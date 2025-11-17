Un comerciante de Río Negro atacó con un machete a un ladrón y le cortó la mano: “Estamos cansados de esta gente”

Un comerciante de Río Negro atacó con un machete a un ladrón y le cortó la manó

El sábado, el propietario de una regalería en la ciudad de Allen, provincia de Río Negro, fue detenido luego de que utilizó un machete para herir gravemente en la mano a un hombre que intentaba robarle. El episodio, que ocurrió fuera de su local, generó una ola de reacciones entre los vecinos y reavivó el debate sobre la justicia por mano propia en la región.

El comerciante, conocido en el barrio como Jarita, permaneció varias horas demorado en la comisaría de la ciudad, mientras que el herido fue trasladado al hospital, según reportó El Diario de Allen.

La noticia provocó un fuerte respaldo de numerosos vecinos, quienes expresaron su apoyo a través de comentarios públicos. Entre las voces que se manifestaron, algunos calificaron al comerciante como “un héroe” y consideraron que “le hizo un bien a la sociedad”, mientras que otros reclamaron su inmediata liberación y justificaron su accionar ante la reiteración de hechos delictivos en la zona.

“Vayamos todos a la comisaría y que suelten al Jarita. Está bien lo que hizo, ya estamos cansados de las lacras”, opinó un vecino.

El respaldo social se extendió a quienes conocen personalmente al comerciante. Un residente de Allen afirmó: “Bien por Jarita, lo conozco cuando trabajo en la chacra. Gran persona, buen compañero. Que quede en libertad Jarita y lo felicito porque él tiene lo que tiene trabajando y no robando a nadie”.

No obstante, también hubo advertencias sobre las consecuencias legales de este tipo de reacciones. Una de las opiniones recogidas alertó: “Por más que se cansen de la delincuencia, si actúan como Jara pobre van a terminar presos. Los chorros delincuentes tienen más derechos que uno, tengan eso en cuenta”.

Tras recuperar la libertad en la noche del mismo sábado, Jara ofreció su versión de los hechos en una entrevista con El Diario de Allen, donde reconoció que la “ira” lo dominó durante el incidente.

El comerciante relató que, al regresar a su regalería, se encontró con el presunto ladrón en las inmediaciones del local. Según su testimonio, el hombre comenzó a desafiarlo y amenazarlo, lo que desencadenó la reacción violenta.

Jara explicó que ya conocía al individuo porque le había robado “un par de veces” anteriormente, lo que, en su opinión, motivó el enfrentamiento: “Creo que el delincuente quedó con esa bronca”.

El comerciante detalló que fue hasta su camioneta, tomó el machete que suele llevar para ir de pesca y atacó al sospechoso. “Le largué un sablazo”, relató Jara, y admitió que el golpe tenía como destino la cabeza del hombre. “Por suerte, porque si no estaríamos hablando de un asesinato. En un segundo te podés cagar la vida”, reflexionó el comerciante, subrayando la gravedad potencial del hecho.

En su testimonio, Jara reconoció la desproporción de su accionar: “Reaccioné muy mal, lo reconozco, pero la ira me superó. No digo que salgamos a hacer esto, pero estamos cansados de esta gente que te roba y se caga de risa de vos”, expresó.

Además, enfatizó la situación de vulnerabilidad que atraviesa el sector comercial frente a la delincuencia. “A mí no me van a robar más. El que entre a robar acá que se atenga las consecuencias. Sea mujer, niño, viejo. Voy a cuidar mis cosas, me pudrió”, afirmó el comerciante.

Un policía defendió a una pareja de un robo y mató a un ladrón

Hace unos días, un policía bonaerense mató a un delincuente armado que intentó asaltar a una pareja en motocicleta en la localidad de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero.

El hecho ocurrió en la colectora de la Ruta 8 y la avenida Eva Perón, cuando el agente, que se encontraba fuera de servicio, intervino al observar el intento de robo.

El delincuente, identificado como Joel Axel Andrés Navarro, tenía varios antecedentes penales y estaba vinculado a investigaciones por robos agravados y hechos de violencia, incluso en causas del fuero de menores.

Tras recibir un disparo en el tórax, Navarro fue trasladado en un patrullero al Hospital Bocalandro, donde ingresó sin vida.

El asaltante, que actuó a cara descubierta, amenazó a la pareja con un arma de fuego y obligó al conductor a detener la marcha. Al advertir la situación, el sargento desenfundó su pistola reglamentaria Bersa calibre 9 milímetros y efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en el agresor.