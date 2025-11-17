Crimen y Justicia

Nueva pista en el crimen de la psiquiatra: ¿la víctima tenía un acosador?

Así lo sugirieron dos amigas de Virginia Franco a la Policía Bonaerense. Esperan que declaren como testigos en las próximas horas. Las pericias que faltan: antenas de celulares y barridos de cámaras. El caso está en manos del fiscal Álvaro Garganta

Virginia Franco, la psiquiatra asesinada
Virginia Franco, la psiquiatra asesinada en City Bell

Una inquietante pista ingresó en las últimas horas en el expediente que investiga el brutal crimen de Virginia Franco, la psiquiatra platense asesinada de una puñalada en el cuello el viernes pasado en su casa de la zona de City Bell. La víctima, supuestamente, habría tenido un acosador, un sospechoso desconocido hasta ahora en la trama.

Así lo sugirieron dos amigas de la víctima, que se presentaron ante la Policía Bonaerense, en un testimonio que aún no fue judicializado en la causa a cargo del fiscal Álvaro Garganta y la DDI local.

Inicialmente, la Policía Bonaerense sospechó de que el crimen se trataba de un homicidio en ocasión de robo. Sin embargo, dos autos fueron encontrados en la casa de la víctima, así como su televisor y su notebook. Solo faltaba el celular de Franco. Las nuevas testigos declararon que la psiquiatra vivía pendiente de su teléfono ya que había alguien “que la molestaba”, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Hoy, esta pista es analizada por el fiscal Garganta.

Las fotos de la casa
Las fotos de la casa donde ocurrió el crimen

El fiscal aguarda los resultados de la pericia a la notebook de la psiquiatra -de donde podría surgir la identidad del posible acusador-, así como el análisis de impactos de antenas del teléfono de Franco. La revisión de cámaras de seguridad de la zona todavía no dieron resultados; Franco no tenía una cámara en su casa y los dispositivos de las casas aledañas filman pero no graban.

La esperanza está puesta en una barrida de las filmaciones de las inmediaciones, en combinación con la data de muerte definida por el informe de autopsia, que aseveró que Franco fue asesinada el viernes pasado.

Pablo B., el empresario de 47 años que alertó el crimen, es considerado un testigo en la causa. Recuperó la libertad el sábado tras pasar 12 horas demorado, luego de recibir a la Bonaerense en la casa de Franco en City Bell.

Entregó sus dos teléfonos a las autoridades, que también serán peritados.

La entrada a la casa
La entrada a la casa de la víctima

De acuerdo a las fuentes, aseguró ser un amigo de Franco, a pesar de que vecinos de la víctima lo señalaron como una figura de cierto control en la vida de la psiquiatra, encargo de, supuestamente, manejar sus plazos fijos y redes sociales. Incluso fue quien le hizo posible a los investigadores abrir la notebook de Franco al tipear la clave de acceso.

“Colaboró en todo momento”, aseguró una fuente clave.

Los accesos a la casa tampoco fueron violentados. Es posible el asesino haya saltado la pared de la entrada para huir por la puerta delantera. La puñalada que mató a Franco tampoco se condice con la mecánica de un homicidio en ocasión de robo.

Los forenses notaron rápidamente el corte en el cuello, del lado de la yugular; la autopsia posterior determinó que Franco falleció desangrada tras un shock hipovolémico. El cuerpo evidenciaba otros cortes, producto de posibles maniobras defensivas.

