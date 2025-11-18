Crimen y Justicia

Cayó en Neuquén la banda narcocriminal comandada por la “Reina Blanca”

La Policía Federal detuvo a la mujer que comercializaba droga y armas en el barrio General San Martín de la localidad de Cutral Co-Plaza Huincul

La "Reina Blanca" fue detenida
La "Reina Blanca" fue detenida en un operativo de la Policía Federal en Cutral-Co Plaza Huincul de la provincia de Neuquén (Policía Federal)

El barrio General San Martín de Cutral Co-Plaza Huincul presenció uno de los mayores operativos contra el narcotráfico en la provincia de Neuquén.

En esa localidad, la Policía Federal Argentina (PFA), bajo supervisión del Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial, capturó a “la Reina Blanca”, la mujer señalada como líder de una red dedicada a la distribución de drogas y armas.

En una serie de allanamientos simultáneos, la fuerza detuvo a 24 personas y decomisó armamento, estupefacientes y dinero en efectivo, según informaron fuentes oficiales.

Durante la madrugada de este lunes, una intensa movilización policial alteró la rutina en el sector de monoblocks donde, según las autoridades, funcionaba la base de operaciones de esta organización.

Las pesquisas iniciaron por denuncias anónimas de vecinos que alertaron sobre la venta de droga y la actividad de “soldaditos”, jóvenes que custodiaban la zona e intimidaban a quienes se manifestaban en contra de la red.

La investigación fue liderada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, en coordinación con el MPF y la Policía de Neuquén. De acuerdo con información oficial, las primeras pistas surgieron de los canales habilitados por las fuerzas de seguridad para recibir denuncias ciudadanas.

La organización desbaratada estaba compuesta por al menos veinte miembros, muchos de ellos con antecedentes penales relevantes, según informó el portal LM Neuquén.

La estructura del grupo incorporaba a quienes gestionaban el acopio y distribución de drogas y armas, además de vigilantes encargados de detectar movimientos sospechosos y proteger el circuito delictivo.

Los operativos se concentraron en monoblocks del barrio General San Martín y en inmuebles ubicados sobre Ejército Argentino, San José y otros sectores de Cutral Co. Los procedimientos contaron con el apoyo de la División Antidrogas Cipolletti, cuya unidad K9 colaboró en la detección de drogas.

Según el parte oficial, se allanaron 18 unidades funcionales utilizadas para acopiar armas de fuego y estupefacientes. En el operativo, las fuerzas decomisaron dos pistolas calibre 9 y 22 milímetros, un revólver calibre 38, un pistolón 14 y más de dos centenares de cartuchos de diferentes calibres.

Además, se incautaron envoltorios de cocaína y marihuana listos para su comercialización, más de 400 mil pesos en efectivo y casi medio centenar de teléfonos celulares, de acuerdo con los datos difundidos oficialmente.

El material incautado en los
El material incautado en los allanamientos (Policía Federal)

Uno de los hallazgos destacados fue un automóvil con impactos de bala en la carrocería, que se presume habría sido empleado en enfrentamientos con bandas rivales.

Entre los 24 detenidos hay 12 mujeres y 12 hombres, todos mayores de edad y con antecedentes penales, según confirmó el MPF. La “Reina Blanca”, principal sospechosa, fue puesta bajo custodia junto al resto de la cúpula y miembros operativos.

Todos los implicados quedaron a disposición de la fiscalía provincial, encabezada por Gastón Liotard, y del juez Ignacio Pombo, responsable de conducir la inminente audiencia de formulación de cargos. Las acusaciones alcanzan delitos como narcotráfico y tenencia ilegal de armas de guerra.

El despliegue se enmarcó en los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que coordinó recursos de diversas dependencias como la Superintendencia de Operaciones Policiales y unidades especializadas.

De acuerdo a los reportes obtenidos, este operativo marca un precedente en la lucha contra el narcomenudeo y el tráfico de armas en la comarca Cutral Co – Plaza Huincul. La acción conjunta de la PFA, la fiscalía provincial y la policía neuquina se apoyó en la colaboración de los residentes locales, cuya participación fue clave para la apertura y éxito de la causa.

La investigación permanece abierta, mientras la justicia avanza sobre la red patrimonial de los detenidos y la posible relación con otros hechos violentos en la región.

