El caso Guillemet, el prófugo que deberá ser juzgado otra vez por trata de personas

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso en queja presentado por la defensa de Gastón Guillemet, actualmente uno de los prófugos más buscados del país y por quien el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien aporte información comprobable que permita localizarlo.

El máximo tribunal en las últimas horas resolvió no hacer lugar a la queja de la defensa que se oponía a que lo juzguen nuevamente por trata de personas, como había fallado la derecha a la Cámara Federal de Casación Penal.

Guillemet está acusado de haber trasladado desde la provincia de Chaco a la Ciudad de Buenos Aires a varias jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, entre ellas tres adolescentes de 14, 17 y 19 años.

Según la acusación, el imputado las habría engañado con la promesa de empleo y, al llegar a Buenos Aires, las sometió a explotación sexual.

La causa se remonta a hechos ocurridos en diciembre de 2010, cuando Guillemet, residente de Adrogué, viajó a la localidad de Villa Berthet en Chaco para captar a las víctimas.

El proceso judicial avanzó con el fiscal Diego Luciani solicitando una pena de 11 años de prisión. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N°7 condenó a Guillemet a tres años de cárcel por considerar que desconocía la edad de una de las víctimas, aplicando entonces la figura de trata de personas mayores de edad. Incluso, fue absuelto en el caso que involucraba a la adolescente de 14 años.

El fallo del tribunal señaló: “Tengo por debidamente acreditado, con las pruebas incorporadas al debate, que Gastón Guillemet con la colaboración de M.S.C. captaron, trasladaron desde la localidad de Villa Berthet -Provincia de Chaco- y acogieron en el departamento a ‘L’ y ‘M’, con fines de explotación sexual, valiéndose para ello del engaño y del aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las nombradas”.

Respecto a la menor de 14 años, se agregó que, aunque no tuvo relevancia penal, se verificó que el traslado se realizó bajo la aquiescencia de la madre y en circunstancias similares a las otras jóvenes.

El caso escaló judicialmente cuando la Fiscalía apeló y la Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena, ordenando un nuevo juicio. Sin embargo, Guillemet nunca se presentó a la audiencia fijada para el segundo debate oral. La Justicia declaró su rebeldía y dictó la captura internacional en octubre de 2023.

Un año después, Casación resolvió suspender todos los recursos presentados por la defensa hasta que Guillemet se presente ante el tribunal.

El abogado del prófugo interpuso un recurso de queja, pero la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la solicitud con el argumento de que el imputado sigue prófugo.