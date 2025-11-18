Crimen y Justicia

El caso Guillemet, el prófugo que deberá ser juzgado otra vez por trata de personas

La Corte Suprema rechazó una queja que su defensa presentó luego de que Casación resolviera suspender todos los recursos presentados hasta que se ponga a derecho

Guardar

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso en queja presentado por la defensa de Gastón Guillemet, actualmente uno de los prófugos más buscados del país y por quien el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien aporte información comprobable que permita localizarlo.

El máximo tribunal en las últimas horas resolvió no hacer lugar a la queja de la defensa que se oponía a que lo juzguen nuevamente por trata de personas, como había fallado la derecha a la Cámara Federal de Casación Penal.

Guillemet está acusado de haber trasladado desde la provincia de Chaco a la Ciudad de Buenos Aires a varias jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, entre ellas tres adolescentes de 14, 17 y 19 años.

Según la acusación, el imputado las habría engañado con la promesa de empleo y, al llegar a Buenos Aires, las sometió a explotación sexual.

La causa se remonta a hechos ocurridos en diciembre de 2010, cuando Guillemet, residente de Adrogué, viajó a la localidad de Villa Berthet en Chaco para captar a las víctimas.

El proceso judicial avanzó con el fiscal Diego Luciani solicitando una pena de 11 años de prisión. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N°7 condenó a Guillemet a tres años de cárcel por considerar que desconocía la edad de una de las víctimas, aplicando entonces la figura de trata de personas mayores de edad. Incluso, fue absuelto en el caso que involucraba a la adolescente de 14 años.

El fallo del tribunal señaló: “Tengo por debidamente acreditado, con las pruebas incorporadas al debate, que Gastón Guillemet con la colaboración de M.S.C. captaron, trasladaron desde la localidad de Villa Berthet -Provincia de Chaco- y acogieron en el departamento a ‘L’ y ‘M’, con fines de explotación sexual, valiéndose para ello del engaño y del aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las nombradas”.

Respecto a la menor de 14 años, se agregó que, aunque no tuvo relevancia penal, se verificó que el traslado se realizó bajo la aquiescencia de la madre y en circunstancias similares a las otras jóvenes.

El caso escaló judicialmente cuando la Fiscalía apeló y la Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena, ordenando un nuevo juicio. Sin embargo, Guillemet nunca se presentó a la audiencia fijada para el segundo debate oral. La Justicia declaró su rebeldía y dictó la captura internacional en octubre de 2023.

Un año después, Casación resolvió suspender todos los recursos presentados por la defensa hasta que Guillemet se presente ante el tribunal.

El abogado del prófugo interpuso un recurso de queja, pero la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la solicitud con el argumento de que el imputado sigue prófugo.

Temas Relacionados

Gastón GuillemetChacoprófugosúltimas noticiastrata de personas

Últimas Noticias

Quedó firme la condena al hijo de Pappo por violencia de género: ¿irá preso?

Luciano Napolitano apeló a la Corte Suprema de Justicia la pena de tres años y ocho meses de prisión, pero el máximo tribunal rechazó la presentación de la defensa

Quedó firme la condena al

Los antecedentes del empresario panadero que guardaba 500 mil dólares de una banda narco

El hombre está acusado de manejar parte del dinero de la organización narco residual del Clan Villalba. Al momento de su arresto, llevaba encima $262.700, 15 reales, y 31 tarjetas de crédito y débito a su nombre

Los antecedentes del empresario panadero

Tragedia en José C. Paz: el conductor que dejó a tres chicos huérfanos iba con exceso de velocidad y logró la excarcelación

La Justicia se la concedió con una caución de 30 millones de pesos. Una pericia determinó que manejaba en promedio a 88 kilómetros por hora. Lo indagarán nuevamente para agravarle la imputación

Tragedia en José C. Paz:

El caso Loan: el freno de la Justicia para el intento de los imputados de dilatar la llegada de la causa a juicio

La decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes mantiene el expediente en el fuero federal

El caso Loan: el freno

Caso Matías Berardi: la Corte Suprema le puso freno a los anhelos de una condenada de lograr salidas transitorias

El máximo tribunal consideró inadmisible la presentación de la defensa de Ana Cristina Moyano, que fue sentenciada a 24 años de prisión

Caso Matías Berardi: la Corte
DEPORTES
El esperanzador posteo de Alpine

El esperanzador posteo de Alpine con Colapinto y Gasly en la previa del GP de Las Vegas de la F1

La confesión de Diego Latorre sobre sus ganas de lanzarse como técnico profesional

Tras la clasificación de España al Mundial, cuándo y dónde se jugaría la Finalíssima contra Argentina

Aprevide le levantó la sanción a Racing y jugará con público el choque decisivo ante River por el Torneo Clausura

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

TELESHOW
Pampita contó en qué clase

Pampita contó en qué clase elige volar: “Mil veces voy en economy, porque yo prefiero invitar amigos”

Así fue el tierno reencuentro de Wanda Nara con sus hijas: “Merienda en el camarín de mamá”

La increíble propuesta que Mauro Icardi le hizo a Luis Ventura: “Organizar un Martín Fierro de las telenovelas turcas”

Julieta Poggio contó que cambió de religión tras su viaje a Tailandia: cuál es y qué la impulsó a adoptarla

La velada íntima en la que Corcho Rodríguez abrió su atelier y emocionó a Johnny Depp: “Mi hermano de distinta madre”

INFOBAE AMÉRICA

El PBI regional crece solo

El PBI regional crece solo 0,9% anual y resurge el temor por otra “década perdida”

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el sur del Líbano

Estados Unidos ante el desafío del ‘gerrymandering’

Zelensky pidió usar los activos rusos congelados para reforzar la defensa aérea de Ucrania

Tras el impacto de Melissa, Jamaica reclama USD 9.500 millones: “Víctimas de las acciones de otros”