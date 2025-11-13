Lo imputaron por golpear a su ex pareja, quedó libre y la mató de dos disparos

Damián Ezequiel Paiz fue detenido por el femicidio de Romina Sánchez en Rosario

Romina Sánchez tenía 25 años y tres hijos. El sábado pasado, fue citada a un descampado de la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez –donde hay una cancha de fútbol– por su ex pareja Damián Ezequiel Paiz (33), quien debía darle dinero por la manutención del hijo en común que tienen. Sin embargo, el hombre, al llegar, le disparó por la espalda y luego remató a la mujer, quien ya había caído al piso, de un tiro en la cabeza.

Paiz, también apodado “Mugre”, fue imputado en la mañana de este jueves por el fiscal Alejandro Ferlazzo, quien ponderó que el 9 de octubre pasado el hombre había sido imputado por otra fiscal por lesiones leves y amenazas en contexto de violencia de género. Casualmente, era por una denuncia que había radicado Romina Sánchez en diciembre del año pasado. La jueza de aquella audiencia, Paula Álvarez, resolvió hacer lugar a la calificación legal y dictó medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que el agresor volvió a la calle, pero con una restricción de acercamiento.

El sábado pasado, según explicó Ferlazzo, “Mugre” citó a Romina en San Martín y Bordabehere, de Villa Gobernador Gálvez, para darle un dinero para la manutención del bebé de 2 años que tienen en común.

La mujer estaba acompañada por su actual novio y otras dos personas. A pesar de ello, Paiz se acercó, sacó un revólver calibre 38 y le dio un tiro en el omóplato izquierdo, que provocó la caída al piso de Sánchez. En ese momento, el atacante realizó otro disparo, que impactó en el cráneo de la víctima.

“La ejecutó a corta distancia con dos disparos. El primero impactó en la espalda y el segundo en el cráneo. Es una muerte en un contexto de violencia de género. Fue al lugar con un arma y, sin mediar palabra, le dio disparos con la intención de matarla”, indicó el fiscal en conferencia de prensa.

Damián Ezequiel Paiz, después de matar a su ex pareja, corrió y se subió a una moto azul que lo aguardaba a los pocos metros. Quien manejaba era su hermano Alejandro Paiz, quien se sospecha que le dio el revólver para perpetrar el femicidio.

Damián y Alejandro huyeron y fueron perseguidos por la Policía hasta una casa ubicada en barrio Las Flores, que es donde vive otro de sus hermanos, Roberto Paiz, con su pareja, Micaela Cardozo.

En ese domicilio fueron aprehendidos los hermanos Alejandro y Roberto Paiz y Micaela Cardozo. En tanto, el presunto femicida logró escapar, al menos por unas horas, ya que luego cayó en un procedimiento realizado en Fraga al 100, en la zona noroeste de la ciudad.

Damián Ezequiel Paiz fue imputado por la presunta autoría del femicidio. Su hermano Alejandro, por una participación secundaria en el crimen y por tenencia ilegítima de arma de fuego. En tanto, Roberto Paiz y su pareja, Micaela Cardozo, fueron acusados por resistencia a la autoridad y encubrimiento.

Mataron a golpes a una mujer y detuvieron a su novio por el crimen

Solange Edith Johnson, la víctima

Por el femicidio de Solange Edith Johnson, la joven de 26 años que fue asesinada el pasado 7 de octubre en su casa de Villa Banana, en la zona oeste de Rosario, fue imputado una semana más tarde su novio, Ángel De Jesús Barrios, de 37 años, quien quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. En ese contexto, se conocieron datos truculentos del caso.

Según explicó el fiscal Alejandro Ferlazzo, el ataque fue presenciado por la hija de ambos, de 5 años, quien quedó junto al cuerpo hasta el día siguiente, cuando se llevó a cabo el procedimiento policial.

Ante el juez Aldo Bilbao Benítez, el fiscal indicó que Barrios golpeó a Johnson en distintas partes del cuerpo –rostro, brazos, piernas y tórax– y, posteriormente, “causó su muerte por asfixia por sofocación en contexto de golpiza”.

Agregó que la víctima sufría cotidianamente violencia de género, al punto de haber denunciado a Barrios en mayo pasado ante el Juzgado de Familia N° 3 de Rosario, que ordenó una prohibición de acercamiento hacia ella.

Un dato ponderado por Ferlazzo es que el agresor es cinturón negro de Kung-Fu (artes marciales chinas) y la víctima era de una contextura física notoriamente más pequeña.

Barrios, cinturón negro de Kung-Fu, tenía una orden de restricción previa por violencia de género contra Johnson

De acuerdo a la teoría del caso, Barrios acostó el cadáver de su pareja en la cama, lo tapó con frazadas y se retiró de la propiedad, situada en Felipe Moré entre Virasoro y Gálvez en el mediodía del 8 de octubre. Al irse, dejó a su hija junto al cuerpo de su mamá durante varias horas, hasta que dio aviso a un familiar que llamó a la Policía.

“Es un caso sumamente grave. Pudimos recolectar mucha información sobre la problemática que sufría Solange de violencia de género. Era una relación sumamente violenta que terminó en el peor de los escenarios. El pre informe de la autopsia indica que tenía múltiples golpes, muy graves”, dijo el fiscal en conferencia de prensa al término de la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal.

Para Ferlazzo, la relación de la víctima y Barrios “estaba marcada por la violencia”. “Familiares y vecinos veían a Solange con marcas, con golpes”, concluyó.

Barrios cayó el mismo 8 de octubre en el que intentó fugarse. La Policía lo detuvo en inmediaciones de Callao y 3 de Febrero, en el barrio Lourdes, en el macrocentro de Rosario, cerca del domicilio de un hermano.

“Entre el ataque y el hallazgo del cuerpo, pasaron unas 20 horas”, señaló el funcionario del Ministerio Público de la Acusación. Esas 20 horas la nena estuvo conviviendo con el cadáver de su mamá.