado que la confianza pública exige un estándar elevado y permanente de integridad funcional”.

Sergio Vargas, senador bonaerense e integrante del jurado, fue contundente al subrayar que “la justicia espectáculo desvirtúa la serenidad de espíritu de reflexión que implica la función judicial”.

“El juez está al servicio de la sociedad que le dio una función tan delicada y todos sus actos en el desempeño de ella, solo se justifican en la medida en que la favorezcan”, dijo. Y sostuvo: “Cuando un juez hace de sus actos una búsqueda de atención mediática, con claros fines de fama o notoriedad, genera una sospecha fundada, de que las decisiones o acciones del juez, no están motivadas únicamente por la ley, sino por el deseo de ser la jueza del caso”.

Pablo Agustín Grillo Ciocchini, legislador y abogado, coincidió en que la conducta de la jueza privó a los acusados de un tribunal imparcial. “La actuación de una jueza que durante el proceso tenga otras intenciones que las de juzgar resulta incompatible con el debido proceso”.

Fabián Ramón González, otro de los conjueces, subrayó que ‘no todo lo prohibido está permitido’, como se dice en la Justicia. “Quien no distingue, por sí, lo que está bien de lo que está mal, no posee las condiciones suficientes para el ejercicio de la Magistratura”, dijo. Y agregó: “Quedó probado, también, que no trató, como se intentó aducir, de un ensayo amateur”.

Julieta Makintach con su equipo
Julieta Makintach con su equipo de abogados

Álvaro García Orsi, reconocido abogado platense e integrante del jury, señaló: “Las faltas que se reprochan revisten la misma gravedad desde el punto de vista de la conservación o pérdida de las calidades requeridas para el ejercicio de la magistratura, ya se trate del proceso por la muerte de Diego Armando Maradona o del más anónimo de los individuos”.

María Victoria Lorences, que es actualmente presidenta del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, enfatizó en la sentencia en que la inexistencia de una autorización institucional expresa y formal “concluyen con que fue la Dra. Makintach quien permitió la filmación ‘no autorizada institucionalmente”.

“El proceso llevado adelante no hizo más que confirmar que la Dra. Makintach incurrió en cada una de las faltas señaladas por la acusación”, ratificó.

Los conjueces Guillermo Ricardo Castello, Abigail Gabriela Gómez, Ariel Martínez Bordaisco, Mirta Daniela Greco y Maite Milagros Alvado por su parte, adhirieron a los fundamentos de la Presidenta Hogan, remarcando su “sincera convicción sobre la gravedad de los hechos”.

Temas Relacionados

Julieta MakintachJury a Julieta MakintachJuicio por la muerte de MaradonaHilda HoganSuprema Corte bonaerenseÚltimas noticias

Últimas Noticias

Exclusivo: el video del momento de la explosión en el polo industrial de Ezeiza que investiga la Justicia

Los investigadores lograron recuperar las imágenes de una cámara de seguridad de una empresa lindera a Logischem S.A., donde se originó el fuego

Exclusivo: el video del momento

Rosario: ocho detenidos tras la serie de balaceras en las que resultó herido Dylan Cantero

Los sospechosos fueron aprehendidos en un operativo en barrio Tablada. En el distrito sudoeste, además, se encontró un Peugeot 208 que habría sido utilizado para dispararle al hijo del fundador de Los Monos

Rosario: ocho detenidos tras la

Pidieron la suspensión y el jury para los otros dos jueces del juicio por la muerte de Maradona

Se trata de Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Lo solicitó el abogado Rodolfo Baqué. Sus fundamentos

Pidieron la suspensión y el

Rosario: ofrecen una millonaria recompensa por datos sobre un crimen ocurrido hace 4 años

Maximiliano Gómez fue asesinado por al menos dos hombres que se trasladaban en moto y atacaron a tiros su auto, en el que también viajaba su novia, que resultó ilesa

Rosario: ofrecen una millonaria recompensa

Trampa amorosa: pactaban encuentros por una app de citas pero eran ladrones

La Policía de Córdoba desbarató a la banda tras una serie de allanamientos en distintos barrios de la capital. Una de sus víctimas tenía 61 años

Trampa amorosa: pactaban encuentros por
DEPORTES
Una figura de la selección

Una figura de la selección argentina insistió con su sueño de jugar en River Plate: “En mi familia somos todos hinchas”

Día clave rumbo al Mundial 2026: se definirán los últimos 8 clasificados directos y se repartirán los boletos a los Repechajes

La tajante respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica por la aparición de las parejas de los pilotos de F1 en la TV

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

La estrella de UFC que se hizo viral por sus gestos mientras recibía una paliza: se recuperó, ganó con un KO implacable y se llevó el bono de 50 mil dólares

TELESHOW
Las reacciones de Gianinna y

Las reacciones de Gianinna y Dieguito Maradona tras la destitución de la jueza Makintach: “Justicia por papá”

La inesperada reacción de Wanda Nara luego de las entrevistas de la China Suárez y Mauro Icardi

Las fotos sensuales de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que encendieron las redes

Ricardo Darín contó el pedido especial que le hizo el Chino cuando le anunció que iba a ser abuelo

Armaron una banda de cumbia y recaudaron una cifra millonaria: la emoción de Guido Kaczka con los bomberos de Salto

INFOBAE AMÉRICA

Hacia una Alianza Digital Verde

Hacia una Alianza Digital Verde Europa y América Latina

El pequeño país de Esuatini es el primer africano en recibir la vacuna antirretroviral contra el VIH dos veces al año

Mundial 2026 impulsa debate sobre regulación de apuestas en México

“Safaris humanos” en Sarajevo: quiénes y cómo revelaron la macabra trama de los francotiradores que pagaban por asesinar

Una estudiante secuestrada en Nigeria logró escapar y se encuentra a salvo