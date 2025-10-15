Crimen y Justicia

Imputaron al femicida cinturón negro de Kun-Fu que asfixió a su pareja frente a la hija de ambos de 5 años

Ángel De Jesús Barrios quedó formalmente acusado del crimen de Solange Edith Johnson en Rosario. Al día siguiente tapó el cuerpo y se retiró de la casa, dejando a la nena junto al cadáver hasta que llegó la Policía

Por Agustín Lago

El ataque ocurrió en Villa
El ataque ocurrió en Villa Banana y la autopsia reveló múltiples golpes y asfixia por sofocación

Por el femicidio de Solange Edith Johnson, la joven de 26 años que fue asesinada el pasado 7 de octubre pasado en su casa de Villa Banana, en la zona oeste de Rosario, fue imputado su novio Ángel De Jesús Barrios, de 37 años, quien quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. En ese contexto, se conocieron datos truculentos del caso.

Según explicó el fiscal Alejandro Ferlazzo, el ataque fue presenciado por la hija de ambos, de 5 años, quien quedó junto al cuerpo hasta el día siguiente, cuando se llevó a cabo el procedimiento policial.

Ante el juez Aldo Bilbao Benítez, el fiscal indicó que Barrios golpeó a Johnson en distintas partes del cuerpo –rostro, brazos, piernas y tórax– y, posteriormente, “causó su muerte por asfixia por sofocación en contexto de golpiza”.

Agregó que la víctima sufría cotidianamente violencia de género, al punto de haber denunciado a Barrios en mayo pasado ante el Juzgado de Familia N° 3 de Rosario, que ordenó una prohibición de acercamiento hacia ella.

Un dato ponderado por Ferlazzo es que el agresor es cinturón negro de Kung-Fu (artes marciales chinas) y la víctima era de una contextura física notoriamente más pequeña.

Barrios, cinturón negro de Kung-Fu,
Barrios, cinturón negro de Kung-Fu, tenía una orden de restricción previa por violencia de género contra Johnson

De acuerdo a la teoría del caso, Barrios acostó el cadáver de su pareja en la cama, lo tapó con frazadas y se retiró de la propiedad, situada en Felipe Moré entre Virasoro y Gálvez en el mediodía del 8 de octubre. Al irse dejó a su hija junto al cuerpo de su mamá durante varias horas, hasta que dio aviso a un familiar que llamó a la Policía.

Es un caso sumamente grave. Pudimos recolectar mucha información sobre la problemática que sufría Solange de violencia de género. Era una relación sumamente violenta que terminó en el peor de los escenarios. El pre informe de la autopsia indica que tenía múltiples golpes, muy graves”, dijo el fiscal en conferencia de prensa al término de la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal.

Para Ferlazzo, la relación de la víctima y Barrios “estaba marcada por la violencia”. “Familiares y vecinos veían a Solange con marcas, con golpes”, concluyó.

Barrios cayó el mismo 8 de octubre en el que intentó fugarse. La Policía lo detuvo en inmediaciones de Callao y 3 de Febrero, en el barrio Lourdes, en el macrocentro de Rosario, cerca del domicilio de un hermano.

Entre el ataque y el hallazgo del cuerpo pasaron unas 20 horas”, señaló el funcionario del Ministerio Público de la Acusación. Esas 20 horas la nena estuvo conviviendo con el cadáver de su mamá.

En primera instancia, apenas fue capturado, el agresor había sido trasladado a la Comisaría 2ª. Luego se lo llevó al Centro de Justicia Penal para realizar la audiencia imputativa, que se llevó a cabo este martes.

El caso se conoció en pleno pico de episodios de violencia de género que impactaron en diferentes provincias durante la última semana.

De hecho, desde el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) alertaron que solo en lo que va de octubre se reportó más de una decena de femicidios en el país, lo que da un promedio de una víctima fatal cada 28 horas.

El último informe de MuMaLá, que abarca desde el 1º de enero hasta fines de septiembre, revela que ya se registraron 196 femicidios en la Argentina y más de 750 intentos de asesinato.

El estudio también arrojó que el 73% de los hechos de este tipo fue cometido por una ex pareja o un familiar, y el 70% ocurrió dentro de la vivienda de la víctima. En ese contexto, 120 niños y adolescentes quedaron huérfanos desde que comenzó 2025.

Según detallaron, desde junio de 2015 hasta la actualidad se produjeron 2.589 femicidios, incluyendo a mujeres cis, mujeres trans y travestis.

