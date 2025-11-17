Crimen de la psiquiatra en La Plata: el misterio del empresario demorado y las fotos de la casa donde la mataron

Virginia Franco, la víctima asesinada en City Bell

Virginia Franco, una reconocida psiquiatra de La Plata, fue hallada muerta en su casa de la zona de City Bell este último fin de semana. Los forenses notaron rápidamente un corte en el cuello, del lado de la yugular, que le habría costado la vida; la autopsia posterior determinó que Franco falleció desangrada tras un shock hipovolémico. El cuerpo evidenciaba otros cortes, producto de posibles maniobras defensivas. La Policía Bonaerense llegó al lugar tras una alerta de Pablo B., un empresario de 47 años que se presentaba como amigo de la víctima.

La escena fue peritada. El hecho parecía un posible homicidio en ocasión de robo, pero los ladrones de La Plata especialistas en entraderas no matan a puñaladas. Había unos pocos cajones abiertos en la habitación; las cerraduras no habían sido forzadas. Se halló su notebook sobre una mesa, así como sus televisores y dos autos dentro de la casa, ambos con las llaves puestas.

Sin embargo, una revisión en el lugar determinó que solo faltaba el teléfono celular de la víctima. Todavía no fue encontrado.

La puerta de entrada a la casa donde encontraron el cuerpo de la psiquiatra

Pablo B., divorciado, de 45 años, fue demorado, en una causa a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Declaró ante el fiscal durante el fin de semana. Sin embargo, está libre; el hombre que se presentaba como amigo de Franco declaró como testigo y no como imputado, asegura una fuente del caso a Infobae. Entregó sus dos teléfonos a los investigadores.

“No es sospechoso”, asevera una alta fuente del expediente.

Un armario en la casa de Franco, peritado por la Policía Bonaerense

Mientras tanto, la Bonaerense, con una causa en manos de la DDI de La Plata, busca otras hipótesis. El fiscal Garganta aguarda los resultados de la pericia a la notebook de la víctima, así como los análisis a los dos celulares de Pablo B. y los impactos de antenas de teléfonos celulares de ambos.

Sin embargo, otros en torno a la causa por el crimen de Franco mantienen sus dudas. Pablo B. fue señalado por vecinos de la psiquiatra, que declararon a los investigadores policiales.

La hipótesis de robo pierde fuerza: solo faltaba el celular de la víctima

“Los vecinos manifestaron que era más que un amigo; le manejaba las cuentas bancarias, plazos fijos y redes sociales, entraba y salia de la casa como quería. No era querido en el barrio, supuestamente aisló a Franco, que era viuda y 17 años mayor que él”, asevera un investigador.

Mientras tanto, otras fuentes aseguran que el hombre de 45 años colaboró plenamente en la causa.

Pablo B., de acuerdo a registros comerciales consultados por este medio, se encuentra registrado como empresario en ARCA, con dos firmas dedicadas a negocios como los préstamos y la informática en los últimos años. Por otraparte, tiene un largo historial como empleado de diferentes organismos estatales vinculados a la infancia y la educación.

También, trabaja para un organismo que nuclea a los psicólogos platenses. Según su propio testimonio, conoció a Franco allí hace dos años. Aseguró, también, que vio a la psiquiatra el jueves último. Franco fue asesinada el viernes, de acuerdo a la data de muerte determinada en la autopsia.

El ingreso a la vivienda