Crimen y Justicia

Un hombre y su hijo serán enjuiciados por matar a tiros a otro en medio de una pelea barrial en Córdoba

El ataque ocurrió el miércoles 12 de junio de 2024. Hubo conflictos entre las partes por problemas en el barrio Renacimiento de la capital provincial

El hecho que comienza a ser juzgado ocurrió el 12 de junio de 2024 en el barrio Renacimiento de la ciudad de Córdoba (La Voz)

El miércoles 12 de junio de 2024, el barrio Renacimiento de la ciudad de Córdoba se convirtió en escenario de un episodio violento que culminó con la muerte de Alejandro Mauricio Soria. Ahora, casi dieciocho meses después, el caso regresa al centro de la atención pública, ya que Daniel Omar Fernández y su hijo Brandon Ismael Fernández enfrentarán desde el próximo jueves 20 de noviembre.

La noche del ataque marcó un nuevo punto de inflexión en la vida de los residentes del barrio. Soria, de 28 años, resultó herido por un disparo que ingresó por la región parietal occipital y quedó alojado en su cráneo. A pesar del esfuerzo del equipo médico del Hospital de Urgencias por salvarlo, no logró sobrevivir.

Según informó el portal El Doce.tv, las autoridades policiales detuvieron pocas horas después a Daniel Fernández, de 45 años, y su hijo Brandon, de 20. Ambos fueron imputados bajo la figura de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego”. De acuerdo con el reporte, la investigación giró en torno al posible vínculo de las partes con actividades de venta de drogas y antecedentes penales cruzados.

El enfrentamiento se produjo en un contexto de disputas previas en la zona. Testigos relataron que hubo tiros cruzados y una fuerte confrontación durante la tarde entre dos grupos enfrentados. Al conocerse la noticia de la muerte de Soria, las peleas se incrementaron entre familiares de la víctima y allegados de los acusados, obligando a las autoridades a reforzar la presencia policial para evitar desbordes.

El Ministerio Público Fiscal indicó que tanto la víctima como los imputados contaban con antecedentes, un dato que refuerza las hipótesis de fondo que manejaron los investigadores. La causa recayó en la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, Turno 1, que coordinó los procedimientos y custodias en el lugar.

Desde el crimen, la Fiscalía trabajó sobre testimonios, registros telefónicos y pruebas balísticas recogidas en la escena, incluido el análisis del proyectil que causó la muerte de Soria.

Los elementos secuestrados tras el ataque al joven (La Voz)

Ambos acusados permanecen detenidos con prisión preventiva. La imputación se agravó por la presunción de premeditación y por haberse utilizado un arma de fuego. El expediente judicial incluye declaraciones de vecinos y familiares de ambas partes, quienes dieron cuenta de amenazas y conflictos previos.

El proceso judicial comenzará el jueves próximo en la Cámara Quinta del Crimen de Córdoba y según resolvieron las autoridades, un jurado popular analizará todas las pruebas acumuladas durante la etapa de instrucción. Este procedimiento busca garantizar la transparencia y objetividad en la resolución del caso.

Violenta pelea entre vecinos en La Plata

A finales de octubre, una pelea a cuchillazos, en una pensión de la ciudad de La Plata, dejó dos hombres con graves heridas, en medio de un violento enfrentamiento vecinal.

Fuentes policiales indicaron que el hecho tuvo lugar en una pensión ubicada sobre calle 8, entre 39 y 40, donde dos vecinos protagonizaron una sangrienta disputa. Según la información consignada por Noticias Argentinas, los violentos fueron identificados como A. M. M., de 47 años, y M. J. H. J., de 48. Ambos son de nacionalidad colombiana, residen en la misma dirección donde se originó el incidente, y trabajan como changarines.

La Policía bonaerense tomó conocimiento del hecho cuando un llamado al 911 alertó sobre disturbios en la pensión y solicitó la intervención de patrullas.

Al ingresar por un pasillo interno, los agentes detectaron gritos procedentes del primer piso. Una vez que arribaron al lugar de la pelea, los efectivos hallaron manchas de sangre en el suelo y las paredes, y encontraron a los dos hombres en plena discusión, cada uno con lesiones visibles en el rostro.

En el lugar del hecho se secuestró una cuchilla de carnicero con mango negro, encontrada a pocos metros del sitio donde ocurrió la pelea.

La Policía demoró a los dos hombres, quienes recibieron atención médica luego de la llegada de móviles de Defensa Civil y del SAME. A. M. M. fue trasladado al hospital San Martín, mientras que M. J. H. J. quedó internado en el hospital Romero.

