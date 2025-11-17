Este lunes comienzan las pericias para determinar el origen del incendio en Ezeiza

Este lunes comienza los peritajes en Ezeiza (Foto: Jaime Olivos)

Luego de que este domingo las aseguradoras comenzaran a inspeccionar los daños ocasionados por el incendio que arrasó el Polígono Industrial Spegazzini en Ezeiza, este lunes será el turno de los peritos de la Justicia que se harán presentes en el lugar de los hechos para intentar determinar el origen del fuego que se desató el viernes por la noche, afectó a 21 empresas y generó pérdidas millonarias.

La investigación judicial, a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, bajo la jurisdicción del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, se había visto demorada porque las llamas y el humo impedían el acceso de los peritos. Ahora, con el fuego controlado en la mayor parte del área, los especialistas podrán ingresar al lugar para realizar las pericias correspondientes.

En el plano judicial, la causa se tramita bajo la carátula provisoria de “incendio”. Esta calificación podría modificarse o incluso descartarse si los peritajes no permiten individualizar una responsabilidad penal.

El ingreso de los peritos al área afectada será clave para identificar los puntos de origen y propagación, examinar huellas térmicas y patrones de daño, evaluar variables de ventilación y buscar posibles trazas de acelerantes. Solo con esa evidencia, la fiscalía podrá determinar si existieron conductas humanas vinculadas con el inicio o la expansión del siniestro, o si se trató de un evento que no encuadra en una hipótesis penal individualizable.

“Este lunes van a empezar los peritajes”, confirmó Patricia Bullrich que, en diálogo con LN+, comentó que, a pesar de que “esta es una causa de la provincia de Buenos Aires, la Policía Federal colabora porque tiene un cuerpo muy especializado”.

“Desde el primer segundo empezamos a colaborar. Llegó primero Gendarmería a cortar el tránsito de la autopista porque podía haber problemas. Estaban los bomberos locales, los bomberos de la Policía Bonaerense, llegaron los bomberos de la Federal. Fue un trabajo en conjunto”, relató la senadora electa.

El combate del incendio movilizó a más de 50 dotaciones de bomberos provenientes de Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, San Vicente, Marcos Paz, Morón, Tres de Febrero y Brandsen, entre otros distritos, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El operativo incluyó cisternas, equipos de respiración autónoma y brigadas especializadas en materiales peligrosos, en colaboración con la Policía Federal, la Cruz Roja, el Ministerio de Salud provincial y Defensa Civil.

El trabajo de los Bomberos para contener el fuego que se desató. (AP)

Además, habló sobre los trabajos que comenzarán este lunes para determinar el origen del fuego. “Ya veremos cuál fue la razón de este incendio tan grande. Habrá que ver si tenían o no tenían todos los elementos de seguridad, y si fue un hecho adrede o fue un incendio ocasional. Esas son las cosas que con un peritaje se logran saber”, afirmó Bullrich.

Por el momento se cree que el foco inicial del incendio tuvo lugar alrededor de las 21 horas en un depósito de la empresa Logischem, donde una explosión desencadenó el fuego que se propagó rápidamente a otras compañías del polígono, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast.

Sin embargo, esta es tan solo una hipótesis y no está apoyada en datos técnicos, sino en testimonios de personas presentes en la zona al momento de la primera explosión. Estas declaraciones, junto con los relevamientos de bomberos y las imágenes de cámaras de seguridad, serán analizadas en profundidad para establecer con precisión el punto de inicio del incendio.

"Los daños son incalculables", comentó un empresario (Jaime Olivos)

Los inspectores empezaron a trabajar y el testimonio de uno de los empresarios

La onda expansiva del siniestro fue tan intensa que ninguna de las empresas resultó indemne. Mariano Belvisi, propietario de una planta de residuos industriales en el polígono, relató que el incendio se detuvo a escasos metros de su predio, pero aun así sufrió daños considerables.

“A mí me voló todas las ventanas y me sacó de lugar un portón que, cuando lo instalaron, lo tuvo que hacer una grúa por el peso que tiene. No tiene explicación física lo que ocurrió”, afirmó.

El empresario recibió este domingo la visita del inspector de su aseguradora, quien realizó una inspección ocular y le indicó los trabajos de reparación necesarios. Según explicó, para los daños edilicios, cada propietario puede elegir la empresa que realizará las obras, y la aseguradora se encarga de coordinar y costear los trabajos.

Imagen aérea del Polígono Industrial Ezeiza, todavía humeante durante la tarde del sábado. (Foto: Jaime Olivos)

Las dimensiones de los predios afectados varían considerablemente: mientras Belvisi cuenta con 6.000 metros cuadrados distribuidos en dos galpones, otros empresarios poseen instalaciones de hasta tres hectáreas (30.000 metros cuadrados).

El propio Belvisi subrayó la diferencia que implica asegurar este tipo de infraestructuras: “Pago bastante de seguro y (por eso) tenemos una relación diferente de quien paga el seguro del auto. Es mucho dinero”.

El fuego no solo destruyó estructuras edilicias, sino que también arrasó con maquinaria de alto valor, unidades completas de producción y camiones.

El empresario, que presenció el desarrollo del predio desde sus inicios, describió el panorama actual con crudeza: “Vi crecer este predio hermoso y ahora parece una zona de guerra. Fue bravo ver cómo quedó todo. Es terrible. Pero ya empezamos de nuevo. Estamos dispuestos a lucharla”.

El foco inicial se localizó en un depósito de la empresa Logischem, donde una explosión desencadenó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente a otras compañías del área. (Foto: AFP)