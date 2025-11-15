Crimen y Justicia

“Cuidado, andá para atrás”: el video del momento en el que explotó una fábrica en Ezeiza

Una vecina grabó el momento exacto en el que se escucha una de las explosiones

Guardar
El video del momento en el que explotó una fábrica en Ezeiza

Un grupo de vecinos de Ezeiza grabó el momento exacto en el que explota una fábrica del polo industrial del municipio. Si bien aún no hay información oficial sobre lo ocurrido, el impactante fuego y los ruidos de las explosiones dan cuenta de que se trata de un grave siniestro que podría tener consecuencias de magnitud.

Quienes grabaron el video están arriba de un auto y se escuchan sus gritos apenas ocurre la explosión: “Tapate el oído, vayan para atrás, hacé para atrás Daniel. Dios. ¿Qué es eso? Justo lo filmé encima. Metete para acá, no vayas para allá. Me agarró miedo", se la escucha decir a la mujer que hizo la filmación.

Aún hay muy poca información oficial sobre lo ocurrido. El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, habló con C5N y dio algunas precisiones mientras se dirigía al lugar de los hechos: “Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”.

En el lugar hay 15 dotaciones de bomberos y seguirán llegando más.

Por el momento, no hay información oficial respecto a heridos o daños alcanzados.

“Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión. Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”, agregó Granados.

Noticia en Desarrollo

Temas Relacionados

Explosión en EzeizaEzeizaPolo industrial de EzeizaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una mujer denunció que su ex pareja entró por una ventana y la violó en su casa

La denunciante dijo ante la policía que ya había hecho 35 denuncias penales contra el acusado por violencia de género, amenazas, desobediencia, lesiones leves y abuso sexual, y que tenía una restricción perimetral

Una mujer denunció que su

La maniobra de los policías acusados de sacar a presos para realizar trabajos de albañilería en una casa de veraneo en Tucumán

El ahora ex comisario Gustavo Javier Beltrán (50) y dos efectivos de la policía provincial fueron imputados por varios delitos. La Justicia les dictó la prisión preventiva

La maniobra de los policías

Video: un motochorro intentó robarle a una turista rusa, forcejearon y ella logró retenerlo hasta que lo arrestaron

El hecho ocurrió en Palermo. La mujer se resistió al forcejeo y poco después lo detuvieron

Video: un motochorro intentó robarle

Rosario: cayó otro sospechoso por el tiroteo al hospital donde estaba internado el hijo del fundador de Los Monos

Mariano Alfredo G., de 30 años, fue allanado y arrestado en la noche de este jueves. Está sindicado como un presunto partícipe en el caso, que ya tiene cuatro imputados, entre ellos, a un adolescente de 16 años

Rosario: cayó otro sospechoso por

El insólito operativo policial en la casa de los Sena mientras esperan el veredicto por el juicio por Cecilia Strzyzowski

La Policía de Chaco se movilizó a la propiedad de la calle Santa María de Oro 1460, en Resistencia. Se trata del último lugar donde se vio con vida a la joven. El motivo

El insólito operativo policial en
DEPORTES
Comenzó la última fecha del

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

Tino, el perro de Solana Sierra, debutó con victoria en la Billie Jean King Cup: “Cada vez que me viene a ver, gano”

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

Julia Riera igualó a Gisela Dulko y sigue agrandando su legado: “Cada vez que me pongo la camiseta argentina saco mi mejor tenis”

TELESHOW
Dónde estaban las hijas de

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

Juana Repetto contó cómo es su relación con su ex Sebastián Graviotto y sorprendió al revelar un dato de su vínculo

El viaje espiritual de Daniel Gómez Rinaldi a Nueva York y su visita a El Rebe: “Una experiencia increíble”

Se conocieron las primeras fotos de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán

El duro ida y vuelta entre Rusherking y Martín Cirio: críticas, rencores y pases de facturas

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán interceptó

El régimen de Irán interceptó un petrolero en el estrecho de Ormuz y reavivó tensiones en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela

Los aliados occidentales estudian mecanismos para que los inspectores del OIEA puedan analizar el arsenal nuclear de Irán

Registran gigantescas “olas ocultas” que aceleran el deshielo en Groenlandia y multiplican el impacto en el nivel del mar

Cómo serán las “burbujas de cristal” que planea construir la NASA con polvo lunar y tecnología de autorreparación