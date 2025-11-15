“Cuidado, andá para atrás”: el video del momento en el que explotó una fábrica en Ezeiza

El video del momento en el que explotó una fábrica en Ezeiza

Un grupo de vecinos de Ezeiza grabó el momento exacto en el que explota una fábrica del polo industrial del municipio. Si bien aún no hay información oficial sobre lo ocurrido, el impactante fuego y los ruidos de las explosiones dan cuenta de que se trata de un grave siniestro que podría tener consecuencias de magnitud.

Quienes grabaron el video están arriba de un auto y se escuchan sus gritos apenas ocurre la explosión: “Tapate el oído, vayan para atrás, hacé para atrás Daniel. Dios. ¿Qué es eso? Justo lo filmé encima. Metete para acá, no vayas para allá. Me agarró miedo", se la escucha decir a la mujer que hizo la filmación.

Aún hay muy poca información oficial sobre lo ocurrido. El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, habló con C5N y dio algunas precisiones mientras se dirigía al lugar de los hechos: “Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”.

En el lugar hay 15 dotaciones de bomberos y seguirán llegando más.

Por el momento, no hay información oficial respecto a heridos o daños alcanzados.

“Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión. Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”, agregó Granados.

Noticia en Desarrollo