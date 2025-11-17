Crimen y Justicia

Este lunes comienzan las pericias para determinar el origen del incendio en Ezeiza

Con el fuego controlado en la mayor parte del Polígono Industrial Spegazzini, los especialistas podrán ingresar al lugar para realizar las pericias correspondientes y avanzar con la investigación

Guardar
Este lunes comienza los peritajes
Este lunes comienza los peritajes en Ezeiza (Foto: Jaime Olivos)

Luego de que este domingo las aseguradoras comenzaran a inspeccionar los daños ocasionados por el incendio que arrasó el Polígono Industrial Spegazzini en Ezeiza, este lunes será el turno de los peritos de la Justicia que se harán presentes en el lugar de los hechos para intentar determinar el origen del fuego que se desató el viernes por la noche, afectó a 21 empresas y generó pérdidas millonarias.

La investigación judicial, a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, bajo la jurisdicción del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, se había visto demorada porque las llamas y el humo impedían el acceso de los peritos. Ahora, con el fuego controlado en la mayor parte del área, los especialistas podrán ingresar al lugar para realizar las pericias correspondientes.

En el plano judicial, la causa se tramita bajo la carátula provisoria de “incendio”. Esta calificación podría modificarse o incluso descartarse si los peritajes no permiten individualizar una responsabilidad penal.

El ingreso de los peritos al área afectada será clave para identificar los puntos de origen y propagación, examinar huellas térmicas y patrones de daño, evaluar variables de ventilación y buscar posibles trazas de acelerantes. Solo con esa evidencia, la fiscalía podrá determinar si existieron conductas humanas vinculadas con el inicio o la expansión del siniestro, o si se trató de un evento que no encuadra en una hipótesis penal individualizable.

La investigación judicial está a
La investigación judicial está a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza

“Este lunes van a empezar los peritajes”, confirmó Patricia Bullrich que, en diálogo con LN+, comentó que, a pesar de que “esta es una causa de la provincia de Buenos Aires, la Policía Federal colabora porque tiene un cuerpo muy especializado”.

“Desde el primer segundo empezamos a colaborar. Llegó primero Gendarmería a cortar el tránsito de la autopista porque podía haber problemas. Estaban los bomberos locales, los bomberos de la Policía Bonaerense, llegaron los bomberos de la Federal. Fue un trabajo en conjunto”, relató la senadora electa.

El combate del incendio movilizó a más de 50 dotaciones de bomberos provenientes de Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, San Vicente, Marcos Paz, Morón, Tres de Febrero y Brandsen, entre otros distritos, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El operativo incluyó cisternas, equipos de respiración autónoma y brigadas especializadas en materiales peligrosos, en colaboración con la Policía Federal, la Cruz Roja, el Ministerio de Salud provincial y Defensa Civil.

El trabajo de los Bomberos
El trabajo de los Bomberos para contener el fuego que se desató. (AP)

Además, habló sobre los trabajos que comenzarán este lunes para determinar el origen del fuego. “Ya veremos cuál fue la razón de este incendio tan grande. Habrá que ver si tenían o no tenían todos los elementos de seguridad, y si fue un hecho adrede o fue un incendio ocasional. Esas son las cosas que con un peritaje se logran saber”, afirmó Bullrich.

Por el momento se cree que el foco inicial del incendio tuvo lugar alrededor de las 21 horas en un depósito de la empresa Logischem, donde una explosión desencadenó el fuego que se propagó rápidamente a otras compañías del polígono, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast.

Sin embargo, esta es tan solo una hipótesis y no está apoyada en datos técnicos, sino en testimonios de personas presentes en la zona al momento de la primera explosión. Estas declaraciones, junto con los relevamientos de bomberos y las imágenes de cámaras de seguridad, serán analizadas en profundidad para establecer con precisión el punto de inicio del incendio.

"Los daños son incalculables", comentó
"Los daños son incalculables", comentó un empresario (Jaime Olivos)

Los inspectores empezaron a trabajar y el testimonio de uno de los empresarios

La onda expansiva del siniestro fue tan intensa que ninguna de las empresas resultó indemne. Mariano Belvisi, propietario de una planta de residuos industriales en el polígono, relató que el incendio se detuvo a escasos metros de su predio, pero aun así sufrió daños considerables.

“A mí me voló todas las ventanas y me sacó de lugar un portón que, cuando lo instalaron, lo tuvo que hacer una grúa por el peso que tiene. No tiene explicación física lo que ocurrió”, afirmó.

El empresario recibió este domingo la visita del inspector de su aseguradora, quien realizó una inspección ocular y le indicó los trabajos de reparación necesarios. Según explicó, para los daños edilicios, cada propietario puede elegir la empresa que realizará las obras, y la aseguradora se encarga de coordinar y costear los trabajos.

Imagen aérea del Polígono Industrial
Imagen aérea del Polígono Industrial Ezeiza, todavía humeante durante la tarde del sábado. (Foto: Jaime Olivos)

Las dimensiones de los predios afectados varían considerablemente: mientras Belvisi cuenta con 6.000 metros cuadrados distribuidos en dos galpones, otros empresarios poseen instalaciones de hasta tres hectáreas (30.000 metros cuadrados).

El propio Belvisi subrayó la diferencia que implica asegurar este tipo de infraestructuras: “Pago bastante de seguro y (por eso) tenemos una relación diferente de quien paga el seguro del auto. Es mucho dinero”.

El fuego no solo destruyó estructuras edilicias, sino que también arrasó con maquinaria de alto valor, unidades completas de producción y camiones.

El empresario, que presenció el desarrollo del predio desde sus inicios, describió el panorama actual con crudeza: “Vi crecer este predio hermoso y ahora parece una zona de guerra. Fue bravo ver cómo quedó todo. Es terrible. Pero ya empezamos de nuevo. Estamos dispuestos a lucharla”.

El foco inicial se localizó
El foco inicial se localizó en un depósito de la empresa Logischem, donde una explosión desencadenó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente a otras compañías del área. (Foto: AFP)

Temas Relacionados

EzeizaCarlos SpegazziniIncendioFuegoPolígono Industrial EzeizaPatricia BullrichProvincia de Buenos AiresPeritajesÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Un joven cumplía una condena en su casa por un homicidio y le disparó a su novia en la garganta

La policía detuvo al agresor de 18 años. La víctima, de 19, se encuentra en estado delicado. Las autoridades intentan determinar cuál fue el detonante

Un joven cumplía una condena

Mientras aguardan la fijación de las penas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el clan Sena se reunió en la cárcel

Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena, fueron hallados culpables de la desaparición y crimen de la mujer

Mientras aguardan la fijación de

Violento robo en Córdoba: delincuentes emboscaron a un vecino y lo golpearon en el piso para sacarle el celular

El hecho fue registrado por las cámaras del sistema de videovigilancia 911 y ambos fueron detenidos por la Policía

Violento robo en Córdoba: delincuentes

Un comerciante de Río Negro atacó con un machete a un ladrón y le cortó la mano: “Estamos cansados de esta gente”

El propietario de una regalaría en la ciudad de Allen admitió que el machetazo tenía como destino la cabeza del hombre, aunque reconoció la desproporción de su accionar. Tras se demorado, quedó en libertad

Un comerciante de Río Negro

Hallaron asesinada a una reconocida psiquiatra en su casa de La Plata: la sospecha sobre un amigo

El crimen ocurrió en la localidad de City Bell. La mujer, de 68 años, era viuda y vivía sola. Lo investigan como un robo que “se les fue de las manos”

Hallaron asesinada a una reconocida
DEPORTES
Javier Frana, en la previa

Javier Frana, en la previa del choque con Alemania por Copa Davis: el nuevo formato, las chances argentinas y su amor por San Lorenzo

El fotógrafo de Senna reveló los secretos de cómo se convirtió en estrella de la F1 y elogió a Colapinto: “Su parecido con Ayrton es increíble”

La Selección Argentina de Copa Davis participó de la gala oficial y acelera su preparación en Bolonia

7 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: de su reacción por la comparación de Paredes con Scaloni al mensaje que ilusiona al hincha

La emoción de Nacho Russo al recordar a su padre: de la ovación en La Bombonera al gesto del uruguayo que encontró la camiseta homenaje

TELESHOW
Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en

Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en la mujer y la madre que debía ser”

Maxi López arrinconó a Wanda Nara por los rumores con el futbolista Achraf Hakimi: “¿No hubo un marroquí?"

Un exfinalista de Gran Hermano movilizó a sus fans con una rifa solidaria en medio de su lucha contra el cáncer

La divertida despedida de soltera de Cande Ruggeri: disfraz sexy, limusina y champagne

Tres generaciones de Fantino felices, mientras “papá” se recupera de una operación

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio revela qué le

Un estudio revela qué le sucede al cerebro después de una noche sin dormir

El día que una tumba habló: la historia del epitafio que acusó falsamente de un crimen a dos hombres

El parricidio que expuso años de abuso y sacudió a Estados Unidos en los ‘80

La tragedia del “Capitán Santa”: el misterioso naufragio que sembró árboles de Navidad en las playas de Chicago

400 trabajadores, un roble gigante y pura magia: cómo se construyó Hobbiton, la aldea de “El señor de los anillos”